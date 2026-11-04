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Зеленский пытается купить лояльность Мелании Трамп русским символом
Зеленский пытается купить лояльность Мелании Трамп русским символом - 04.11.2026 Украина.ру
Зеленский пытается купить лояльность Мелании Трамп русским символом
Владимир Зеленский подписал указ о награждении первой леди США Мелании Трамп орденом княгини Ольги I степени
2026-11-04T12:12
2026-11-04T12:12
2026-11-04T12:53
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Награда присуждается с формулировкой за вклад в гуманитарную поддержку страны и спасение украинских детей. Примечателен сам выбор награды, ведь княгиня Ольга — одна из первых правительниц Древней Руси, которая стояла у истоков зарождения единого Русского государства и объединяла разрозненные славянские племена, так что в Киеве фактически использовали сильный русский исторический символ.При этом в Белом доме параллельно готовится встреча Мелании Трамп с представителями России и Украины, на которой она выступит с речью о перемирии в херсонских Алешках. Как сообщает украинский телеканал ТСН, делегацию Киева на этих переговорах возглавит руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Ранее вклад первой леди США в организацию миссии в Алешках отмечал президент России Владимир Путин, который подчеркивал, что украинские войска заминировали подходы к этому городу и создали там гуманитарную катастрофу.Для проведения этой гуманитарной операции российская армия с раннего утра 27 октября полностью прекратила огонь на Херсонском направлении. Российские военные разминировали дорогу, что позволило завезти в Алешки продукты, медикаменты и топливо, а также эвакуировать местных жителей. По словам уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой, режим тишины был строго соблюден и все прошло без инцидентов. Она поблагодарила Меланию Трамп за координацию этой важной миссии и попросила сделать подобные гуманитарные акции регулярными.Подробнее - в материале Мелания Трамп соберёт России и Украины в Белом доме: о чём собирается объявить первая леди на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, алешки, мелания трамп, владимир зеленский, украина.ру
Новости, Россия, США, Алешки, Мелания Трамп, Владимир Зеленский, Украина.ру
Зеленский пытается купить лояльность Мелании Трамп русским символом
12:12 04.11.2026 (обновлено: 12:53 04.11.2026)
Владимир Зеленский подписал указ о награждении первой леди США Мелании Трамп орденом княгини Ольги I степени
Награда присуждается с формулировкой за вклад в гуманитарную поддержку страны и спасение украинских детей.
Примечателен сам выбор награды, ведь княгиня Ольга — одна из первых правительниц Древней Руси, которая стояла у истоков зарождения единого Русского государства и объединяла разрозненные славянские племена, так что в Киеве фактически использовали сильный русский исторический символ.
При этом в Белом доме параллельно готовится встреча Мелании Трамп с представителями России и Украины, на которой она выступит с речью о перемирии в херсонских Алешках.
Как сообщает украинский телеканал ТСН, делегацию Киева на этих переговорах возглавит руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Ранее вклад первой леди США в организацию миссии в Алешках отмечал президент России Владимир Путин, который подчеркивал, что украинские войска заминировали подходы к этому городу и создали там гуманитарную катастрофу.
Для проведения этой гуманитарной операции российская армия с раннего утра 27 октября полностью прекратила огонь на Херсонском направлении. Российские военные разминировали дорогу, что позволило завезти в Алешки продукты, медикаменты и топливо, а также эвакуировать местных жителей.
По словам уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой, режим тишины был строго соблюден и все прошло без инцидентов. Она поблагодарила Меланию Трамп за координацию этой важной миссии и попросила сделать подобные гуманитарные акции регулярными.