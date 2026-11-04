https://ukraina.ru/20261104/sumochka-loro-piana-a-ne-drony-prikhodko-otreagirovala-na-rassledovanie-nabu-1084269066.html
"Сумочка Loro Piana, а не дроны!": Приходько отреагировала на расследование НАБУ
"Сумочка Loro Piana, а не дроны!": Приходько отреагировала на расследование НАБУ - 04.11.2026 Украина.ру
"Сумочка Loro Piana, а не дроны!": Приходько отреагировала на расследование НАБУ
Украинская певица Анастасия Приходько отреагировала на одно из расследований НАБУ в отношении власть имущих
2026-11-04T12:05
2026-11-04T12:05
2026-11-04T12:05
новости
приходько
набу
слуга народа
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По словам украинской певицы Анастасии Приходько, после многочисленных коррупционных скандалов украинская власть должна честно заявить о своих коррупционных намерениях. Её возмутила фраза в переписке коррупционеров.""[Страстно любить] – так королеву, воровать – так миллион". Я считаю, это должен быть лозунг "Слуги народа" на следующих выборах. Люди посмеялись, ну а вы всю правду сказали", – отметила Приходько.Она заявила, что "все удивления от происходящего закончились". Единственное, что поражает певицу – высокое самомнение коррупционеров."[экспрессивный мат]. Знаете, человек, когда сам не заработал денег, он в первую очередь хочет казаться, а не быть. Понавешают на себя Loro Piana сумочки, келли-шмели, шубы-х**бы, чтобы казаться богатым человеком. То мозги ты, (...), не купишь", – отметила Приходько.Она заявила, что в партии "Слуга народа" "все такие". Разве что пара человек там "хочет сделать что-то хорошее". По её словам, политики партии власти обезумели."Им башню сорвало всем. Они не пришли сюда помочь нам. Они не пришли решить какие-то вопросы. Они пришли чисто за деньгами", – подчеркнула Приходько.Певица указал, что "уважения к этому всему" у неё "нет и не будет". Приходько обратила внимание и на те суммы, которые воруют, и на беспринципности воров. По её словам, если бы она была во власти, она бы в первую очередь думала о своей репутации, о том, чтобы её не упрекнули в воровстве."Ну купила ты себе эту сумочку или штанишки Loro Piana, но они постираются три раза и превратятся в [потеряют товарный вид]. (...) Почему нельзя сделать что-то хорошее, где о тебе действительно будут говорить люди? Но им это не надо. Им нужно просто [украсть] и уйти", – задала вопрос Приходько.По её словам, всё это убого."Мной пытается руководить убожество. Глупое, необразованное убожество. [любить] – так королеву, воровать – так миллион". Какого ты [чёрта] на русском пишешь? Где мовный омбудсмен? Хай ещё штраф заплатит 12 тыс. (около 24 тыс. – Ред.). Чего же вы с простого народа гребёте? Хоть раз зацепки были мовного омбудсмена? (…) Они язык используют как инструмент манипуляции! Чтобы мы с вами меньше думали о том, что происходит в стране: что у нас важна сумочка Loro Piana, а не закупка дронов!" – негодовала Приходько.Она подчеркнула, что "не будет участвовать" в манипуляциях властей. Затем она и вовсе сорвалась на ругань. Певица подчеркнула, что у неё "нет терпения и нервов на это на всё". Происходящее в стране Приходько назвала "позором высшей категории".
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, приходько, набу, слуга народа
"Сумочка Loro Piana, а не дроны!": Приходько отреагировала на расследование НАБУ
Украинская певица Анастасия Приходько отреагировала на одно из расследований НАБУ в отношении власть имущих
По словам украинской певицы Анастасии Приходько, после многочисленных коррупционных скандалов украинская власть должна честно заявить о своих коррупционных намерениях. Её возмутила фраза в переписке коррупционеров.
""[Страстно любить] – так королеву, воровать – так миллион". Я считаю, это должен быть лозунг "Слуги народа" на следующих выборах. Люди посмеялись, ну а вы всю правду сказали", – отметила Приходько.
Она заявила, что "все удивления от происходящего закончились". Единственное, что поражает певицу – высокое самомнение коррупционеров.
"[экспрессивный мат]. Знаете, человек, когда сам не заработал денег, он в первую очередь хочет казаться, а не быть. Понавешают на себя Loro Piana сумочки, келли-шмели, шубы-х**бы, чтобы казаться богатым человеком. То мозги ты, (...), не купишь", – отметила Приходько.
Она заявила, что в партии "Слуга народа" "все такие". Разве что пара человек там "хочет сделать что-то хорошее". По её словам, политики партии власти обезумели.
"Им башню сорвало всем. Они не пришли сюда помочь нам. Они не пришли решить какие-то вопросы. Они пришли чисто за деньгами", – подчеркнула Приходько.
Певица указал, что "уважения к этому всему" у неё "нет и не будет". Приходько обратила внимание и на те суммы, которые воруют, и на беспринципности воров. По её словам, если бы она была во власти, она бы в первую очередь думала о своей репутации, о том, чтобы её не упрекнули в воровстве.
"Ну купила ты себе эту сумочку или штанишки Loro Piana, но они постираются три раза и превратятся в [потеряют товарный вид]. (...) Почему нельзя сделать что-то хорошее, где о тебе действительно будут говорить люди? Но им это не надо. Им нужно просто [украсть] и уйти", – задала вопрос Приходько.
По её словам, всё это убого.
"Мной пытается руководить убожество. Глупое, необразованное убожество. [любить] – так королеву, воровать – так миллион". Какого ты [чёрта] на русском пишешь? Где мовный омбудсмен? Хай ещё штраф заплатит 12 тыс. (около 24 тыс. – Ред.). Чего же вы с простого народа гребёте? Хоть раз зацепки были мовного омбудсмена? (…) Они язык используют как инструмент манипуляции! Чтобы мы с вами меньше думали о том, что происходит в стране: что у нас важна сумочка Loro Piana, а не закупка дронов!" – негодовала Приходько.
Она подчеркнула, что "не будет участвовать" в манипуляциях властей. Затем она и вовсе сорвалась на ругань. Певица подчеркнула, что у неё "нет терпения и нервов на это на всё". Происходящее в стране Приходько назвала "позором высшей категории".