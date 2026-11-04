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Опять колл-центры? СБУ, полиция и Генпрокуратура Украины крышевали мошенников — НАБУ пришло с обысками

Опять колл-центры? СБУ, полиция и Генпрокуратура Украины крышевали мошенников — НАБУ пришло с обысками - 04.11.2026 Украина.ру

Опять колл-центры? СБУ, полиция и Генпрокуратура Украины крышевали мошенников — НАБУ пришло с обысками

Сотрудники СБУ, полиции и Генпрокуратуры Украины крышевали мошеннические колл-центры. Об этом 4 ноября сообщило Национальное антикоррупционное бюро

2026-11-04T11:32

2026-11-04T11:32

2026-11-04T11:32

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По данным ведомства, антикоррупционное бюро проводит обыски у начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Антона Кравчука и первого замначальника Главного управления департамента защиты национальной государственности СБУ Александра Ковальчука. К ним пришли после неудачной попытки обысков у эсбэушника Сергея Дуки, который угрожал оружием сотрудникам НАБУ. Ранее у руководителя детективов бюро дома нашли прослушку, которую могла установить СБУ после ряда "резонансных коррупционных дел".Не остался в стороне и экс-прокурор Руслан Кравченко. Он назвал сегодняшние обыски у высокопоставленных чиновников СБУ местью НАБУ."Действия НАБУ и САП — это ничто иное, как политическая месть и систематическая попытка дестабилизировать ситуацию в стране", — заявил он.Однако у самого Кравченко давние счёты с антикоррупционным бюро. В начале сентября НАБУ и САП сообщили о раскрытии преступной организации, которую, по версии следствия, возглавлял один из руководителей подразделений Офиса генпрокурора. Её участников подозревают в покровительстве сети мошеннических колл-центров и легализации имущества. Сам генпрокурор сообщил об отстранении Кропивы от службы и пообещал дальнейшие кадровые решения, но источники "Зеркала недели" утверждали, что Кравченко также мог быть связан с системой покровительства мошенническим колл-центрам. Он эти подозрения отверг.Подробнее о причинах и следствиях операции "Карфаген" - в материале Никиты Волковича Разоряли американцев и европейцев: почему на самом деле штурмовали офис генпрокурора в Киеве.Об обысках у генерала СБУ – в материале Генерал СБУ угрожает оружием детективам НАБУ во время обыска: подробности конфликтаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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