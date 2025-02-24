https://ukraina.ru/20250224/1061272155.html

Кирилл Копылов: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России

Кирилл Копылов: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России - 24.02.2025 Украина.ру

Кирилл Копылов: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России

Скорее всего, нас ждут четыре-шесть месяцев переговоров с заключением компромиссного мира о компромиссном будущем Украины. А вот сколько эти соглашения потом продержатся – это уже совсем другая история, считает Кирилл Копылов – историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне, с которой часто сравнивают СВО

2025-02-24T07:00

2025-02-24T07:00

2025-02-24T07:00

интервью

украина

россия

европа

дональд трамп

вооруженные силы украины

ес

сво

первая мировая война

переговоры

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руСейчас в экспертном сообществе есть мнение, что тактика ВС РФ по растягиванию резервов ВСУ за счет мелких ударов по разным направлениям, которую мы использовали с конца 2023 по начало 2025 год, скоро перестанет работать, поскольку противник будет вынужден сокращать линию фронта и уплотнять боевые порядки. Образно говоря, в этом случае прорвать вражескую оборону будет так же сложно, как порвать скомканный лист бумаги. А поскольку Россия явно не будет создавать вторую армию для окружения ВСУ, то нашему генштабу придется создавать ударную группировку для прорыва фронта на одном направлении.- Кирилл, что вы об этом думаете? Как могут развиваться боевые действия на четвертый год СВО, пока история с переговорами между Москвой и Вашингтоном не будет доведена до логического конца?- Разговоры о том, что Украина будет сокращать линию фронта, я слышу с 2023 года. Что же за это время произошло?Во-первых, у нас был плацдарм противника в Крынках, который якобы был частью огромной десантной операции по захвату Крыма. Этот десант оброс отдельным количеством мифов, которые основываются на разрозненных интервью анонимных участников этой высадки западным СМИ. И если такая масштабная операция действительно планировалась, это было бы удлинением линии фронта.Во-вторых, у нас была курская операция, в которой были задействованы от 10 до 12 бригад ВСУ. Это тоже нельзя назвать сокращением линии фронта.То есть еще с 2022 года звучат рациональные оценки по поводу того, что киевскому режиму нужно было бы "разменивать время на территории", но они ни разу за три года этого не сделали. Наоборот. Все эти многочисленные карманы и другие не очень приятные для них моменты на фронте связанны именно с тем, что "мы будем удерживать каждый священный метр украинской земли". Хотя теперь надо говорить "каждый метр лития для Трампа" (смеется).Даже если ВСУ вдруг примет решение о сокращении линии фронта, то откуда у них появится возможность уплотнять боевые порядки? При том, что разговоры про их сокращение активных штыков и техники стали общим местом не только в российских СМИ, но и на Западе. При том, что западные СМИ лошками кушают украинскую пропаганду.- По поводу возможностей в последнее время звучат три вещи: новая линейка дронов, мобилизация 18-летних и какие-то поставки самоходной артиллерии из Европы.- Все это, о чем нам прожужжали все уши, относится к разряду "может быть когда-нибудь".Повторюсь, за все три года СВО украинская сторона ни разу не пыталась упростить себе жизнь на фронте. Мы ни разу ни увидели ни сокращения линии фронта, ни уплотнения боевых порядков, ни оставления населенных пунктов, в которых противник несет явно больше потерь, чем мы. Потому что огневое превосходство ВС РФ за эти три года не только не уменьшилось, но и выросло. Все это привело к истощению украинской армии, о котором можно говорить даже на Западе.Следовательно, киевский режим и дальше будет продавливаться со всех сторон и продолжит нести огромные потери, которые ему будет все тяжелее восполнить. Украина сама загнала себя в угол. Никто ей в этом не помогал лучше, чем она сама.- Если Украина сама загоняет себя в угол, почему мы ее до сих пор не победили?- По той причине, о которой мы говорили много раз: СВО – это война экономных. Во всяком случае, такой логикой руководствуется Россия. Потому что Украина как раз живет в логике "дожить бы до очередной крупной поставки вооружений, потратим его и будем ждать следующего". Мы стараемся вести войну менее рискованным образом. Потому что восполнение материальных и человеческих ресурсов сегодня гораздо сложнее, чем в годы двух мировых войн.Слава Богу, что это так.А все, кто призывает воевать как во времена Сталина, не оценивают ситуацию дальше собственных лозунгов. Дело даже не в том, как это скажется на состоянии экономики и людей в тылу. А в том, поможет ли это на фронте в тех масштабах, на которые они рассчитывают.