"Много ястребов и идиотов": Бавырин о том, развяжет ли Европа войну с Россией - 08.11.2026 Украина.ру
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"Много ястребов и идиотов": Бавырин о том, развяжет ли Европа войну с Россией
"Много ястребов и идиотов": Бавырин о том, развяжет ли Европа войну с Россией - 08.11.2026 Украина.ру
"Много ястребов и идиотов": Бавырин о том, развяжет ли Европа войну с Россией
Фатально больно Запад может сделать только Киеву — задержав военные поставки. Европа поиздержалась за последние пять лет, и большинство мер против России европейцы уже применили. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, политолог-американист Дмитрий Бавырин
2026-11-08T18:29
2026-11-08T18:41
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Отвечая на вопрос, стоит ли ждать от Европы таких же крайних мер, как от США, эксперт перевернул саму постановку: большинство мер против России уже применены, а по-настоящему больно Запад может сделать только Украине."Честно говоря, я по-прежнему не понимаю, каких крайних мер мы можем ждать от Европы. Европа поиздержалась за последние пять лет. Да, они нам будут стабильно вредить. Но надо исходить из того, что большинство мер, которые можно было применить к России, уже были применены", — заявил Бавырин.По его словам, говорить нужно о крайних мерах в отношении самой Украины. "Запад сейчас может сделать киевскому режиму фатально больно только тем, что задержит на пару месяцев военные поставки", — пояснил эксперт.Даже теоретически заявленная численность натовского контингента будет не настолько большой, чтобы повлиять на ход боевых действий, подчеркнул Бавырин."То есть речь не идет о том, что они нас пересилят в конфликте, а о том, что они начнут прямой конфликт между Россией и НАТО", — указал политолог.Однако на такой шаг Европа не пойдёт. "Конечно, в нынешней Европе много идиотов и ястребов", — признал Бавырин. Но начинать войну с Россией в ближайшие два года, когда США всеми возможными способами намекнули, что развязавший войну останется с ней один на один и помощи не будет, было бы, по его словам, "слишком уж самоубийство".Полный текст интервью "Дмитрий Бавырин: США могут усилить помощь Украине, если Россия сделает так, что Киеву будет совсем плохо" на сайте Украина.ру.Республиканцы в США публично списывают Трампа со счетов и начинают "ремонт" внешней политики. Подробнее об этом — в материале "Владимир Васильев: Игры Трампа с Украиной окончены, США перейдут к курсу, который не понравится России" на сайте Украина.ру.
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"Много ястребов и идиотов": Бавырин о том, развяжет ли Европа войну с Россией

18:29 08.11.2026 (обновлено: 18:41 08.11.2026)
 
© Фото : CC BY 2.0 / NATO / Baltic Battalion / Перейти в фотобанкВоеннослужащий войск НАТО во время учений в Латвии
Военнослужащий войск НАТО во время учений в Латвии - РИА Новости, 1920, 08.11.2026
© Фото : CC BY 2.0 / NATO / Baltic Battalion
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Фатально больно Запад может сделать только Киеву — задержав военные поставки. Европа поиздержалась за последние пять лет, и большинство мер против России европейцы уже применили. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, политолог-американист Дмитрий Бавырин
Отвечая на вопрос, стоит ли ждать от Европы таких же крайних мер, как от США, эксперт перевернул саму постановку: большинство мер против России уже применены, а по-настоящему больно Запад может сделать только Украине.
"Честно говоря, я по-прежнему не понимаю, каких крайних мер мы можем ждать от Европы. Европа поиздержалась за последние пять лет. Да, они нам будут стабильно вредить. Но надо исходить из того, что большинство мер, которые можно было применить к России, уже были применены", — заявил Бавырин.
По его словам, говорить нужно о крайних мерах в отношении самой Украины. "Запад сейчас может сделать киевскому режиму фатально больно только тем, что задержит на пару месяцев военные поставки", — пояснил эксперт.
Даже теоретически заявленная численность натовского контингента будет не настолько большой, чтобы повлиять на ход боевых действий, подчеркнул Бавырин.
"То есть речь не идет о том, что они нас пересилят в конфликте, а о том, что они начнут прямой конфликт между Россией и НАТО", — указал политолог.
Однако на такой шаг Европа не пойдёт. "Конечно, в нынешней Европе много идиотов и ястребов", — признал Бавырин. Но начинать войну с Россией в ближайшие два года, когда США всеми возможными способами намекнули, что развязавший войну останется с ней один на один и помощи не будет, было бы, по его словам, "слишком уж самоубийство".
Полный текст интервью "Дмитрий Бавырин: США могут усилить помощь Украине, если Россия сделает так, что Киеву будет совсем плохо" на сайте Украина.ру.
Республиканцы в США публично списывают Трампа со счетов и начинают "ремонт" внешней политики. Подробнее об этом — в материале "Владимир Васильев: Игры Трампа с Украиной окончены, США перейдут к курсу, который не понравится России" на сайте Украина.ру.
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