Трамп подтвердил ключевую для него тему переговоров с Путиным и Си Цзиньпином
03:31 09.11.2026 (обновлено: 03:32 09.11.2026)
© AP / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп заявил, что денуклеаризация будет обязательно обсуждаться на встрече с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в Шэньчжене. Об этом он в ночь на 9 ноября сказал журналистам
Переговоры между Россией, США и Китаем назначены на 19 ноября в китайском городе Шэньчжэнь на полях предстоящего там в эти дни саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
"Мы обсудим много вопросов, в том числе денуклеаризацию", — сказал Трамп.
Напомним, инициатива проведения такой встречи была выдвинута Путиным в телефонном разговоре с Трампом, а сам президент США подтвердил готовность к расширенному диалогу, подчеркнув, что рамки встречи будут гораздо шире исключительно украинского вопроса.
По заявлениям сторон и утечкам в ведущих СМИ, в частности, The Wall Street Journal, на саммите "большой тройки" предполагается обсудить несколько важных геополитических тем. Подробнее об этом - в материале Захара Виноградова Сможет ли Трамп сыграть одновременно на двух роялях? Чего ждать от трех главных событий ноября.
Вчера, 17:22Переговоры Россия-Украина-США: как будут решать судьбу КиеваПредстоящие 10–11 ноября переговоры в Абу-Даби станут первым за многие месяцы полноценным возвращением Москвы, Вашингтона и Киева к прямому обсуждению урегулирования. Но с чем именно отправляется в Эмираты украинская делегация — вопрос куда более интересный, чем дежурные заявления Зеленского о справедливом мире и территориальной целостности.
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