Понимаете, успехи и неудачи на фронте зависят от того, насколько хорошо у вас снабженные и оснащенные части. Иначе вы попадаете в ситуацию, в которой сейчас оказались ВСУ.Да, у них вроде бы миллионная армия. Но они бросают на фронт насильно мобилизованных людей после трехнедельной подготовки. А технику они отправляют на фронт сразу с колес. Например, шведские гусеничные бронетранспортеры PBV 302 в октябре засняли в Польше на эшелоне, а уже в ноябре их зафиксировали на линии соприкосновения.Повторюсь, все, кто призывает мобилизовать миллион человек на нужды СВО – дальше завтра не смотрят.- С другой стороны, были ли в истории примеры, когда войны выигрывались экономным способом просто в расчете на то, что ты будешь ошибаться чуть меньше, чем противник?- Можно вспомнить пример Израиля, окруженного со всех сторон арабскими государствами. Он никогда не мог позволить себе соревноваться в численности армии с Египтом и с Сирией. Важно же не количество солдат, а результат. И результат СВО с каждым днем становится все лучше и лучше для нас. И отдельные успехи ВСУ очень мало сказываются на общей тенденции к их упадку. А что будет, если завтра Киеву перекроют американский краник? Чем они это будут компенсировать? Компенсировать отсутствии техники людьми и отсутствие людей техникой они уже не могут.- Возражаю. Вы как историк Первой мировой должны понимать, что европейцы не такие уж криворукие, как кажется на первый взгляд. В них может проснуться дух милитаризма.- Этот дух может проснуться. Но за этим духом должна быть промышленная база. Приведу простой пример.Администрация Байдена в самые последние дни своего пребывания у власти выкатила официальный итог поставок оружия на Украину. В частности, США передали Киеву около 700 БМП (300 "Брэдли" и 400 "Страйкеров") и более 2000 бронетранспортеров семейства М-113. Сможет прямо сейчас поставить Европа? Только если до конца разденет собственные вооруженные силы.Именно с этим связана легкая паника в Европе на тему "А что будет, если завтра Трамп вдруг прекратит поставки оружия на Украину?". Потому что Европа только по бронетехнике не поставила и трети того, что передали Киеву американцы.Теоретически Европа может договориться с теми же США о том, что она будет выкупать у них ту же американскую технику. Или искать это оружие за бешеные деньги на международных рынках (в той же Южной Корее). Но, опять же, эти поставки будут зависеть от политического решения Вашингтона.Повторюсь, дух духом, а промышленная база – промышленной базой.- А то, что мы в зоне СВО не рисуем агрессивных стрелочек на карте – не может подтолкнуть Европу к мысли о том, что можно раздеть свои вооруженные силы ради Украины?- Эти вопросы мы обсуждаем еще с 2022 года. Но пока на это никто не решился.Можно вспомнить недавнюю ситуацию с той же распиаренной бригадой "Анна Киевская", в которой основным бронетранспортером стал снятый с хранения VAB. Французы не дали ВСУ ничего нового. Хотя новой бронетехники у них хватило бы даже не на одну бригаду.Чем закончилась история с "Анной Киевской" мы знаем. Какое-то количество дезертиров убежало еще во Франции, а после первых же боев бригада развалилась на отдельные куски, которые якобы где-то еще есть.Повторюсь, то, что должно было продемонстрировать, что Европа еще "э-ге-гей", превратилось в посмешище: как для французов, так и для ВСУ.- А сами французы в войну могут вступить, если техники пока у них хватит не на одну бригаду? Лондон и Париж снова вынашивают такие планы.- Европейские лидеры любят махать шашкой. Если бы они реально хотели, они бы это уже сделали. Вопрос в том, сколько сил они смогут собрать для вторжения на Украину.По информации источников, заслуживающих доверия, ситуация примерно такова: Британия может развернуть две бригады, Франция тоже может развернуть две бригады, еще по одной могут добавить Германия и Швеция. По меркам СВО – этих сил хватит на один маленький участок фронта.И потом, все это очень весело, пока у тебя нет потерь.Поэтому меня очень забавят разговоры о том, что "европейский контингент миротворцев встанет на Украине вокруг ключевых точек". Они вокруг АЭС или одесского порта встанут, взявшись за руки? Мне вдруг вспомнилась раскрученная в западных СМИ история о том, как жители Прибалтики дружно взялись за руки и благодаря этому СССР развалился. Так что я не понял, каким образом европейцы собираются своим телом закрывать стратегические объекты (смеется).Но, повторюсь, они даже на это не могут войска собрать.- Хотя мне кажется, что если бы они хотя бы прикрыли белорусскую границу, высвободив тыловые части ВСУ, это было бы для нас угрозой.- Возможно. Но все это для первых проблем.