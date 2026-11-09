https://ukraina.ru/20261109/situatsiya-katastroficheskaya-eksperty-o-tom-chto-tvorit-s-ukrainoy-zelenskiy-1084353323.html

"Ситуация катастрофическая": эксперты о том, что творит с Украиной Зеленский

"Ситуация катастрофическая": эксперты о том, что творит с Украиной Зеленский - 09.11.2026 Украина.ру

"Ситуация катастрофическая": эксперты о том, что творит с Украиной Зеленский

На Украине обеспокоены приближением зимних холодов, ведь в городах сложно будет переносить их без света и без воды. Люди понимают это, а власти, судя по всему, – нет. Или последним просто все равно

2026-11-09T06:06

2026-11-09T06:06

2026-11-09T06:06

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владимир зеленский

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Электрики и полицияНо люди просто вынуждены реагировать. В Киеве уже были стихийные протесты, горожане перекрывали движение автотранспорта, требуя света. Причины для этого были веские. Как проинформировал украинский адвокат и блогер Тарас Никифорчук, протестующие пять дней оставались без электроснабжения, без воды – "люди просто доведены до отчаяния"."Ситуация в городе Киеве уже становится катастрофической, а это еще не зима, это еще не холода", - сказал он в очередном выпуске своего видеоблога, описав, как отреагировала ДТЭК (частная "Донбасская топливно-энергетическая компания") – "жульническо-мошенническая организация, которая годами наживается на украинцах".А компания эта выступила с заявлением, что перекрытие дорог не вернет свет. Отреагировал и находившийся тогда за пределами страны Зеленский. Как передает ТСН, тот заявил, что позвонил… министру внутренних дел. Оказалось, что действительно люди долгое время сидели без электричества, и сотрудники МВД уже там "поработали".Но при чем тут МВД? Разве министр внутренних дел электрик, прокомментировал ситуацию блогер. И предположил, что министр поработал там в том смысле, что "выяснил зачинщиков [протестов], всех – на подвал". Не провода же он там чинил?Но нет. Зеленский заявил, что на этом энергообъекте не было достаточного количества работников, что "нельзя ремонтировать вразвалочку". И вот полиция всех электриков и привела на объект.В местных пабликах наблюдатели задаются вопросом, а почему же не было достаточного количества электриков, возможно, многие из них просто уже попали в лапы ТЦК (аналог военкомата) и той же полиции?На ком режим держитсяА попадать в лапы тэцэкашников и полицаев вредно для здоровья и вообще опасно для жизни, как показал скандал с обнаружением тайной пыточной в одном из домов в Петропавловской Борщаговке под Киевом. Глава ОП Кирилл Буданов* тогда заявил, что в стране таких домов много.И действительно, вот уже в пабликах появилась информация о подобном же заведении в Днепре (Днепропетровске), в Черкассах местные СМИ советуют обратить внимание на некий дом на улице Хоменко… Когда-то находили тайные тюрьмы на освобожденных территориях Донбасса – а украинские пропагандисты кричали, что все это ложь. Но…"Таких пыточных по всей стране немерено. Единственный, кто не знает об их существовании, – это Зеленский, он просто занят…" - с сарказмом отметил Никифорчук, добавив, что вот глава ОП в курсе, что пыточных много – на них, собственно, режим и держится.Блогер также заявил, что СБУ следует распустить как абсолютно бесполезную для страны организацию, а тех эсбэушников, которые издевались над людьми, надо судить и осудить на пожизненное.Найдут всехНо пока на Украине судят других. В СИЗО без права внесения залога оказалась врач Валентина Молодая, приехавшая спасать людей из тайной пыточной в Борщаговке, был задержан даже водитель скорой – тот просто снимал все происходящее. Вообще охранители уже провели соответствующую работу со всеми участниками протеста, вычислили их и заставили людей извиняться на камеру.Комментируя эти события, покинувшая страну украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова отметила, что фиксировали всех, кто снимал и выкладывал видео скандала в Борщаговке, – алгоритмы ИИ позволяют найти любого.Она также выразила сомнение в том, что объект принадлежит именно и только полку "Азов"** - вероятно, "азовцев" попросили взять это только на себя. На самом деле к этой тайной пыточной и ко всем другим (их много) имеют отношение и другие структуры, о чем не может не знать бывший руководитель ГУР, ныне глава ОП Буданов. Да и Зеленский, конечно, тоже все знает об этой своей мафии, выбивающей из людей деньги, это его бизнес, сказала бывшая ведущая в беседе с журналистом Александром Шелестом***.Она подчеркнула, что Украина уже находится в таком состоянии, что здесь мы наблюдаем "окончательное решение славянского вопроса". А с чьей помощью вопрос решается и почему так – подумайте сами.Но и в России не должны забывать, что главная цель США (кто бы там ни был президентом) - "это расчленение постсоветского пространства на максимально малые фракции… малые группы", на каждую из которых по отдельности можно будет "давить и оттуда вынимать все, что ты хочешь" - то есть получать ресурсы.Процесс уничтожения начался с распадом СССР, сначала это стремление Запада завладеть всем было не очень заметно, а замечающих просто обвиняли в "конспирологии". Но теперь уже все очевидно – славяне убивают друг друга, а на Украине так просто идет "аннигиляция остатков населения".О чем "народ просит"Смотреть нужно на картину в целом, наблюдение за каждым отдельным фрагментом не дает полного понимания происходящего, отметила Егорова. Она призвала всех нормальных людей быть бдительными и напомнила, что СССР был куда более мощной державой, имел ядерный щит, имел огромную армию – и что же? СССР был уничтожен изнутри, предатели просто сдали "и весь Советский Союз, и весь советский народ, и все советское наследие, так сказать, нашим белым господам".Так что окончательное решение славянского вопроса еще впереди, и не будет иметь значения, украиноязычный ты или русскоязычный, предостерегла Егорова.Пока уничтожают простых людей, диктатор Зеленский почему-то до сих пор "не зарыт в землю", и это одна из больших загадок СВО. Об этом в эфире канала "Красная линия" заявил российский военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, этот вопрос часто задают, но как на него ответить? Ответ знают в Кремле и в Генштабе, возможно, в СВР и в ГРУ, но… Баранец призвал тех, кто "наверху", принять соответствующее политическое решение – "народ просит".В свою очередь, Егорова напомнила, что ни "Минск", ни "Стамбул" не помогли остановить кровопролитие. По ее словам, "если в Кремле по-прежнему считают, что не нужно бить по руководству [киевского режима], что с ними еще как-то можно договариваться, и дают им гарантии безопасности, то в таком случае мы будем наблюдать за тем, как сначала с этой стороны славянское русское население сводят с ума и убивают, а дальше – больше…".К этому предостережению стоит прислушаться.*Включены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга**Запрещённая в РФ террористическая организация***Объявлен в РФ иноагентом

https://ukraina.ru/20261108/redka-prikhodko-i-zmeinyy-ostrov-zelenskiy-protiv-shutok-gollivud---za-terroristov--1084343394.html

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Андрей Лубенский

эксклюзив, украина, россия, владимир зеленский, снежана егорова, виктор баранец