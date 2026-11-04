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Генерал СБУ угрожает оружием детективам НАБУ во время обыска: подробности конфликта

Генерал СБУ угрожает оружием детективам НАБУ во время обыска: подробности конфликта - 04.11.2026 Украина.ру

Генерал СБУ угрожает оружием детективам НАБУ во время обыска: подробности конфликта

В Киеве сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводили обыск у высокопоставленного представителя Службы безопасности Украины (СБУ). По данным НАБУ, сотрудник СБУ оказал вооружённое сопротивление и воспрепятствовал проведению следственных действий

2026-11-04T10:21

2026-11-04T10:21

2026-11-04T10:21

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По данным НАБУ, сотрудник СБУ "угрожает применением оружия и препятствует проведению обыска". К месту событий прибыл спецназ СБУ. В антикоррупционном бюро пообещали сообщить подробности позднее.Украинские паблики сообщают, что речь идёт о генерале СБУ Сергее Дуке — первом заместителе начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ. По данным ЦПК, в июле 2025 года он был одним из организаторов масштабных обысков у сотрудников НАБУ, после которых двое детективов — Руслан Магамедрасулов и Виктор Гусаров — оказались в СИЗО. Именно Дука, по данным "Украинской правды", угрожал детективам оружием. А в июле прошлого года спецслужбы под его руководством провели более 50 обысков у сотрудников антикоррупционных органов.О конфликте НАБУ с СБУ – в материале Глава украинской антикоррупционной прокуратуры обвинил СБУ в незаконной прослушке детектива НАБУ Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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