Можно вспомнить войну в Афганистане, когда европейские страны к собственным потерям относились очень ревниво. Итальянцы, например, платили командирам боевиков из известной организации, чтобы тех их не атаковали. Немецкая армия тоже только патрулировала дороги по согласованию с полевыми командирами, чтобы избежать потерь.И даже схема Евросоюза с миротворцами на Украине звучит примерно так: война останавливается, мы приходим и встаем кружком. Чтобы что? Никакой конкретики нет. Да, планы эти могут обсуждаться еще долго, пока какая-нибудь Польша снова не откажется от этой затеи и все развалится.- Как будут наши войска вести боевые действия, если не будет политического решения конфликты? Продолжат старое доброе: "Тык под Курском, тык под Купянском, тык под Покровском"?- Думаю, да.Первая мировая война закончилась не тогда, когда союзники перешли за Рейн. Она закончилась от того, что у Германии кончились солдаты и боеприпасы, а в тылу произошла революция из-за тяжелой обстановки. Командиры Первой мировой прекрасно понимали, что если мы продвинулись вперед на 5 километров, уничтожив 20 вражеских дивизий, это лучше, чем если бы мы продвинулись на 10 километров вперед, уничтожив одну немецкую дивизию.В СВО тоже важно, чтобы мы нанесли крупные потери ВСУ, не понеся крупных потерь. Это гораздо важнее, чем воткнуть где-то флаг.Пока для нас единственная болевая точка– это Курская область. Но и с ней рано или поздно вопрос решат.- Кстати, после взятия Свердликово наши войска вроде бы получили несколько возможностей: перерезать главную артерию ВСУ ударом в Сумской области, двигаться по прямой дороге на Суджу и пытаться отсечь противника в районе Малой Локни. Как думаете, сможем ли мы через месяц если не освободить территорию, то хотя бы, понять конкретный сценарий, по которому это произойдет?- Как вы знаете, Курская операция ВСУ ставила целью совместить пиар-атаку с попыткой переиграть плохую обстановку на фронте, при которой они бы однозначно проиграли. Она закончилась тем, что теперь противник на нашей территории занимает вытянутый стакан, горловина которого сжимается.Вся логистика ВСУ под Курском выстраивается вокруг единственной асфальтированной дороги "Сумы-Курск" через Юнаковку (Сумская область). А сейчас стали поступать сообщения, что она ими почти не используется. Противник сам запретил по ней движение, потому что фронт придвинулся к ней настолько, что проезд по ней стал слишком опасен и сами украинцы отказываются играть со смертью.Да, у врага для снабжения остаются несколько проселочных дорог. Но они тоже скоро будут нами простреливаться. ВСУ там ждут окружения. Все это – результат маниакального желания киевского режима удержать что-то ради чего-то. По той же причине ВСУ не бросали Курахово и не бросали несчастные Улаклы. Это не обмен времени на территории. Это обмен людей на пиар.- По поводу всех этих мешков. Это вроде бы хорошо. Но почему-то мы не слышим, чтобы там с ВСУ творились какие-то ужасные вещи, как это было под Иловайском и под Дебальцево. Как-то же им удается от нас убегать.- Понимаете, благодаря качественной работе западной и украинской пропаганды мы слышим о вражеской армии только отдельные голоса каких-то волонтеров или военнослужащих. О тех же Крынках мы узнали только спустя полгода. О том, что там было на самом деле, мы узнаем минимум лет через 5-10.Мы не знаем общие потери ВСУ. Официально киевский режим говорит о 40 тысячах (он каждый месяц прибавляет к ним 10 тысяч, чтобы совсем смешно не выглядеть). Германская пресса писала о 350 тысяч ампутантов. Кто-то говорит о миллионе. Но все это – гадание на кофейной гуще.Я понимаю, что наше общество считает это незнание плохим. Именно на этом строится популярность различных телеграм-каналов, которые ведут войну в онлайн-режиме. Но это не свидетельствует ни о реальных проблемах и возможностях, ни о том, что будет завтра.Кстати, российские потери у Зеленского тоже колеблются: плюс 100 тысяч туда, минус 100 тысяч обратно. В зависимости от того, с какой ноги он встал и что съел.Поэтому мы не можем делать выводы о том, где нам лучше всего удалось уничтожить противника.Более того, то же самое касается Первой мировой войны.В 1916 году, по данным французской разведки, в Германии уже все солдаты должны были кончиться, а к концу 1917 года должно было кончиться все мужское население Германии от стариков до младенцев. В Британии тоже была принята интересная формула: пересчет количества выпущенных снарядов на количество убитых немцев. Сами понимаете, к чему привела такая перестановка цифр.Причем эти данные не приводились в целях пропаганды. И предоставляли серьезные люди в погонах, а не диванные эксперты. Просто они хотели выдать желаемое за действительное.