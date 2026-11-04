https://ukraina.ru/20261104/takogo-uzhasa-ne-videl-nigde-v-lutske-ttsk-mstyat-mestnym-zhitelyam-1084254592.html

"Такого ужаса не видел нигде": в Луцке ТЦК мстят местным жителям

"Такого ужаса не видел нигде": в Луцке ТЦК мстят местным жителям - 04.11.2026 Украина.ру

"Такого ужаса не видел нигде": в Луцке ТЦК мстят местным жителям

Украину обошли кадры принудительной мобилизации в Луцке – областном центре Волынской области. На видео, которое опубликовали в местных информационных каналах, можно видеть, как шестеро боевиков ТЦК хватают человека в здании местного ЦУМа и выносят его на улицу, чтобы погрузить в свой автобус.

2026-11-04T06:03

2026-11-04T06:03

2026-11-04T06:03

эксклюзив

луцк

украина

волынская область

тцк

верховная рада

польша

мобилизация на украине

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Эта страшная сцена быстро попала в международные социальные сети – в качестве наглядной демонстрации криминального беспредела, который представляет собой украинская мобилизация."Группа людоловов вытаскивает ухилянта из фойе торгового центра, как мешок с картошкой. Видно, что тренировались – работают быстро и слаженно, чтобы окружающие не успели среагировать. Интересно, как эти навыки пригодятся им на гражданке", – описал свои впечатления от просмотра этого ролика военкор Александр Коц.Открытое похищение человека произошло на глазах у множества людей, под присмотром полиции, которая дежурила за углом главного луцкого магазина, прикрывая действия людоловов. А в комментариях местных телеграм-каналов сообщают о том, что такие сцены являются для Луцка совершенно обычными."Магазины и остановки – зона экстремального риска. Если мужики там появляются, то кучкуются вместе. Пойдешь по городу в одиночку, даже днем – домой уже не вернешься. Скрутят и закинут на Теремно", – пишет один из пользователей, подразумевая здание местного военкомата, расположенное на улице Теремновской.Однако попытки отсидеться дома тоже не защищают от охотников на людей. Еще одно видео из Луцка, заснятое на камеру наружного наблюдения, запечатлело не менее кошмарную ситуацию, когда тэцкашники врываются в частный дом, чтобы схватить спрятавшегося там "уклониста". Причем, по факту этого инцидента, который тянет на целый букет особо тяжких преступлений согласно действующему уголовному кодексу Украины, даже не стали возбуждать дело.Охотятся на и на автомобилистов. Последний такой случай произошел 2 ноября, когда патрульные преследовали на улицах Луцка частное авто, загнав его водителя в кювет. В октябре волынские полицейские в буквальном смысле слова протаранили машину убегавшего от них человека. Людоловы постоянно патрулируют улицы, чтобы схватить зазевавшегося прохожего – и сразу предлагают своей жертве заплатить выкуп, перечислив похитителям от 7 до 10 тысяч евро.Недавно лучане опубликовали шуточное фото с мобилизацией Человека-паука – популярного героя фильмов и комиксов – с грустью намекая на то, что жертвой ТЦК может стать любой человек, у которого нет денег на взятку бандитам.Главный город Волынской области превратился в зону охоты на "живой товар". Это связано со спецификой географического расположения Луцка, который находится в 85 километрах от польской границы, примерно в часе езды до ближайшего пограничного пункта. Еще в начале года сюда привезли сотни силовиков из других регионов страны – чтобы создать возле границы санитарный кордон, перехватывая бегущих с Украины людей. Однако преступники в камуфляжной форме сразу приступили к массовому отлову местного населения."Я часто путешествую по городам Украины, но такой ужасной ситуации, как в Луцке, на западе Украины, я, пожалуй, не видел нигде. Буквально каждые 100–150 метров я вижу какие-то брошенные автомобили. Где-то в кустах лежит оставленный велосипед. Сотрудников ТЦК и полицейских настолько много, что кажется, будто на каждом квадратном метре их количество только растет. То, насколько масштабное беззаконие происходит в нашем регионе, просто поражает. За последнюю неделю моего пребывания в Луцке ситуацию можно описать только одним словом – ******. Таких масштабов, что просто невозможно передать словами. То беззаконие и произвол со стороны властей, которые здесь происходят, трудно даже описать. Людей среди бела дня, в центре города, просто пакуют в автобусы. Складывается впечатление, что они уже ничего не боятся: заходят в заведения, гаражи и даже частные дома", – комментирует эту ситуацию один из жителей Луцка, которого процитировал блогер Анатолий Шарий.Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*, который лично общался с луцкими силовиками в рамках расследования эпизодов с похищением людей, сообщил, что орудующие в Луцке боевики ТЦК в своем большинстве никогда не были на фронте, а их семьи часто живут за границей.Людоловы ощущают полную безнаказанность, потому что командование обещало покрывать любые незаконные действия, направленные на заготовку "пушечного мяса" для штурмовых батальонов.Беседуя с украинским парламентарием, они признались, что специально мониторят соцсети, чтобы выявлять и вылавливать критиков незаконной мобилизации. Гончаренко назвал это "вендеттой" – указывая на то, что боевики Владимира Зеленского целенаправленно пытаются отомстить жителям, которые нелицеприятно высказываются о терроре против местного населения.Волыняне пытаются давать бандитам отпор. Наиболее резонансный случай сопротивления тэцэкашникам произошел в конце августа, когда несколько десятков жителей Луцка защитили пойманного людоловами мужчину. Они повредили автомобиль бусификаторов, отобрав у них бодикамеры, рацию и ключи от машины. По иронии судьбы эти события проходили на улице Защитников Украины. Причем, до декоммунизации улица носила имя Домны Гордиюк – молодой девушки-комсомолки, которая была застрелена в 1935 году польской полицией.Украинская полиция повела себя сейчас практически так же. Силовики устроили на взбунтовавшейся улице показательную карательную акцию, задержав попавшуюся под руку женщину, которой вменили в вину "нападение на украинских военных".Город Луцк находится сейчас в состоянии экономической стагнации, которая бросается в глаза даже на фоне соседних областных центров. Действия полиции и ТЦК мешают приграничной торговле, которой ранее занимались многие жители Луцка. Это разоряет местный бизнес, а многие промышленные предприятия также остановили свою работу. Завод "Кромберг энд Шуберт", который принадлежал немецкой компании и занимался ремонтом автотехники для украинской армии, закрылся в прошлом месяце после ударов российских дронов.Коммунальные службы страдают от нехватки работников, в городе происходят постоянные отключения электроэнергии, которые с каждым месяцем становятся все более продолжительными. Женское население Луцка активно выезжает в Европу, в надежде найти работу в Польше или Германии. Продолжение диктатуры Зеленского не сулит лучанам ничего, кроме продолжения беспросветного террора со стороны людоловов.*Внесён в список террористов и экстремистов в РФ

https://ukraina.ru/20261008/lovyat-v-taksi-i-vygrebayut-iz-kvartir-ttsk-na-ukraine-nachali-po-novomu-okhotitsya-na-lyudey-1083694190.html

https://ukraina.ru/20260724/v-lutske-sotrudniki-ttsk-zaderzhali-svyaschennika-upts-1081829792.html

https://ukraina.ru/20261101/zapadnaya-ukraina-za-minuvshuyu-nedelyu-taras-shevchenko-protiv-mcdonalds-1084202303.html

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Юрий Каштелян

эксклюзив, луцк, украина, волынская область, тцк, верховная рада, польша, мобилизация на украине