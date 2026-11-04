Большая разница: в чем ключевое отличие России от Украины - 04.11.2026 Украина.ру
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Большая разница: в чем ключевое отличие России от Украины
Большая разница: в чем ключевое отличие России от Украины - 04.11.2026 Украина.ру
Большая разница: в чем ключевое отличие России от Украины
В 2006 году мы с партнером приехали в Киев на первый проект. Проект был прекрасен, звучал он как "мочить оранжевых". Черный пиар — дело креативное и безответственное, если не перебрать с креативом.
2026-11-04T07:19
2026-11-04T07:19
мнения
украина
россия
италия
виктор ющенко
игорь марков
ленин
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Город был прекрасен. Люди были открытые, девушки — красивые. И вкусно было везде. А некоторые непонятные нам вещи, как, например, национализм, были забавные и не опасные.Вот такого забавного украинского националиста, социолога из Львова, мы и встретили в офисе нашего прямого заказчика. Звали его Петя Жук. Невысокий, смешной галичанин. Он носил под мышкой созданную им политическую карту мира, где прочертил границы государств — какими они будут в 2050 году.Некоторые страны были поделены по известным линиям противоречий, например Канада. Европа у Жука была поделена вполне умеренно, но вся. Китай — на несколько больших частей. Индия — тоже.Сразу заявлю, что бюджета у Жука на всемирные исследования, конечно, не было. Это был креатив с опорой на открытые источники.Россия у галичанина Пети была взорвана в труху. И он, увидев наши озабоченные, как ему показалось, лица, немедленно заявил, тыкая пальцем в государство «Московия»: «Не бийтэся! Тэж вэлыка дэржава».В День народного единства «великая держава» звучит уместно. Но не надо заблуждаться: по-украински это значит только «большая страна».И вот среди перекроенных стран и новых границ, по Жуку, только две страны остались в прежних границах. Это, понятно, Украина. Кстати, странно, что она не прибавила за счет наших приграничных областей, даже про Кубань Жук забыл. Хотя этот тренд — считать, что Кубань украинская, — появился позднее.А второй нетронутой страной оказалась очень любимая украинскими заробитчанами Италия. И когда мы спросили: «Как так?» — социолог Жук ответил с гордостью, что это две страны с единой ментальностью. Вот они и останутся.Мой партнер усмехнулся, он социолог по образованию, и просто так слушать про две самые ментально раздробленные страны в Европе ему оказалось трудно.— А как же Крым? Татары? — пошутил он.— Ну зачем татарам Крым? — вдруг по-русски ответил Жук.На самом деле Петр Жук был точно не прав. Украина никогда не была единой. Более того, ни одного шанса не имела стать единой. От украинского политика до простого таксиста — все боялись слова «федерализация». На воре и шапка горит.Украина легко и по очень несправедливым границам получила независимость — потому, что СССР декларировал федерацию. По сути это было унитарное государство, но заявленное Лениным право народов на самоопределение привело к делению страны на республики. Да еще с правом выхода.Повторюсь: на Украине как огня боялись самого слова «федерализация». Хотя на самом деле все наоборот: такая разная страна может быть единой, только разойдясь по своим «квартирам» и даже прикрыв двери.Но природное жлобство — так только можно это состояние назвать — не позволило «истинным» украинцам разрешить разуму решать там, где всегда решали эмоции и алчность.Если бы в 1991 году Украину правильно бы назвали, например, Восточно-Европейской Федерацией... Или, хорошо — республикой, без федерации. Тем более, на месте Украины уместнее было создавать конфедерацию. Тогда бы все встало на свои места.Но общественное мнение захватили ярые украинские патриоты: они так бодро начали всем остальным объяснять, что те — неполноценные украинцы…На большинстве территорий всех этих комиссарских страстей никто не замечал. Даже наоборот: помню, как в Одессу приехали два представителя «Руха». Они вышли из поезда нарядными, в вышиванках, с усами…Но до гостиницы дойти целыми не смогли. Мимо проезжал Игорь Марков с охраной — одесский бизнесмен, лидер местной партии «Родина». Он не поленился остановиться и устроить с ними драку. Ну, как драку: такое, как говорят в Одессе.Потом его преследовали и пытались судить. Товарищи с усами сразу нажаловались. Президентом тогда был Ющенко, правоохранительные органы были заточены под его политику.Восток есть восток, запад есть запад, вместе им никогда не быть: так можно перефразировать слова Киплинга и применить их к Украине. Но это будет не точно: на Украине — не разная ментальность, а разнообразная. Две области рядом, а в них живут разные люди.