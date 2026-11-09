https://ukraina.ru/20261109/sbitye-nad-rossiey-za-sutki-bespilotniki-pogibshie-v-belgorodskoy-oblasti-1084357046.html
Сбитые над Россией за сутки беспилотники, погибшие в Белгородской области
Сбитые над Россией за сутки беспилотники, погибшие в Белгородской области - 09.11.2026 Украина.ру
Сбитые над Россией за сутки беспилотники, погибшие в Белгородской области
Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 50 украинских беспилотников, за сутки — 192. Об этом Минобороны РФ вечером 8 ноября сообщило в своём телеграм-канале
2026-11-09T00:35
2026-11-09T00:35
2026-11-09T00:35
украина.ру
россия
крым
сво
спецоперация
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белгородская область
брянская область
курская область
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Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью."В течение дня, с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО уничтожены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей.По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 7 ноября до 8:00 мск 8 ноября, над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Воронежской, Ростовской областей, Московского региона и над акваторией Азовского моря сбиты 142 украинских беспилотника.Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами были уничтожены 192 украинских ударных БПЛА дальнего действия.Террористические удары беспилотников ВСУ по жителям Белгородской областиПо информации оперштаба, за прошедшие сутки в регионе после атак БПЛА ВСУ скончались два мирных жителя."В Белгороде ночью 7 ноября в результате атаки БПЛА на МКД погиб мужчина. Его личность установили только сейчас по результатам судебно-медицинской экспертизы... В больнице скончался мужчина, который получил тяжёлые ранения при атаке БПЛА в селе Нижняя Серебрянка Ровеньского округа 31 октября", — говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе "Макс".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, россия, крым, сво, спецоперация, пво, минобороны рф, белгородская область, брянская область, курская область, ростовская область, калужская область, воронежская область, орловская область, московская область, азовское море, всу, вооруженные силы украины, военные преступления, бпла, бпла сегодня, атака бпла, атака украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы россии сегодня
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Сбитые над Россией за сутки беспилотники, погибшие в Белгородской области
Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 50 украинских беспилотников, за сутки — 192. Об этом Минобороны РФ вечером 8 ноября сообщило в своём телеграм-канале
Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью.
"В течение дня, с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО уничтожены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.
Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей.
По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 7 ноября до 8:00 мск 8 ноября, над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Воронежской, Ростовской областей, Московского региона и над акваторией Азовского моря сбиты 142 украинских беспилотника.
Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами были уничтожены 192 украинских ударных БПЛА дальнего действия.
Террористические удары беспилотников ВСУ по жителям Белгородской области
По информации оперштаба, за прошедшие сутки в регионе после атак БПЛА ВСУ скончались два мирных жителя.
"В Белгороде ночью 7 ноября в результате атаки БПЛА на МКД погиб мужчина. Его личность установили только сейчас по результатам судебно-медицинской экспертизы... В больнице скончался мужчина, который получил тяжёлые ранения при атаке БПЛА в селе Нижняя Серебрянка Ровеньского округа 31 октября", — говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе "Макс".
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