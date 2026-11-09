Виталий Колпашников: России надо готовиться к тому, что война на Украине не закончится до конца 2028 года

Если Запад сядет с нами за стол переговоров, признает наши интересы на Украине и будет чертить новые зоны влияния, он признает свое полное банкротство: и финансовое, и политическое. Поэтому сейчас Европа напоминает игромана, который проиграл всю свои сбережения, недвижимость и украшения жены, но все равно продолжает повышать ставки