Идем дальше. И Лондон, и Париж, начиная со второй половины 1916 года, буквально со дня на день ожидали краха немецкой армии. "Еще один удар – и все разбегутся". Мораль немецкой армии действительно падала. Но крах ее наступил только спустя два года.Сейчас такие разговоры о скорой победе есть не только на Украине, но и в России. Нам надо от этого отходить.- За все время наших с вами бесед вы оптимистично оцениваете возможности ВС РФ разгромить украинскую армию, но вы никогда не выступали с заявлениями в духе "Одесса должна быть нашей". Пора бы вам высказаться относительно того, чем может закончиться СВО.- Благодаря опыту Первой и Второй мировой войны, очень многие думают, что война обязательно закончится тотальной победой одной из сторон. Первая мировая война закончилась крахом Германской Империи, Австро-Венгерской и Османской. Вторая мировая война закончилась крахом Третьего Рейха. Но огромное количество конфликтов второй половины 20 века заканчивались значительно менее впечатляющим образом.Во-первых, можно вспомнить арабо-израильские войны, когда в целом стороны немного повоевали и успокаивались. Тель-Авив даже в 1973 году прекрасно понимал, что никакой Звезды Давида над Каиром и Дамаском не будет, потому что великие державы окликнут. Все-таки тогда была холодная война и противостояние СССР с США. И когда Израиль попытался активно пытался сорвать перемирие, Америка пригрозила ему прекратить военную помощь. Израиль на них очень обиделся, но успокоился.Во-вторых, гражданская война в Корее закончилась разделением полуострова на две части. Тогдашний руководитель Юга был против любых соглашений с северянами, но мирный договор подписал американский генерал от лица ООН.В-третьих, война во Вьетнаме закончилась весьма специфично. В 1973 году были подписаны Парижские соглашения после того, как несколько лет назад США приняли принципиальное решение из Вьетнама уходить. Руководство Южного Вьетнама было против всего этого. Оно даже в 1975 году вплоть до падения Сайгона было уверено, что Америка вернется и вмешается. Но поскольку в Вашингтоне решили: "Нет, ребята. Мы точно все", этого не произошло.То есть нельзя забывать, что огромное количество войн заканчиваются не капитуляцией, а переговорами. И обе стороны приходили к соглашениям, которые так или иначе выполнялись. Потому что каждая из сторон считала, что лучше сейчас заключить мир, чем продолжать войну.- Тогда так. Есть три базовых сценария СВО: конкретные соглашения в результате текущих переговоров, эскалация или конфликт в прежней интенсивности, растянутый еще на пару лет. Что из этого вероятнее всего?- Я бы скорого мира не ждал. Нас ждут еще минимум полгода переговоров на фоне не прекращающихся боевых действий. Каждая из сторон сейчас попытается предугадать будущее и что-то выгадать в этом будущем.Позиция Евросоюза будет так или иначе проигнорирована. Европейские лидеры сильно сдадут назад. Можно вспомнить того же Фридриха Мерца, который еще несколько месяцев назад рассказывал, как он даст Украине ракеты "Таурус" и поставит ультиматум Путину. Теперь он говорит, что даст "Таурусы", если США дадут Киеву свои ракеты. Хороший шаг назад.В развал Украины я не верю. Я разговоры об этом с детства слышу, но это никак не происходит. В конце концов, Германию как государство по итогам двух мировых войн никто не ликвидировал. Я бы сказал, что всех устроит некий политический режим в Киеве, который снова будет и нашим, и вашим. Грешно говорить про нового Януковича, поскольку он жив и в Ростове. Но не просто так начались разговоры про "4% Зеленского" (смеется).С другой стороны, за полгода еще многое может измениться "на земле". Наши с вами коллеги из "Ватфора" написали очень хороший пост, с которым я согласен: "Наверное, Трамп сейчас искренне пытается спасти Украину от развала фронта и потери еще нескольких областей (минералы свои он тоже спасает), а Киев и Евросоюз говорят, что им это не надо, потому что им и так хорошо".Возможно, США действительно хотели бы спасти Украину для себя, установить там подконтрольный себе политический режим (не вызывающий отторжения у Москвы) и забрать оттуда все, что им интересно. Я вполне допускаю, что это самый жизнеспособный сценарий на сегодняшний день.Резюмирую. Я бы поставил на четыре-шесть месяцев переговоров с заключением компромиссного мира о компромиссном будущем Украины. А вот сколько эти соглашения потом продержатся – это уже совсем другая история (смеется).

https://ukraina.ru/20240710/1056155077.html

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Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, украина, россия, европа, дональд трамп, вооруженные силы украины, ес, сво, первая мировая война, переговоры, владимир зеленский, британия, франция, германия, курская область