Три области Западной Украины составляют Галицию. Вот — ментально близкое укрупнение. Но даже внутри Галиции не все едино.Нам из России это трудно понять. Мы и про Италию спорим смело, рассуждая, как в Италии делают пиццу. Но в Италии по-разному делают пиццу и пекут хлеб в зависимости от региона. Но мы понять этого не можем.Мы так уверенно — и эта уверенность более чем оправдана — живем в единой стране, что понять ментальную раздробленность других стран очень трудно. Особенно Украины, жители которой еще недавно ничем от нас не отличались. И в большинстве случаев и сейчас ничем не отличаются, кроме ЛБС.Кстати, перетекание из русских в украинцев и особенно из украинцев в русских еще недавно происходило очень просто. Почему я написал «особенно»? Потому что Россия — страна, которая всех принимает и всем дает возможность ассимилироваться, сохранив свою культурную идентичность. Такова особенность нашей ментальности.Недавно у моих знакомых таджиков на СВО погиб родственник. Он родился в Таджикистане, но служил срочную в России. Был мобилизован. Был ранен. Мог не возвращаться. Но не думал ни минуты, сказал: «Как я могу не вернуться, если там мои братья?»Это не только воинское братство. Это особое умение нашей Родины — становиться близкой некогда чужим людям. Ее особый дар.Мы видим по социологии, что в России — народное единство, единая ментальность. И это удивительно, если представить наше культурное разнообразие. Но это так. И ничего с этим не поделать.С Днем народного единства!
https://ukraina.ru/20261031/voevali-protiv-russkogo-ubili-ukrainskiy-tri-ataki-natsionalistov-na-yazyk--1084190526.html
https://ukraina.ru/20250530/prizrak-ukrainskoy-federatsii-i--paradoksy-federalistskoy-ritoriki-1063514150.html
https://ukraina.ru/20261019/russkaya-mechta-i-tsivilizatsiya-ot-ukrainy-do-samykh-do-okrain-1083918733.html
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Николай Гастелло
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Украина.ру
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5
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
мнения, украина, россия, италия, виктор ющенко, игорь марков, ленин
Мнения, Украина, Россия, Италия, Виктор Ющенко, Игорь Марков, Ленин

Большая разница: в чем ключевое отличие России от Украины

07:19 04.11.2026
 
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© РИА Новости . Макс Ветров
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Николай Гастелло авторы
Николай Гастелло
Все материалы
В 2006 году мы с партнером приехали в Киев на первый проект. Проект был прекрасен, звучал он как "мочить оранжевых". Черный пиар — дело креативное и безответственное, если не перебрать с креативом.
Город был прекрасен. Люди были открытые, девушки — красивые. И вкусно было везде. А некоторые непонятные нам вещи, как, например, национализм, были забавные и не опасные.
Вот такого забавного украинского националиста, социолога из Львова, мы и встретили в офисе нашего прямого заказчика. Звали его Петя Жук. Невысокий, смешной галичанин. Он носил под мышкой созданную им политическую карту мира, где прочертил границы государств — какими они будут в 2050 году.
Некоторые страны были поделены по известным линиям противоречий, например Канада. Европа у Жука была поделена вполне умеренно, но вся. Китай — на несколько больших частей. Индия — тоже.
Сразу заявлю, что бюджета у Жука на всемирные исследования, конечно, не было. Это был креатив с опорой на открытые источники.
Россия у галичанина Пети была взорвана в труху. И он, увидев наши озабоченные, как ему показалось, лица, немедленно заявил, тыкая пальцем в государство «Московия»: «Не бийтэся! Тэж вэлыка дэржава».
В День народного единства «великая держава» звучит уместно. Но не надо заблуждаться: по-украински это значит только «большая страна».
Украинский язык мова
31 октября, 08:26
Воевали против русского, убили украинский. Три атаки националистов на язык Лет пятнадцать назад я спросил Станислава Белковского*, ныне иностранного агента и релоканта, а тогда одного из нас – российского политтехнолога, работающего на Украине, который выучил украинский язык, достаточно ли украинский язык полноценен?
И вот среди перекроенных стран и новых границ, по Жуку, только две страны остались в прежних границах. Это, понятно, Украина. Кстати, странно, что она не прибавила за счет наших приграничных областей, даже про Кубань Жук забыл. Хотя этот тренд — считать, что Кубань украинская, — появился позднее.
А второй нетронутой страной оказалась очень любимая украинскими заробитчанами Италия. И когда мы спросили: «Как так?» — социолог Жук ответил с гордостью, что это две страны с единой ментальностью. Вот они и останутся.
