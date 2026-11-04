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Начало конца Украины? Ищенко об упрямстве Киева и надеждах на Европу

Начало конца Украины? Ищенко об упрямстве Киева и надеждах на Европу - 04.11.2026 Украина.ру

Начало конца Украины? Ищенко об упрямстве Киева и надеждах на Европу

Политолог Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру объяснил, почему позиция киевского режима не позволяет перейти к реальному урегулированию, а Украина отвергает любые договорённости и напрасно надеется на Европу

2026-11-04T05:42

2026-11-04T05:42

2026-11-04T05:42

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Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее сообщил: трёхсторонняя встреча России, Украины и США предварительно запланирована на 4 ноября в Объединённых Арабских Эмиратах.Отвечая на вопрос, может ли трёхсторонняя встреча привести к каким-то результатам, эксперт указал: главное препятствие — не формат встречи, а позиция Киева.Ищенко сформулировал главный вопрос, с которого надо начинать переговоры с Украиной. "Любую встречу с любой украинской делегацией всегда надо начинать с вопроса: "Есть ли смысл разговаривать?", — заявил эксперт.Он подчеркнул, что позиция киевского режима по урегулированию диаметрально противоположна позиции России. Это и не позволяет перейти к формату реального урегулирования.По словам Ищенко, это подтверждается на практике. "Как только появляется хоть какая-то возможность договориться, Украина тут же ее отвергает", — подчеркнул эксперт.При этом позиция Киева непонятна. "То им встреча нужна, то им встреча не нужна", — отметил Ищенко. Из-за этого, добавил он, встреча, если она состоится, может стать как началом диалога, так и началом политического конца Украины.Отдельно эксперт высказался о расчётах Киева на Европу. "И, конечно, киевский режим будет рассчитывать на поддержку Европы. Сомневаюсь, что он получит ее в той мере, в какой надеется получить. Но пытаться будет", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: США готовы расплатиться Украиной по своим счетам, чтобы договориться с Россией и Китаем" на сайте Украина.ру.Финансовая подушка Запада для спонсирования Киева может иссякнуть уже в ближайшие месяцы. Подробнее об этом — в материале "Дмитрий Суслов: У Европы остались считанные месяцы на миллиардную помощь Украине".

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