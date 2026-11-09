https://ukraina.ru/20261109/samye-sereznye-posledstviya-dlya-rossii-kolpashnikov-predostereg-ot-voyny-s-evropoy-1084354175.html

Самые серьезные последствия для России: Колпашников предостерег от войны с Европой

Самые серьезные последствия для России: Колпашников предостерег от войны с Европой - 09.11.2026 Украина.ру

Самые серьезные последствия для России: Колпашников предостерег от войны с Европой

Россия не воспринимает всерьез угрозы Брюсселя о вводе войск на Украину, рассказал в интервью изданию Украина.ру подполковник ФСБ в запасе, ветеран боевых действий, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников

2026-11-09T06:20

2026-11-09T06:20

2026-11-09T06:20

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Эксперт указал на техническую уязвимость европейских армий, на которые опирается НАТО, в частности, на критическую деградацию британского флота, который по недоразумению все еще считается главной ударной силой Лондона:"По ядерному оружию у нас с Европой соотношение 1 к 10 в нашу пользу… А у британцев их единственный авианосец сломался, 90% кораблей их флота выйти в море не могут".Он также напоминает о политическом контроле над ядерным арсеналом союзников. "Кто в Европе считается ядерными державами? Франция и Британия. Только есть маленький нюанс, о котором все забывают. Британцы могут применять ядерное оружие только с разрешения американцев, потому что они фактически у них его арендуют", — отмечает Колпашников.Эксперт подчеркивает, что Москва осознает разницу в демографическом потенциале и делает ставку на технологическое превосходство: "Европа — это полмиллиарда человек. Нас всего 150 миллионов. Если на Украине мы можем позволить себе воевать, не проводя мобилизацию и не надрывая экономику, то в случае войны с Европой мы втянемся в такое противостояние, которое будет чревато самыми тяжелыми последствиями".Компенсировать численное превосходство противника можно только за счет ядерного щита. Именно поэтому у России свыше 4 тысяч боеголовок, а у французов с британцами — около 500 на двоих, отмечает эксперт.Таким образом, ввод европейских войск на Украину — это лишь психологическое давление, а не реальная подготовка к интервенции, считает Колпашников. Российское руководство неоднократно заявляло: война с Европой будет другой, очень непредсказуемой, и "не факт, что в нее впишутся американцы". "В общем, вряд ли европейцы могут нас как-то запугать вводом своего контингента на Украину. Они берут нас на понт", — резюмирует подполковник.Полный текст материала Кирилла Курбатова Виталий Колпашников: России надо готовиться к тому, что война на Украине не закончится до конца 2028 года на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

интервью, украина, европа, россия, украина.ру, нато