Мой партнер усмехнулся, он социолог по образованию, и просто так слушать про две самые ментально раздробленные страны в Европе ему оказалось трудно.
— А как же Крым? Татары? — пошутил он.
— Ну зачем татарам Крым? — вдруг по-русски ответил Жук.
На самом деле Петр Жук был точно не прав. Украина никогда не была единой. Более того, ни одного шанса не имела стать единой. От украинского политика до простого таксиста — все боялись слова «федерализация». На воре и шапка горит.
Украина легко и по очень несправедливым границам получила независимость — потому, что СССР декларировал федерацию. По сути это было унитарное государство, но заявленное Лениным право народов на самоопределение привело к делению страны на республики. Да еще с правом выхода.
Повторюсь: на Украине как огня боялись самого слова «федерализация». Хотя на самом деле все наоборот: такая разная страна может быть единой, только разойдясь по своим «квартирам» и даже прикрыв двери.
Но природное жлобство — так только можно это состояние назвать — не позволило «истинным» украинцам разрешить разуму решать там, где всегда решали эмоции и алчность.
Если бы в 1991 году Украину правильно бы назвали, например, Восточно-Европейской Федерацией... Или, хорошо — республикой, без федерации. Тем более, на месте Украины уместнее было создавать конфедерацию. Тогда бы все встало на свои места.
Украина карта - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
30 мая 2025, 13:52
Призрак "украинской федерации" и парадоксы федералистской риторикиРоссийская версия меморандума о мирном договоре с Украиной не опубликована, а к западным "инсайдам" относительно её содержания официальные лица предлагают относиться с осторожностью. Однако обращает на себя внимание то, что из российского информационного пространства почти полностью пропало требование федерализации Украины. Что вызывает вопросы
Но общественное мнение захватили ярые украинские патриоты: они так бодро начали всем остальным объяснять, что те — неполноценные украинцы…
На большинстве территорий всех этих комиссарских страстей никто не замечал. Даже наоборот: помню, как в Одессу приехали два представителя «Руха». Они вышли из поезда нарядными, в вышиванках, с усами…
Но до гостиницы дойти целыми не смогли. Мимо проезжал Игорь Марков с охраной — одесский бизнесмен, лидер местной партии «Родина». Он не поленился остановиться и устроить с ними драку. Ну, как драку: такое, как говорят в Одессе.
Потом его преследовали и пытались судить. Товарищи с усами сразу нажаловались. Президентом тогда был Ющенко, правоохранительные органы были заточены под его политику.
Восток есть восток, запад есть запад, вместе им никогда не быть: так можно перефразировать слова Киплинга и применить их к Украине. Но это будет не точно: на Украине — не разная ментальность, а разнообразная. Две области рядом, а в них живут разные люди.
Три области Западной Украины составляют Галицию. Вот — ментально близкое укрупнение. Но даже внутри Галиции не все едино.
Нам из России это трудно понять. Мы и про Италию спорим смело, рассуждая, как в Италии делают пиццу. Но в Италии по-разному делают пиццу и пекут хлеб в зависимости от региона. Но мы понять этого не можем.
Мы так уверенно — и эта уверенность более чем оправдана — живем в единой стране, что понять ментальную раздробленность других стран очень трудно. Особенно Украины, жители которой еще недавно ничем от нас не отличались. И в большинстве случаев и сейчас ничем не отличаются, кроме ЛБС.
Кстати, перетекание из русских в украинцев и особенно из украинцев в русских еще недавно происходило очень просто. Почему я написал «особенно»? Потому что Россия — страна, которая всех принимает и всем дает возможность ассимилироваться, сохранив свою культурную идентичность. Такова особенность нашей ментальности.
Осень в Сибири - РИА Новости, 1920, 19.10.2026
19 октября, 14:54
Русская мечта и цивилизация: от Украины до самых до окраинНе могу не продолжить прошлую тему: там попытался прикоснуться к сияющему ореолу русской мечты. Там же попробовал обозначить характерный ареал ее традиционного обитания.
Недавно у моих знакомых таджиков на СВО погиб родственник. Он родился в Таджикистане, но служил срочную в России. Был мобилизован. Был ранен. Мог не возвращаться. Но не думал ни минуты, сказал: «Как я могу не вернуться, если там мои братья?»
Это не только воинское братство. Это особое умение нашей Родины — становиться близкой некогда чужим людям. Ее особый дар.
Мы видим по социологии, что в России — народное единство, единая ментальность. И это удивительно, если представить наше культурное разнообразие. Но это так. И ничего с этим не поделать.
С Днем народного единства!
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