https://ukraina.ru/20261104/nabu-podschitalo-skolko-okruzhenie-zelenskogo-prikarmanilo-iz-ukrainskoy-energetiki-za-pyat-let-1084269221.html
НАБУ подсчитало, сколько окружение Зеленского прикарманило из украинской энергетики
НАБУ подсчитало, сколько окружение Зеленского прикарманило из украинской энергетики - 04.11.2026 Украина.ру
НАБУ подсчитало, сколько окружение Зеленского прикарманило из украинской энергетики
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о завершении расследования масштабного дела под кодовым названием "Мидас", в рамках которого верхушка киевского режима годами наживалась на стратегической энергетической сфере страны
2026-11-04T11:36
2026-11-04T11:36
2026-11-04T11:43
новости
владимир зеленский
тимур миндич
алексей чернышев
набу
энергоатом
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/0b/16/1072015241_0:58:1396:843_1920x0_80_0_0_3fc2872c09240e83d0e6d65379341400.jpg
В списке подозреваемых оказался близкий соратник Владимира Зеленского бизнесмен Тимур Миндич, бывший министр юстиции и энергетики Герман Галущенко, а также экс-вице-премьер Алексей Чернышов. По версии следствия, к этой же схеме были причастны экс-советник министра энергетики Игорь Миронюк с говорящим позывным "Рокет" и бывший директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов, известный как "Тенор". За легализацию теневых потоков отвечали штатные сотрудники так называемого бэк-офиса, среди которых значатся Александр Цукерман ("Шугармен"), Игорь Фурсенко ("Рёшик"), Леся Устименко и Людмила Зорина.Как выяснилось, чиновники и их покровители не стеснялись систематически собирать дань с контрагентов государственного "Энергоатома" и других предприятий, подконтрольных министерству энергетики. Ставка за лояльность и подписание контрактов была фиксированной — организаторы схемы забирали себе в виде откатов от 10 до 15 процентов от стоимости каждого соглашения. В НАБУ подсчитали, что только за период с 2020 по 2025 год через этот подпольный бэк-офис организаторы умудрились отмыть и вывести астрономическую сумму — более 111 миллионов долларов и около 12 миллионов евро, пока рядовым украинцам рассказывали о трудностях в энергосистеме.Подробнее - в материале Хроника катастрофы. Спецоперация "Мидас" как хорошо организованная пиар-кампания против Зеленского на сайте Украина.ру.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/0b/16/1072015241_97:0:1297:900_1920x0_80_0_0_1b42b31234693feca82c10ff56848338.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, тимур миндич, алексей чернышев, набу, энергоатом, украина.ру
Новости, Владимир Зеленский, Тимур Миндич, Алексей Чернышев, НАБУ, Энергоатом, Украина.ру
НАБУ подсчитало, сколько окружение Зеленского прикарманило из украинской энергетики
11:36 04.11.2026 (обновлено: 11:43 04.11.2026)
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о завершении расследования масштабного дела под кодовым названием "Мидас", в рамках которого верхушка киевского режима годами наживалась на стратегической энергетической сфере страны
В списке подозреваемых оказался близкий соратник Владимира Зеленского бизнесмен Тимур Миндич, бывший министр юстиции и энергетики Герман Галущенко, а также экс-вице-премьер Алексей Чернышов.
По версии следствия, к этой же схеме были причастны экс-советник министра энергетики Игорь Миронюк с говорящим позывным "Рокет" и бывший директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов, известный как "Тенор".
За легализацию теневых потоков отвечали штатные сотрудники так называемого бэк-офиса, среди которых значатся Александр Цукерман ("Шугармен"), Игорь Фурсенко ("Рёшик"), Леся Устименко и Людмила Зорина.
Как выяснилось, чиновники и их покровители не стеснялись систематически собирать дань с контрагентов государственного "Энергоатома" и других предприятий, подконтрольных министерству энергетики. Ставка за лояльность и подписание контрактов была фиксированной — организаторы схемы забирали себе в виде откатов от 10 до 15 процентов от стоимости каждого соглашения.
В НАБУ подсчитали, что только за период с 2020 по 2025 год через этот подпольный бэк-офис организаторы умудрились отмыть и вывести астрономическую сумму — более 111 миллионов долларов и около 12 миллионов евро, пока рядовым украинцам рассказывали о трудностях в энергосистеме.