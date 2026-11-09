Трамп подтвердил ключевую для него тему переговоров с Путиным и Си Цзиньпином - 09.11.2026 Украина.ру
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Трамп подтвердил ключевую для него тему переговоров с Путиным и Си Цзиньпином
Трамп подтвердил ключевую для него тему переговоров с Путиным и Си Цзиньпином - 09.11.2026 Украина.ру
Трамп подтвердил ключевую для него тему переговоров с Путиным и Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп заявил, что денуклеаризация будет обязательно обсуждаться на встрече с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в Шэньчжене. Об этом он в ночь на 9 ноября сказал журналистам
2026-11-09T03:31
2026-11-09T03:32
украина.ру
новости
сша
дональд трамп
россия
владимир путин
китай
си цзиньпин
переговоры
международные отношения
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Переговоры между Россией, США и Китаем назначены на 19 ноября в китайском городе Шэньчжэнь на полях предстоящего там в эти дни саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС)."Мы обсудим много вопросов, в том числе денуклеаризацию", — сказал Трамп.Напомним, инициатива проведения такой встречи была выдвинута Путиным в телефонном разговоре с Трампом, а сам президент США подтвердил готовность к расширенному диалогу, подчеркнув, что рамки встречи будут гораздо шире исключительно украинского вопроса.По заявлениям сторон и утечкам в ведущих СМИ, в частности, The Wall Street Journal, на саммите "большой тройки" предполагается обсудить несколько важных геополитических тем. Подробнее об этом - в материале Захара Виноградова Сможет ли Трамп сыграть одновременно на двух роялях? Чего ждать от трех главных событий ноября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, сша, дональд трамп, россия, владимир путин, китай, си цзиньпин, переговоры, международные отношения, международная политика, мир без границ, ядерное оружие
Украина.ру, Новости, США, Дональд Трамп, Россия, Владимир Путин, Китай, Си Цзиньпин, переговоры, международные отношения, Международная политика, Мир без границ, Ядерное оружие

Трамп подтвердил ключевую для него тему переговоров с Путиным и Си Цзиньпином

03:31 09.11.2026 (обновлено: 03:32 09.11.2026)
 
© AP / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.11.2026
© AP / Alex Brandon
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Президент США Дональд Трамп заявил, что денуклеаризация будет обязательно обсуждаться на встрече с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в Шэньчжене. Об этом он в ночь на 9 ноября сказал журналистам
Переговоры между Россией, США и Китаем назначены на 19 ноября в китайском городе Шэньчжэнь на полях предстоящего там в эти дни саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
"Мы обсудим много вопросов, в том числе денуклеаризацию", — сказал Трамп.
Напомним, инициатива проведения такой встречи была выдвинута Путиным в телефонном разговоре с Трампом, а сам президент США подтвердил готовность к расширенному диалогу, подчеркнув, что рамки встречи будут гораздо шире исключительно украинского вопроса.
По заявлениям сторон и утечкам в ведущих СМИ, в частности, The Wall Street Journal, на саммите "большой тройки" предполагается обсудить несколько важных геополитических тем. Подробнее об этом - в материале Захара Виноградова Сможет ли Трамп сыграть одновременно на двух роялях? Чего ждать от трех главных событий ноября.
Переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 08.11.2026
Вчера, 17:22
Переговоры Россия-Украина-США: как будут решать судьбу КиеваПредстоящие 10–11 ноября переговоры в Абу-Даби станут первым за многие месяцы полноценным возвращением Москвы, Вашингтона и Киева к прямому обсуждению урегулирования. Но с чем именно отправляется в Эмираты украинская делегация — вопрос куда более интересный, чем дежурные заявления Зеленского о справедливом мире и территориальной целостности.
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