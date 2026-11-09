https://ukraina.ru/20261109/sily-pvo-otrazili-massirovannuyu-ataku-bpla-na-severnuyu-stolitsu-1084358743.html
Силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА на Северную столицу
Силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА на Северную столицу - 09.11.2026 Украина.ру
Силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА на Северную столицу
Силы ПВО и мобильные огневые группы (МОГ) отразили массированный ночной налёт украинских БПЛА на Ленинградскую область и Санкт-Петербург. Об этом губернатор Ленобласти Александр Дрозденко утром 9 ноября сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-11-09T06:12
2026-11-09T06:12
2026-11-09T06:14
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В течение около двух часов вражеские БПЛА пытались поразить объекты на территории Ленобласти и прорваться к Санкт-Петербургу. Об уничтожении первых двух беспилотников губернатор заявил в 3:45 мск."Отбой беспилотной опасности в Ленинградской области. Над территорией региона за ночь было сбито 113 БПЛА", — написал Дрозденко в 5:29 мск.Аэропорт Санкт-Петербурга Пулково возобновил приём и выпуск воздушных судов.По предварительной информации, пострадавших нет. Отмечено попадание БПЛА в промзоне города Кириши. Также зафиксировано попадание осколков в одну из квартир в городе Кириши, из квартиры эвакуирована семья. Эвакуация подъезда не потребовалась.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 2:00 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА на Северную столицу
06:12 09.11.2026 (обновлено: 06:14 09.11.2026)
Силы ПВО и мобильные огневые группы (МОГ) отразили массированный ночной налёт украинских БПЛА на Ленинградскую область и Санкт-Петербург. Об этом губернатор Ленобласти Александр Дрозденко утром 9 ноября сообщил в канале на платформе "Макс"
В течение около двух часов вражеские БПЛА пытались поразить объекты на территории Ленобласти и прорваться к Санкт-Петербургу. Об уничтожении первых двух беспилотников губернатор заявил в 3:45 мск.
"Отбой беспилотной опасности в Ленинградской области. Над территорией региона за ночь было сбито 113 БПЛА", — написал Дрозденко в 5:29 мск.
Аэропорт Санкт-Петербурга Пулково возобновил приём и выпуск воздушных судов.
По предварительной информации, пострадавших нет. Отмечено попадание БПЛА в промзоне города Кириши. Также зафиксировано попадание осколков в одну из квартир в городе Кириши, из квартиры эвакуирована семья. Эвакуация подъезда не потребовалась.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.