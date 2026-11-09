https://ukraina.ru/20261109/respublikantsy-budut-dobivat-trampizm-rukami-vensa-ili-desantisa---vasilev-1084355621.html

Республиканцы будут добивать трампизм руками Вэнса или Десантиса - Васильев

Республиканцы будут добивать трампизм руками Вэнса или Десантиса - Васильев - 09.11.2026 Украина.ру

Республиканцы будут добивать трампизм руками Вэнса или Десантиса - Васильев

Промежуточные выборы 3 ноября стали точкой нисходящей траектории для Дональда Трампа, после которой с "трампизмом в его прежнем виде покончено", рассказал в интервью изданию Украина.ру научный сотрудник Института США и Канады РАН, политический обозреватель и публицист Владимир Васильев. По его словам, Трамп и трампизм больше "не продаются" Америке

2026-11-09T05:10

2026-11-09T05:10

2026-11-09T05:10

интервью

россия

украина

сша

дональд трамп

владимир васильев

джей ди вэнс

украина.ру

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Республиканская партия сейчас фактически разгромлена в своих традиционных консервативных штатах и округах, и там уже открыто заговорили о необходимости поиска нового лидера, подчеркивает Владимир Васильев.Даже Марджори Тейлор Грин заявила, что Трамп своими руками покончил с движением MAGA (Make America Great Again— обозначение наиболее активных сторонников Трампа — Ред). Теперь партии нужно за два года определиться с новым кандидатом, "будь то Джей Ди Вэнс или Рон Десантис", и создать "внятную консервативную идеологическую упаковку".Главной причиной поражения, по мнению политического обозревателя, стала личная мобилизация демократов против президента. "Он эпатажно заявил, что эти выборы — референдум по нему лично. Этот призыв был услышан, но сработал в обратную сторону: он максимально мобилизовал демократов", — поясняет эксперт. Оппоненты через социальные сети донесли мысль, что Трамп — "отыгранная карта, которую нужно поставить на место". Примечательно, что теперь дистанцироваться от главы Белого дома и списывать на него все неудачи начали не только оппоненты, но и сами республиканцы. "Даже вице-президент Джей Ди Вэнс уже начал отходить в сторону", — указывает Васильев. Теперь задача "красных" — спасти партию от полного разгрома на следующих выборах, вернуть себе статус системной консервативной силы, и партийный истеблишмент будет объяснять избирателям, что поражение — это не провал идеологии, а лишь токсичность одного человека. Поэтому вопрос отношений с Россией в этой внутренней борьбе пока отходит на второй план, уступая место необходимости создания новой идеологической базы.Полный текст материала Анны Черкасовой Владимир Васильев: Игры Трампа с Украиной окончены, США перейдут к курсу, который не понравится России на сайте Украина.ру.

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интервью, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир васильев, джей ди вэнс, украина.ру