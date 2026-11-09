Республиканцы будут добивать трампизм руками Вэнса или Десантиса - Васильев
© Фото : CC0, Freepik
© Фото : CC0, Freepik
Промежуточные выборы 3 ноября стали точкой нисходящей траектории для Дональда Трампа, после которой с "трампизмом в его прежнем виде покончено", рассказал в интервью изданию Украина.ру научный сотрудник Института США и Канады РАН, политический обозреватель и публицист Владимир Васильев. По его словам, Трамп и трампизм больше "не продаются" Америке
Республиканская партия сейчас фактически разгромлена в своих традиционных консервативных штатах и округах, и там уже открыто заговорили о необходимости поиска нового лидера, подчеркивает Владимир Васильев.
Даже Марджори Тейлор Грин заявила, что Трамп своими руками покончил с движением MAGA (Make America Great Again— обозначение наиболее активных сторонников Трампа — Ред). Теперь партии нужно за два года определиться с новым кандидатом, "будь то Джей Ди Вэнс или Рон Десантис", и создать "внятную консервативную идеологическую упаковку".
Даже Марджори Тейлор Грин заявила, что Трамп своими руками покончил с движением MAGA (Make America Great Again— обозначение наиболее активных сторонников Трампа — Ред). Теперь партии нужно за два года определиться с новым кандидатом, "будь то Джей Ди Вэнс или Рон Десантис", и создать "внятную консервативную идеологическую упаковку".
Главной причиной поражения, по мнению политического обозревателя, стала личная мобилизация демократов против президента.
"Он эпатажно заявил, что эти выборы — референдум по нему лично. Этот призыв был услышан, но сработал в обратную сторону: он максимально мобилизовал демократов", — поясняет эксперт.
Оппоненты через социальные сети донесли мысль, что Трамп — "отыгранная карта, которую нужно поставить на место". Примечательно, что теперь дистанцироваться от главы Белого дома и списывать на него все неудачи начали не только оппоненты, но и сами республиканцы.
"Даже вице-президент Джей Ди Вэнс уже начал отходить в сторону", — указывает Васильев.
Теперь задача "красных" — спасти партию от полного разгрома на следующих выборах, вернуть себе статус системной консервативной силы, и партийный истеблишмент будет объяснять избирателям, что поражение — это не провал идеологии, а лишь токсичность одного человека. Поэтому вопрос отношений с Россией в этой внутренней борьбе пока отходит на второй план, уступая место необходимости создания новой идеологической базы.
Полный текст материала Анны Черкасовой Владимир Васильев: Игры Трампа с Украиной окончены, США перейдут к курсу, который не понравится России на сайте Украина.ру.
"Он эпатажно заявил, что эти выборы — референдум по нему лично. Этот призыв был услышан, но сработал в обратную сторону: он максимально мобилизовал демократов", — поясняет эксперт.
Оппоненты через социальные сети донесли мысль, что Трамп — "отыгранная карта, которую нужно поставить на место". Примечательно, что теперь дистанцироваться от главы Белого дома и списывать на него все неудачи начали не только оппоненты, но и сами республиканцы.
"Даже вице-президент Джей Ди Вэнс уже начал отходить в сторону", — указывает Васильев.
Теперь задача "красных" — спасти партию от полного разгрома на следующих выборах, вернуть себе статус системной консервативной силы, и партийный истеблишмент будет объяснять избирателям, что поражение — это не провал идеологии, а лишь токсичность одного человека. Поэтому вопрос отношений с Россией в этой внутренней борьбе пока отходит на второй план, уступая место необходимости создания новой идеологической базы.
Полный текст материала Анны Черкасовой Владимир Васильев: Игры Трампа с Украиной окончены, США перейдут к курсу, который не понравится России на сайте Украина.ру.
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