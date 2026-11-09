Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 09.11.2026 Украина.ру
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 09.11.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 2:00 мск 9 ноября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
2026-11-09T02:01
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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 8 ноября и в ночь на 9 ноября объявлялась в Херсонской, Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Тамбовской, Липецкой, Воронежской областях*.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Краснодарском крае, в Белгородской, Курской, Орловской, Брянской, Херсонской, Запорожской, Московской, Ростовской, Липецкой, Псковской, Ленинградской, Тверской, Новгородской, Воронежской, Смоленской, Калужской, Тульской, Тамбовской областях*, в ЛНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Волгоградской, Саратовской, Рязанской, Владимирской, Нижегородской областях*, в ДНР, в Мордовии.Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.Росавиация из-за тревоги по БПЛА в ночь на 9 ноября ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (23:21 мск), Череповца, Ярославля (1:40 мск).Аэропорты Домодедово (0:27 мск) и Внуково (1:33 мск) принимают и отправляют рейсы "по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".Ограничения на взлёты и посадки вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 50 украинских беспилотников, за сутки — 192.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Области расположены по убыванию времени последних объявлений
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украина.ру, новости, россия, крым, краснодарский край, белгородская область, курская область, орловская область, брянская область, херсонская область, запорожская область, московская область, ростовская область, липецк, псков, ленинградская область, тверь, воронежская область, смоленск, калужская область, днр, лнр, пво, бпла, бпла сегодня, атака бпла, атака украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы украины сегодня, росавиация, аэропорты, аэропорт, волгоградская область, саратовская область, рязанская область, нижегородская область, всу, вооруженные силы украины, опасность, угроза, ракеты, ракетные удары по украине
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

02:01 09.11.2026 (обновлено: 02:03 09.11.2026)
 
© РИА НовостиВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 09.11.2026
© РИА Новости
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Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 2:00 мск 9 ноября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 8 ноября и в ночь на 9 ноября объявлялась в Херсонской, Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Тамбовской, Липецкой, Воронежской областях*.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Краснодарском крае, в Белгородской, Курской, Орловской, Брянской, Херсонской, Запорожской, Московской, Ростовской, Липецкой, Псковской, Ленинградской, Тверской, Новгородской, Воронежской, Смоленской, Калужской, Тульской, Тамбовской областях*, в ЛНР.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Волгоградской, Саратовской, Рязанской, Владимирской, Нижегородской областях*, в ДНР, в Мордовии.
Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.
Росавиация из-за тревоги по БПЛА в ночь на 9 ноября ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (23:21 мск), Череповца, Ярославля (1:40 мск).
Аэропорты Домодедово (0:27 мск) и Внуково (1:33 мск) принимают и отправляют рейсы "по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".
Ограничения на взлёты и посадки вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 50 украинских беспилотников, за сутки — 192.
- РИА Новости, 1920, 08.11.2026
Вчера, 20:31
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02:01Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
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