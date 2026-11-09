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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 09.11.2026 Украина.ру

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 2:00 мск 9 ноября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов

2026-11-09T02:01

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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 8 ноября и в ночь на 9 ноября объявлялась в Херсонской, Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Тамбовской, Липецкой, Воронежской областях*.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Краснодарском крае, в Белгородской, Курской, Орловской, Брянской, Херсонской, Запорожской, Московской, Ростовской, Липецкой, Псковской, Ленинградской, Тверской, Новгородской, Воронежской, Смоленской, Калужской, Тульской, Тамбовской областях*, в ЛНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Волгоградской, Саратовской, Рязанской, Владимирской, Нижегородской областях*, в ДНР, в Мордовии.Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.Росавиация из-за тревоги по БПЛА в ночь на 9 ноября ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (23:21 мск), Череповца, Ярославля (1:40 мск).Аэропорты Домодедово (0:27 мск) и Внуково (1:33 мск) принимают и отправляют рейсы "по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".Ограничения на взлёты и посадки вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 50 украинских беспилотников, за сутки — 192.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Области расположены по убыванию времени последних объявлений

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