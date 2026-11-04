https://ukraina.ru/20261104/sbili-s-zabora-lopatoy-i-nachali-bit-podrostok-rasskazal-o-tyurme-azova-1084265721.html

"Сбили с забора лопатой и начали бить": подросток рассказал о тюрьме "Азова"*

"Сбили с забора лопатой и начали бить": подросток рассказал о тюрьме "Азова"* - 04.11.2026 Украина.ру

"Сбили с забора лопатой и начали бить": подросток рассказал о тюрьме "Азова"*

В TikTok появилось видео освобождённого из тайной тюрьмы "Азова"* в Киеве подростка

2026-11-04T10:56

2026-11-04T10:56

2026-11-04T10:56

украина

россия

киев

"азов"

офис президента

новости

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Сейчас он находится в Киевской областной больнице с травмами после избиение. Также у него порезаны пальцы, болит ребро и ему трудно ходить.По словам парня, он пришёл к зданию, потому что живёт рядом — в 200 метрах — от места событий. О том, что у здания на Петропавловской Борщаговке собирается толпа, ему сообщили приятели. За ними же подросток и полез на забор дома, который оказался тайной тюрьмой "Азова"*. Парня облили из огнетушителя.Он не успокоился, а сходил домой за противогазом. После его снова облили. Подросток стал грозить отцом. А вот дальше из здания вышли несколько человек с лопатами. Они стали бросать в подростка кирпичи, сбили его с забора на придомовую территорию и затащили его на территорию тайной тюрьмы, где начали избивать."Чем дальше меня заносят, тем больше людей меня начинают бить. Ну, человек десять, все в чёрной форме, в балаклавах, в какой-то военной форме. Вообще непонятно кто, без опознавательных знаков. За волосы меня берут. Просто бьют, я не знаю, все меня били. И лопатами, и ногами, и кулаками", — вспоминал подросток.Затем его отнесли на второй этаж, где продолжили избивать и начали допрашивать."Укладывают лицом в пол, начинают допрашивать. Меня так сильно огрели по голове, что я ничего не слышу, ничего не вижу. Потом за волосы берут и об другую стену бросают. А из-за того, что, когда меня бросили, я упал не на живот, они ещё начинают бить меня головой об пол", — отметил он.После люди в чёрной форме начали разрезать на нём одежду и снимать происходящее на видео. Но тут внезапно началась суета. Палачи начали заметать следы: подростка стали приводить в порядок, вытирать кровь."Заходит женщина. Она меня очень хорошо успокоила. Сказала, что все хорошо, что ничего со мной больше не случится", — поделился подросток.Именно эта женщина прикрыла его собой и не дала продолжить избиение. А затем в помещение зашёл глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов**. Подросток был так избит, что не понял, кто перед ним."Я ничего не вижу, даже лица не могу различить. Думаю, меня дальше допрашивают, сейчас будут допрашивать. У меня такой был шок. Я, когда мне сестра позвонила, уже спрашиваю, что говорить. Потому что не знаю, что со мной дальше будет", — вспомнил подросток.После этой встречи подростка вывели из здания и передали медикам.Также подросток опроверг информацию о том, что он вышел протестовать за деньги и является частью "проплаченной массовки"."Я сам пришёл на митинг. Меня просто с забора сбили лопатой и начали бить", — рассказал подросток.При этом сегодня украинские СМИ, в т.ч. и проекты, позиционирующие себя как "независимые" вроде "Телебачення Торонто" пытаются доказать, что скандал с тайной тюрьмой "Азова"* раздут и вообще является "пророссийской инсценировкой". Командование "Азова"* уже обвинило всех, кто собрался с протестом под тайной тюрьмой, в игре на руку РФ. С подобными обвинениями выступило и командование Национальной гвардии Украины.* – запрещённая в РФ экстремистская организация** – лицо, внесённое в список экстремистов и террористов

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украина, россия, киев, "азов", офис президента, новости