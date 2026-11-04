"Сбили с забора лопатой и начали бить": подросток рассказал о тюрьме "Азова"* - 04.11.2026 Украина.ру
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"Сбили с забора лопатой и начали бить": подросток рассказал о тюрьме "Азова"*
"Сбили с забора лопатой и начали бить": подросток рассказал о тюрьме "Азова"* - 04.11.2026 Украина.ру
"Сбили с забора лопатой и начали бить": подросток рассказал о тюрьме "Азова"*
В TikTok появилось видео освобождённого из тайной тюрьмы "Азова"* в Киеве подростка
2026-11-04T10:56
2026-11-04T10:56
украина
россия
киев
"азов"
офис президента
новости
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Сейчас он находится в Киевской областной больнице с травмами после избиение. Также у него порезаны пальцы, болит ребро и ему трудно ходить.По словам парня, он пришёл к зданию, потому что живёт рядом — в 200 метрах — от места событий. О том, что у здания на Петропавловской Борщаговке собирается толпа, ему сообщили приятели. За ними же подросток и полез на забор дома, который оказался тайной тюрьмой "Азова"*. Парня облили из огнетушителя.Он не успокоился, а сходил домой за противогазом. После его снова облили. Подросток стал грозить отцом. А вот дальше из здания вышли несколько человек с лопатами. Они стали бросать в подростка кирпичи, сбили его с забора на придомовую территорию и затащили его на территорию тайной тюрьмы, где начали избивать."Чем дальше меня заносят, тем больше людей меня начинают бить. Ну, человек десять, все в чёрной форме, в балаклавах, в какой-то военной форме. Вообще непонятно кто, без опознавательных знаков. За волосы меня берут. Просто бьют, я не знаю, все меня били. И лопатами, и ногами, и кулаками", — вспоминал подросток.Затем его отнесли на второй этаж, где продолжили избивать и начали допрашивать."Укладывают лицом в пол, начинают допрашивать. Меня так сильно огрели по голове, что я ничего не слышу, ничего не вижу. Потом за волосы берут и об другую стену бросают. А из-за того, что, когда меня бросили, я упал не на живот, они ещё начинают бить меня головой об пол", — отметил он.После люди в чёрной форме начали разрезать на нём одежду и снимать происходящее на видео. Но тут внезапно началась суета. Палачи начали заметать следы: подростка стали приводить в порядок, вытирать кровь."Заходит женщина. Она меня очень хорошо успокоила. Сказала, что все хорошо, что ничего со мной больше не случится", — поделился подросток.Именно эта женщина прикрыла его собой и не дала продолжить избиение. А затем в помещение зашёл глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов**. Подросток был так избит, что не понял, кто перед ним."Я ничего не вижу, даже лица не могу различить. Думаю, меня дальше допрашивают, сейчас будут допрашивать. У меня такой был шок. Я, когда мне сестра позвонила, уже спрашиваю, что говорить. Потому что не знаю, что со мной дальше будет", — вспомнил подросток.После этой встречи подростка вывели из здания и передали медикам.Также подросток опроверг информацию о том, что он вышел протестовать за деньги и является частью "проплаченной массовки"."Я сам пришёл на митинг. Меня просто с забора сбили лопатой и начали бить", — рассказал подросток.При этом сегодня украинские СМИ, в т.ч. и проекты, позиционирующие себя как "независимые" вроде "Телебачення Торонто" пытаются доказать, что скандал с тайной тюрьмой "Азова"* раздут и вообще является "пророссийской инсценировкой". Командование "Азова"* уже обвинило всех, кто собрался с протестом под тайной тюрьмой, в игре на руку РФ. С подобными обвинениями выступило и командование Национальной гвардии Украины.* – запрещённая в РФ экстремистская организация** – лицо, внесённое в список экстремистов и террористов
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Украина, Россия, Киев, "Азов", Офис президента, Новости

"Сбили с забора лопатой и начали бить": подросток рассказал о тюрьме "Азова"*

10:56 04.11.2026
 
© Фото : скриншот видеоБорщаговка
Борщаговка - РИА Новости, 1920, 04.11.2026
© Фото : скриншот видео
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В TikTok появилось видео освобождённого из тайной тюрьмы "Азова"* в Киеве подростка
Сейчас он находится в Киевской областной больнице с травмами после избиение. Также у него порезаны пальцы, болит ребро и ему трудно ходить.
По словам парня, он пришёл к зданию, потому что живёт рядом — в 200 метрах — от места событий. О том, что у здания на Петропавловской Борщаговке собирается толпа, ему сообщили приятели. За ними же подросток и полез на забор дома, который оказался тайной тюрьмой "Азова"*. Парня облили из огнетушителя.
Он не успокоился, а сходил домой за противогазом. После его снова облили. Подросток стал грозить отцом. А вот дальше из здания вышли несколько человек с лопатами. Они стали бросать в подростка кирпичи, сбили его с забора на придомовую территорию и затащили его на территорию тайной тюрьмы, где начали избивать.
"Чем дальше меня заносят, тем больше людей меня начинают бить. Ну, человек десять, все в чёрной форме, в балаклавах, в какой-то военной форме. Вообще непонятно кто, без опознавательных знаков. За волосы меня берут. Просто бьют, я не знаю, все меня били. И лопатами, и ногами, и кулаками", — вспоминал подросток.
Затем его отнесли на второй этаж, где продолжили избивать и начали допрашивать.

"Укладывают лицом в пол, начинают допрашивать. Меня так сильно огрели по голове, что я ничего не слышу, ничего не вижу. Потом за волосы берут и об другую стену бросают. А из-за того, что, когда меня бросили, я упал не на живот, они ещё начинают бить меня головой об пол", — отметил он.
После люди в чёрной форме начали разрезать на нём одежду и снимать происходящее на видео. Но тут внезапно началась суета. Палачи начали заметать следы: подростка стали приводить в порядок, вытирать кровь.

"Заходит женщина. Она меня очень хорошо успокоила. Сказала, что все хорошо, что ничего со мной больше не случится", — поделился подросток.
Именно эта женщина прикрыла его собой и не дала продолжить избиение. А затем в помещение зашёл глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов**. Подросток был так избит, что не понял, кто перед ним.
"Я ничего не вижу, даже лица не могу различить. Думаю, меня дальше допрашивают, сейчас будут допрашивать. У меня такой был шок. Я, когда мне сестра позвонила, уже спрашиваю, что говорить. Потому что не знаю, что со мной дальше будет", — вспомнил подросток.
После этой встречи подростка вывели из здания и передали медикам.
Также подросток опроверг информацию о том, что он вышел протестовать за деньги и является частью "проплаченной массовки".

"Я сам пришёл на митинг. Меня просто с забора сбили лопатой и начали бить", — рассказал подросток.
При этом сегодня украинские СМИ, в т.ч. и проекты, позиционирующие себя как "независимые" вроде "Телебачення Торонто" пытаются доказать, что скандал с тайной тюрьмой "Азова"* раздут и вообще является "пророссийской инсценировкой". Командование "Азова"* уже обвинило всех, кто собрался с протестом под тайной тюрьмой, в игре на руку РФ. С подобными обвинениями выступило и командование Национальной гвардии Украины.
* – запрещённая в РФ экстремистская организация
** – лицо, внесённое в список экстремистов и террористов
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