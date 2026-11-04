https://ukraina.ru/20261104/vs-rf-za-sutki-lishili-vraga-transporta-robotov-i-soten-boevikov-1084271458.html
ВС РФ за сутки лишили врага транспорта, роботов и сотен боевиков
ВС РФ за сутки лишили врага транспорта, роботов и сотен боевиков - 04.11.2026 Украина.ру
ВС РФ за сутки лишили врага транспорта, роботов и сотен боевиков
Российские военные за прошедшие сутки нанесли удары по транспортным объектам, которые использовались украинской армией, сообщает 4 ноября Минобороны РФ
2026-11-04T13:00
2026-11-04T13:00
2026-11-04T13:12
сво
спецоперация
россия
харьковская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина.ру
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Совместными усилиями авиации, беспилотников, ракетных подразделений и артиллерии также были поражены производственные цеха и площадки для хранения наземных роботов и дронов. Под огонь попали пункты временного размещения украинских отрядов и иностранных наемников в 153 районах.В зоне ответственности группировки "Север" российские военнослужащие добились улучшения тактических позиций. Украинская сторона потеряла более 195 человек личного состава. Также выведены из строя 31 автомобиль, одно артиллерийское орудие и радиолокационная станция РЭБ.Бойцы группировки "Запад" смогли продвинуться на переднем крае, нанеся поражение живой силе и технике нескольких бригад противника, включая штурмовую, тероборону и морскую пехоту. Боестолкновения происходили в районах Моначиновки и Смородьковки в Харьковской области, а также Богородичного, Крымок и Райгородка в ДНР. В результате этих боев потери противника превысили 220 военных, уничтожены 14 автомобилей и четыре станции РЭБ.В свою очередь подразделения группировки "Восток" продвинулись вглубь оборонительных рубежей. Они нанесли удары по позициям десантно-штурмовых и штурмовых формирований ВСУ у Коломийцев в Днепропетровской области, а также в окрестностях Барвиновки, Василевского, Заливного, Новорозовки и Софиевки в Запорожье. На данном направлении противник лишился до 200 бойцов и пяти машин.Группировка "Днепр" тоже зафиксировала успех, улучшив позиции по переднему краю. Российские подразделения ударили по двум механизированным бригадам в районах Камышевахи, Орехова и Преображенки на территории Запорожской области. Суточные потери украинской стороны на этом направлении составили до 30 военнослужащих, 14 автомобилей и шесть комплексов радиоэлектронной борьбы.О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
россия
харьковская область
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, россия, харьковская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина.ру
ВС РФ за сутки лишили врага транспорта, роботов и сотен боевиков
13:00 04.11.2026 (обновлено: 13:12 04.11.2026)
Российские военные за прошедшие сутки нанесли удары по транспортным объектам, которые использовались украинской армией, сообщает 4 ноября Минобороны РФ
Совместными усилиями авиации, беспилотников, ракетных подразделений и артиллерии также были поражены производственные цеха и площадки для хранения наземных роботов и дронов.
Под огонь попали пункты временного размещения украинских отрядов и иностранных наемников в 153 районах.
В зоне ответственности группировки "Север" российские военнослужащие добились улучшения тактических позиций. Украинская сторона потеряла более 195 человек личного состава. Также выведены из строя 31 автомобиль, одно артиллерийское орудие и радиолокационная станция РЭБ.
Бойцы группировки "Запад" смогли продвинуться на переднем крае, нанеся поражение живой силе и технике нескольких бригад противника, включая штурмовую, тероборону и морскую пехоту. Боестолкновения происходили в районах Моначиновки и Смородьковки в Харьковской области, а также Богородичного, Крымок и Райгородка в ДНР. В результате этих боев потери противника превысили 220 военных, уничтожены 14 автомобилей и четыре станции РЭБ.
В свою очередь подразделения группировки "Восток" продвинулись вглубь оборонительных рубежей. Они нанесли удары по позициям десантно-штурмовых и штурмовых формирований ВСУ у Коломийцев в Днепропетровской области, а также в окрестностях Барвиновки, Василевского, Заливного, Новорозовки и Софиевки в Запорожье. На данном направлении противник лишился до 200 бойцов и пяти машин.
Группировка "Днепр" тоже зафиксировала успех, улучшив позиции по переднему краю. Российские подразделения ударили по двум механизированным бригадам в районах Камышевахи, Орехова и Преображенки на территории Запорожской области. Суточные потери украинской стороны на этом направлении составили до 30 военнослужащих, 14 автомобилей и шесть комплексов радиоэлектронной борьбы.