https://ukraina.ru/20261109/tramp-podtverdil-klyuchevuyu-dlya-nego-temu-peregovorov-s-putinym-i-si-tszinpinom-1084358219.html

Трамп подтвердил ключевую для него тему переговоров с Путиным и Си Цзиньпином

Трамп подтвердил ключевую для него тему переговоров с Путиным и Си Цзиньпином - 09.11.2026 Украина.ру

Трамп подтвердил ключевую для него тему переговоров с Путиным и Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп заявил, что денуклеаризация будет обязательно обсуждаться на встрече с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в Шэньчжене. Об этом он в ночь на 9 ноября сказал журналистам

2026-11-09T03:31

2026-11-09T03:31

2026-11-09T03:32

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переговоры

международные отношения

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Переговоры между Россией, США и Китаем назначены на 19 ноября в китайском городе Шэньчжэнь на полях предстоящего там в эти дни саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС)."Мы обсудим много вопросов, в том числе денуклеаризацию", — сказал Трамп.Напомним, инициатива проведения такой встречи была выдвинута Путиным в телефонном разговоре с Трампом, а сам президент США подтвердил готовность к расширенному диалогу, подчеркнув, что рамки встречи будут гораздо шире исключительно украинского вопроса.По заявлениям сторон и утечкам в ведущих СМИ, в частности, The Wall Street Journal, на саммите "большой тройки" предполагается обсудить несколько важных геополитических тем. Подробнее об этом - в материале Захара Виноградова Сможет ли Трамп сыграть одновременно на двух роялях? Чего ждать от трех главных событий ноября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261108/peregovory-rossiya-ukraina-ssha-kak-budut-reshat-sudbu-kieva-1084354805.html

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украина.ру, новости, сша, дональд трамп, россия, владимир путин, китай, си цзиньпин, переговоры, международные отношения, международная политика, мир без границ, ядерное оружие