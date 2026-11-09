Силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА на Северную столицу - 09.11.2026 Украина.ру
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Силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА на Северную столицу
Силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА на Северную столицу - 09.11.2026 Украина.ру
Силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА на Северную столицу
Силы ПВО и мобильные огневые группы (МОГ) отразили массированный ночной налёт украинских БПЛА на Ленинградскую область и Санкт-Петербург. Об этом губернатор Ленобласти Александр Дрозденко утром 9 ноября сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-11-09T06:12
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В течение около двух часов вражеские БПЛА пытались поразить объекты на территории Ленобласти и прорваться к Санкт-Петербургу. Об уничтожении первых двух беспилотников губернатор заявил в 3:45 мск."Отбой беспилотной опасности в Ленинградской области. Над территорией региона за ночь было сбито 113 БПЛА", — написал Дрозденко в 5:29 мск.Аэропорт Санкт-Петербурга Пулково возобновил приём и выпуск воздушных судов.По предварительной информации, пострадавших нет. Отмечено попадание БПЛА в промзоне города Кириши. Также зафиксировано попадание осколков в одну из квартир в городе Кириши, из квартиры эвакуирована семья. Эвакуация подъезда не потребовалась.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 2:00 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, ленинградская область, санкт-петербург, кириши, пво, сво, спецоперация, бпла, бпла сегодня, атака бпла, атака украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины
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Силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА на Северную столицу

06:12 09.11.2026 (обновлено: 06:14 09.11.2026)
 
© РИА Новости . Сергей БобылевПункт воздушного наблюдения
Пункт воздушного наблюдения - РИА Новости, 1920, 09.11.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Силы ПВО и мобильные огневые группы (МОГ) отразили массированный ночной налёт украинских БПЛА на Ленинградскую область и Санкт-Петербург. Об этом губернатор Ленобласти Александр Дрозденко утром 9 ноября сообщил в канале на платформе "Макс"
В течение около двух часов вражеские БПЛА пытались поразить объекты на территории Ленобласти и прорваться к Санкт-Петербургу. Об уничтожении первых двух беспилотников губернатор заявил в 3:45 мск.
"Отбой беспилотной опасности в Ленинградской области. Над территорией региона за ночь было сбито 113 БПЛА", — написал Дрозденко в 5:29 мск.
Аэропорт Санкт-Петербурга Пулково возобновил приём и выпуск воздушных судов.
По предварительной информации, пострадавших нет. Отмечено попадание БПЛА в промзоне города Кириши. Также зафиксировано попадание осколков в одну из квартир в городе Кириши, из квартиры эвакуирована семья. Эвакуация подъезда не потребовалась.
Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 2:00 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.
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