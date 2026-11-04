https://ukraina.ru/20261104/nabu-podschitalo-skolko-okruzhenie-zelenskogo-prikarmanilo-iz-ukrainskoy-energetiki-za-pyat-let-1084269221.html

НАБУ подсчитало, сколько окружение Зеленского прикарманило из украинской энергетики

НАБУ подсчитало, сколько окружение Зеленского прикарманило из украинской энергетики - 04.11.2026 Украина.ру

НАБУ подсчитало, сколько окружение Зеленского прикарманило из украинской энергетики

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о завершении расследования масштабного дела под кодовым названием "Мидас", в рамках которого верхушка киевского режима годами наживалась на стратегической энергетической сфере страны

2026-11-04T11:36

2026-11-04T11:36

2026-11-04T11:43

новости

владимир зеленский

тимур миндич

алексей чернышев

набу

энергоатом

украина.ру

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В списке подозреваемых оказался близкий соратник Владимира Зеленского бизнесмен Тимур Миндич, бывший министр юстиции и энергетики Герман Галущенко, а также экс-вице-премьер Алексей Чернышов. По версии следствия, к этой же схеме были причастны экс-советник министра энергетики Игорь Миронюк с говорящим позывным "Рокет" и бывший директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов, известный как "Тенор". За легализацию теневых потоков отвечали штатные сотрудники так называемого бэк-офиса, среди которых значатся Александр Цукерман ("Шугармен"), Игорь Фурсенко ("Рёшик"), Леся Устименко и Людмила Зорина.Как выяснилось, чиновники и их покровители не стеснялись систематически собирать дань с контрагентов государственного "Энергоатома" и других предприятий, подконтрольных министерству энергетики. Ставка за лояльность и подписание контрактов была фиксированной — организаторы схемы забирали себе в виде откатов от 10 до 15 процентов от стоимости каждого соглашения. В НАБУ подсчитали, что только за период с 2020 по 2025 год через этот подпольный бэк-офис организаторы умудрились отмыть и вывести астрономическую сумму — более 111 миллионов долларов и около 12 миллионов евро, пока рядовым украинцам рассказывали о трудностях в энергосистеме.Подробнее - в материале Хроника катастрофы. Спецоперация "Мидас" как хорошо организованная пиар-кампания против Зеленского на сайте Украина.ру.

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новости, владимир зеленский, тимур миндич, алексей чернышев, набу, энергоатом, украина.ру