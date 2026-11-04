Опять колл-центры? СБУ, полиция и Генпрокуратура Украины крышевали мошенников — НАБУ пришло с обысками - 04.11.2026 Украина.ру
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Опять колл-центры? СБУ, полиция и Генпрокуратура Украины крышевали мошенников — НАБУ пришло с обысками
Опять колл-центры? СБУ, полиция и Генпрокуратура Украины крышевали мошенников — НАБУ пришло с обысками - 04.11.2026 Украина.ру
Опять колл-центры? СБУ, полиция и Генпрокуратура Украины крышевали мошенников — НАБУ пришло с обысками
Сотрудники СБУ, полиции и Генпрокуратуры Украины крышевали мошеннические колл-центры. Об этом 4 ноября сообщило Национальное антикоррупционное бюро
2026-11-04T11:32
2026-11-04T11:32
новости
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киев
кравченко
россия
сбу
набу
генпрокуратура
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По данным ведомства, антикоррупционное бюро проводит обыски у начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Антона Кравчука и первого замначальника Главного управления департамента защиты национальной государственности СБУ Александра Ковальчука. К ним пришли после неудачной попытки обысков у эсбэушника Сергея Дуки, который угрожал оружием сотрудникам НАБУ. Ранее у руководителя детективов бюро дома нашли прослушку, которую могла установить СБУ после ряда "резонансных коррупционных дел".Не остался в стороне и экс-прокурор Руслан Кравченко. Он назвал сегодняшние обыски у высокопоставленных чиновников СБУ местью НАБУ."Действия НАБУ и САП — это ничто иное, как политическая месть и систематическая попытка дестабилизировать ситуацию в стране", — заявил он.Однако у самого Кравченко давние счёты с антикоррупционным бюро. В начале сентября НАБУ и САП сообщили о раскрытии преступной организации, которую, по версии следствия, возглавлял один из руководителей подразделений Офиса генпрокурора. Её участников подозревают в покровительстве сети мошеннических колл-центров и легализации имущества. Сам генпрокурор сообщил об отстранении Кропивы от службы и пообещал дальнейшие кадровые решения, но источники "Зеркала недели" утверждали, что Кравченко также мог быть связан с системой покровительства мошенническим колл-центрам. Он эти подозрения отверг.Подробнее о причинах и следствиях операции "Карфаген" - в материале Никиты Волковича Разоряли американцев и европейцев: почему на самом деле штурмовали офис генпрокурора в Киеве.Об обысках у генерала СБУ – в материале Генерал СБУ угрожает оружием детективам НАБУ во время обыска: подробности конфликтаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Киев, Кравченко, Россия, СБУ, НАБУ, генпрокуратура

Опять колл-центры? СБУ, полиция и Генпрокуратура Украины крышевали мошенников — НАБУ пришло с обысками

11:32 04.11.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкБитва в коррупционном поле — украинский Высший антикоррупционный суд стал отменять решения НАБУ и САП по взяточникам
Битва в коррупционном поле — украинский Высший антикоррупционный суд стал отменять решения НАБУ и САП по взяточникам - РИА Новости, 1920, 04.11.2026
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Сотрудники СБУ, полиции и Генпрокуратуры Украины крышевали мошеннические колл-центры. Об этом 4 ноября сообщило Национальное антикоррупционное бюро
По данным ведомства, антикоррупционное бюро проводит обыски у начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Антона Кравчука и первого замначальника Главного управления департамента защиты национальной государственности СБУ Александра Ковальчука.
К ним пришли после неудачной попытки обысков у эсбэушника Сергея Дуки, который угрожал оружием сотрудникам НАБУ. Ранее у руководителя детективов бюро дома нашли прослушку, которую могла установить СБУ после ряда "резонансных коррупционных дел".
Не остался в стороне и экс-прокурор Руслан Кравченко. Он назвал сегодняшние обыски у высокопоставленных чиновников СБУ местью НАБУ.
"Действия НАБУ и САП — это ничто иное, как политическая месть и систематическая попытка дестабилизировать ситуацию в стране", — заявил он.
Однако у самого Кравченко давние счёты с антикоррупционным бюро. В начале сентября НАБУ и САП сообщили о раскрытии преступной организации, которую, по версии следствия, возглавлял один из руководителей подразделений Офиса генпрокурора. Её участников подозревают в покровительстве сети мошеннических колл-центров и легализации имущества.
Сам генпрокурор сообщил об отстранении Кропивы от службы и пообещал дальнейшие кадровые решения, но источники "Зеркала недели" утверждали, что Кравченко также мог быть связан с системой покровительства мошенническим колл-центрам. Он эти подозрения отверг.
Подробнее о причинах и следствиях операции "Карфаген" - в материале Никиты Волковича Разоряли американцев и европейцев: почему на самом деле штурмовали офис генпрокурора в Киеве.
Об обысках у генерала СБУ – в материале Генерал СБУ угрожает оружием детективам НАБУ во время обыска: подробности конфликта
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