https://ukraina.ru/20250318/1061879763.html

Карандаши Сибиги. Почему к "красным линиям" киевского режима надо относиться серьёзно

Карандаши Сибиги. Почему к "красным линиям" киевского режима надо относиться серьёзно - 18.03.2025 Украина.ру

Карандаши Сибиги. Почему к "красным линиям" киевского режима надо относиться серьёзно

Накануне телефонных переговоров президентов России и США Украина решила выразить свою твёрдую позицию. Сразу отметим, что позиция эта, конечно, твёрдая, но немножко мягкая. Ранее принципиальная позиция режима Зеленского состояла в том, что вести диалог об Украине без участия Украины нельзя. Но сейчас об этом почему-то никто не вспоминает…

2025-03-18T17:10

2025-03-18T17:10

2025-03-18T17:10

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Позиция согласованная – её синхронно высказали глава МИД Андрей Сибига и глава профильного комитета Рады Александр Мережко.Всего набор "красных линий" ("я не люблю это определение", – сказал Сибига, что странно: термин был введён его британскими хозяевами во время Крымской войны – символично) включает три пункта."Первое – это территориальная целостность и суверенитет Украины. Никогда Украина не признает оккупированных территорий".Помнится, когда Кучма обменивался территорией с Молдавией, а Ющенко отдавал шельф Румынии, угрозой территориальной целостности это не считалось.Что касается ссылок на мировой опыт, то мир спокойно воспринял исчезновение с карты мира ГДР, Югославии, СССР, Чехословакии… А чтобы заставить Сербию изменить границы, её даже бомбили – собственно, с этого момента ссылки на послевоенные границы утратили какой-либо смысл.Но тут поле двойных стандартов. Если, например, завтра США прикажут Киеву отдать Крым им, разговоры о "территориальной целостности" останутся уделом маргиналов. Не верите? Спросите у Сибиги, что он думает о Гренландии. Уверен, что он скажет, что Гренландия имеет полное право присоединиться к США по воле своего народа. Естественно – это ведь не Крым…"Второе, ни одна страна не имеет вето на выбор украинского народа, на выбор Украины относительно участия в тех или иных союзах. Или это Европейский союз, или это НАТО".Сибига и сам пронимает, что сморозил чушь – мнение Украины относительно членства в ЕС и НАТО вообще никого не интересует. Решение о расширении принимается самими этими организациями. А поскольку решения в них принимаются консенсусом, то субъектов прав вето относительно вступления Украины даже слишком много."Третье – ограничение обороноспособности и возможностей армии".Обороноспособность украинской армии напрямую зависит от поставок западных вооружений. Поэтому соглашения о граничной численности армии имеют второстепенное значение.Завершил же Сибига слабо завуалированным приказом Трампу не вести переговоры: "Россия должна быть привлечена к ответственности. Это все элементы всеобъемлющего мира. И я напомню, они тоже были прописаны в нашей Формуле мира" (давненько эту "формулу" не вспоминали на официальном уровне).Конечно, над попытками Украины диктовать условия США и России можно посмеяться, но мы всё же не считаем, что к риторике Киева стоит отнестись серьёзно.Прежде всего, следует вспомнить, что Киев, в общем-то, не делает ничего такого, что бы он не мог позволить себе делать. Команда Зеленского ещё до начала СВО не стесняла себя никакими нормами, принятыми в отношениях между государствами. Собственно, они тут не первооткрыватели – ещё Климкин хвастался, что Украина сознательно нарушает дипломатический протокол – а он ведь серьёзный карьерный дипломат, а не представитель криворожско-колумбийской школы международных отношений.Причём хамство было обращено не столько против России, сколько против "союзников". И что "союзники"? А ничего. Хихикали и умилялись. Всё по канонам гипермодернизма (украинский политолог Константин Бондаренко утверждает в своей биографии Зеленского, что рамки постмодернизма для этого феномена узковаты – не возьмусь с ним спорить).Т.е., чтобы не решили между собой главы России и США, для украинской хунты это не будет иметь никакого значения – Киев будет гнуть свою линию, и даже если удастся подписать что-то осмысленное, он ничего выполнять не будет.Попытки заставить Киев что-либо делать или не делать в рамках существующих международных механизмов, скорее всего, лишены смысла –Минские соглашения тоже были закреплены на уровне Совбеза ООН…Разумеется, нынешний киевский режим можно совместными усилиями элиминировать (собственно, с этого надо было начинать – Зеленский абсолютно недоговороспособен, в чём Трамп имел возможность убедиться), но, увы, нет никаких гарантий, что следующий будет лучше. И, главное, даже сами по себе соглашения со США, если их удастся достичь, не будут слишком обязательными.С одной стороны, сейчас внутри западного блока произошёл раскол, и европейские союзники не собираются следовать курсу Трампа.Да, они ограничены в возможностях и не представляют себе, как могут обеспечить свою безопасность без США, но вредить по мелочи, например, продолжая финансирование и вооружение киевского режима, даже если этим перестанут заниматься США (во что мы не очень-то верим), вполне могут.С другой стороны, раскол ведь и в США – через четыре года новые выборы, а по данным американских опросов среди избирателей Демократической партии помощь Украине поддерживают 69% (да и среди республиканцев таких 19% – меньшинство, с которым следует считаться).Правда, в дипломатии понятие "вечность" в любом случае относительно – "Вечный мир" между Россией и Польшей 1686 года продолжался чуть больше столетия – до 1792 года, но и до этого Россия дважды участвовала в гражданских войнах в Речи Посполитой. Ну а между 1945 и 2022 годами прошло даже меньше времени.Честно говоря, я не очень-то верю в дипломатию – она всегда основывается на песке. Но сейчас-то вместо песка какая-то непонятная субстанция просто потому, что даже представители американской администрации признают – мир находится на этапе перехода к многополярности, когда старые учреждения и механизмы уже не работают…Украинский кризис просто с особенной наглядностью это показал в силу особенностей нынешней киевской власти.О перспективах дипломатического разрешения украинского кризиса можно прочитать в статье Ростислава Ищенко "Дипломатия бессильна. Сверхдержавы и уникальность ситуации с Украиной"

https://ukraina.ru/20221029/1040256913.html

https://ukraina.ru/20230620/1047384291.html

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мнения, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, дипломатия, переговоры, ес, нато