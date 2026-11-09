Трампу не до Киева: подполковник Колпашников оценил вероятность удара по Ирану в 99%
© telegram ukr_2025_ru‼ США и Иран проведут переговоры сегодня во второй половине дня — Трамп
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Пока в Европе обсуждают сценарии завершения конфликта на Украине, фокус Вашингтона надолго сместился на Ближний Восток. Подполковник ФСБ в запасе, ветеран боевых действий, гендиректор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников в интервью изданию Украина.ру рассказал, как Трамп оказался втянут в экзистенциальный конфликт Израиля
Огромный объем перебрасываемой техники подтверждает, что основные ресурсы США уходят из Восточной Европы.
"США гонят в район боевых действий третий авианосец. Трафик в Европе, связанный с перемещением американской авиации, самый большой со времен Войны Судного дня 1973 года, когда судьба Израиля висела на волоске. Такие акции планируются заранее", — указывает эксперт.
"США гонят в район боевых действий третий авианосец. Трафик в Европе, связанный с перемещением американской авиации, самый большой со времен Войны Судного дня 1973 года, когда судьба Израиля висела на волоске. Такие акции планируются заранее", — указывает эксперт.
По его словам, экзистенциальная проблема еврейского государства в том виде, в каком она представляется команде Нетаньяху, не решена. Израильтяне не успокоятся, пока сильная централизованная власть аятолл не будет сокрушена, а сделать это они могут только руками США.
"Вероятность того, что США нанесут новые удары по Ирану, я оцениваю в 99%", — заявляет подполковник.
Таким образом, Трамп оказался в политической ловушке, где у него нет пространства для маневра. Эксперт подчеркивает, что на американского лидера оказывается неформальное давление со стороны Израиля, из-за чего он не может не атаковать Иран. Кроме того, президент "поставил на кон свою репутацию и политическое будущее". Поскольку Трамп уже пережил основные репутационные потери, ему нечего терять.
"Вероятность того, что США нанесут новые удары по Ирану, я оцениваю в 99%", — заявляет подполковник.
Таким образом, Трамп оказался в политической ловушке, где у него нет пространства для маневра. Эксперт подчеркивает, что на американского лидера оказывается неформальное давление со стороны Израиля, из-за чего он не может не атаковать Иран. Кроме того, президент "поставил на кон свою репутацию и политическое будущее". Поскольку Трамп уже пережил основные репутационные потери, ему нечего терять.
"Он еще два года будет президентом. И он не хочет войти в историю как лузер, которого Иран победил. Повторюсь, Трампа прижали к стенке. У него есть лишь два года, чтобы спасти репутацию своей семьи и обеспечить политическое будущее своим преемникам-республиканцам. Поэтому он будет бить по Ирану еще сильнее", — считает эксперт.
В этой ситуации Украина окончательно переходит для Вашингтона в разряд второстепенных задач.
В этой ситуации Украина окончательно переходит для Вашингтона в разряд второстепенных задач.
Полный текст материала Кирилла Курбатова Виталий Колпашников: России надо готовиться к тому, что война на Украине не закончится до конца 2028 года на сайте Украина.ру.
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