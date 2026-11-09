Трампу не до Киева: подполковник Колпашников оценил вероятность удара по Ирану в 99% - 09.11.2026 Украина.ру
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Трампу не до Киева: подполковник Колпашников оценил вероятность удара по Ирану в 99%
Трампу не до Киева: подполковник Колпашников оценил вероятность удара по Ирану в 99% - 09.11.2026 Украина.ру
Трампу не до Киева: подполковник Колпашников оценил вероятность удара по Ирану в 99%
Пока в Европе обсуждают сценарии завершения конфликта на Украине, фокус Вашингтона надолго сместился на Ближний Восток. Подполковник ФСБ в запасе, ветеран боевых действий, гендиректор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников в интервью изданию Украина.ру рассказал, как Трамп оказался втянут в экзистенциальный конфликт Израиля
2026-11-09T04:30
2026-11-09T04:30
интервью
иран
израиль
дональд трамп
украина
биньямин нетаньяху
украина.ру
фсб
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Огромный объем перебрасываемой техники подтверждает, что основные ресурсы США уходят из Восточной Европы."США гонят в район боевых действий третий авианосец. Трафик в Европе, связанный с перемещением американской авиации, самый большой со времен Войны Судного дня 1973 года, когда судьба Израиля висела на волоске. Такие акции планируются заранее", — указывает эксперт.По его словам, экзистенциальная проблема еврейского государства в том виде, в каком она представляется команде Нетаньяху, не решена. Израильтяне не успокоятся, пока сильная централизованная власть аятолл не будет сокрушена, а сделать это они могут только руками США."Вероятность того, что США нанесут новые удары по Ирану, я оцениваю в 99%", — заявляет подполковник. Таким образом, Трамп оказался в политической ловушке, где у него нет пространства для маневра. Эксперт подчеркивает, что на американского лидера оказывается неформальное давление со стороны Израиля, из-за чего он не может не атаковать Иран. Кроме того, президент "поставил на кон свою репутацию и политическое будущее". Поскольку Трамп уже пережил основные репутационные потери, ему нечего терять."Он еще два года будет президентом. И он не хочет войти в историю как лузер, которого Иран победил. Повторюсь, Трампа прижали к стенке. У него есть лишь два года, чтобы спасти репутацию своей семьи и обеспечить политическое будущее своим преемникам-республиканцам. Поэтому он будет бить по Ирану еще сильнее", — считает эксперт. В этой ситуации Украина окончательно переходит для Вашингтона в разряд второстепенных задач.Полный текст материала Кирилла Курбатова Виталий Колпашников: России надо готовиться к тому, что война на Украине не закончится до конца 2028 года на сайте Украина.ру.
иран
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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интервью, иран, израиль, дональд трамп, украина, биньямин нетаньяху, украина.ру, фсб
Интервью, Иран, Израиль, Дональд Трамп, Украина, Биньямин Нетаньяху, Украина.ру, ФСБ

Трампу не до Киева: подполковник Колпашников оценил вероятность удара по Ирану в 99%

04:30 09.11.2026
 
© telegram ukr_2025_ru‼ США и Иран проведут переговоры сегодня во второй половине дня — Трамп
‼ США и Иран проведут переговоры сегодня во второй половине дня — Трамп - РИА Новости, 1920, 09.11.2026
© telegram ukr_2025_ru
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Пока в Европе обсуждают сценарии завершения конфликта на Украине, фокус Вашингтона надолго сместился на Ближний Восток. Подполковник ФСБ в запасе, ветеран боевых действий, гендиректор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников в интервью изданию Украина.ру рассказал, как Трамп оказался втянут в экзистенциальный конфликт Израиля
Огромный объем перебрасываемой техники подтверждает, что основные ресурсы США уходят из Восточной Европы.

"США гонят в район боевых действий третий авианосец. Трафик в Европе, связанный с перемещением американской авиации, самый большой со времен Войны Судного дня 1973 года, когда судьба Израиля висела на волоске. Такие акции планируются заранее", — указывает эксперт.
По его словам, экзистенциальная проблема еврейского государства в том виде, в каком она представляется команде Нетаньяху, не решена. Израильтяне не успокоятся, пока сильная централизованная власть аятолл не будет сокрушена, а сделать это они могут только руками США.

"Вероятность того, что США нанесут новые удары по Ирану, я оцениваю в 99%", — заявляет подполковник.

Таким образом, Трамп оказался в политической ловушке, где у него нет пространства для маневра. Эксперт подчеркивает, что на американского лидера оказывается неформальное давление со стороны Израиля, из-за чего он не может не атаковать Иран. Кроме того, президент "поставил на кон свою репутацию и политическое будущее". Поскольку Трамп уже пережил основные репутационные потери, ему нечего терять.
"Он еще два года будет президентом. И он не хочет войти в историю как лузер, которого Иран победил. Повторюсь, Трампа прижали к стенке. У него есть лишь два года, чтобы спасти репутацию своей семьи и обеспечить политическое будущее своим преемникам-республиканцам. Поэтому он будет бить по Ирану еще сильнее", — считает эксперт.

В этой ситуации Украина окончательно переходит для Вашингтона в разряд второстепенных задач.
Полный текст материала Кирилла Курбатова Виталий Колпашников: России надо готовиться к тому, что война на Украине не закончится до конца 2028 года на сайте Украина.ру.
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ИнтервьюИранИзраильДональд ТрампУкраинаБиньямин НетаньяхуУкраина.руФСБ
 
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04:30Трампу не до Киева: подполковник Колпашников оценил вероятность удара по Ирану в 99%
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