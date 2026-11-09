Республиканцы будут добивать трампизм руками Вэнса или Десантиса - Васильев - 09.11.2026 Украина.ру
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Республиканцы будут добивать трампизм руками Вэнса или Десантиса - Васильев
Республиканцы будут добивать трампизм руками Вэнса или Десантиса - Васильев - 09.11.2026 Украина.ру
Республиканцы будут добивать трампизм руками Вэнса или Десантиса - Васильев
Промежуточные выборы 3 ноября стали точкой нисходящей траектории для Дональда Трампа, после которой с "трампизмом в его прежнем виде покончено", рассказал в интервью изданию Украина.ру научный сотрудник Института США и Канады РАН, политический обозреватель и публицист Владимир Васильев. По его словам, Трамп и трампизм больше "не продаются" Америке
2026-11-09T05:10
2026-11-09T05:10
интервью
россия
украина
сша
дональд трамп
владимир васильев
джей ди вэнс
украина.ру
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Республиканская партия сейчас фактически разгромлена в своих традиционных консервативных штатах и округах, и там уже открыто заговорили о необходимости поиска нового лидера, подчеркивает Владимир Васильев.Даже Марджори Тейлор Грин заявила, что Трамп своими руками покончил с движением MAGA (Make America Great Again— обозначение наиболее активных сторонников Трампа — Ред). Теперь партии нужно за два года определиться с новым кандидатом, "будь то Джей Ди Вэнс или Рон Десантис", и создать "внятную консервативную идеологическую упаковку".Главной причиной поражения, по мнению политического обозревателя, стала личная мобилизация демократов против президента. "Он эпатажно заявил, что эти выборы — референдум по нему лично. Этот призыв был услышан, но сработал в обратную сторону: он максимально мобилизовал демократов", — поясняет эксперт. Оппоненты через социальные сети донесли мысль, что Трамп — "отыгранная карта, которую нужно поставить на место". Примечательно, что теперь дистанцироваться от главы Белого дома и списывать на него все неудачи начали не только оппоненты, но и сами республиканцы. "Даже вице-президент Джей Ди Вэнс уже начал отходить в сторону", — указывает Васильев. Теперь задача "красных" — спасти партию от полного разгрома на следующих выборах, вернуть себе статус системной консервативной силы, и партийный истеблишмент будет объяснять избирателям, что поражение — это не провал идеологии, а лишь токсичность одного человека. Поэтому вопрос отношений с Россией в этой внутренней борьбе пока отходит на второй план, уступая место необходимости создания новой идеологической базы.Полный текст материала Анны Черкасовой Владимир Васильев: Игры Трампа с Украиной окончены, США перейдут к курсу, который не понравится России на сайте Украина.ру.
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интервью, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир васильев, джей ди вэнс, украина.ру
Интервью, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Васильев, Джей Ди Вэнс, Украина.ру

Республиканцы будут добивать трампизм руками Вэнса или Десантиса - Васильев

05:10 09.11.2026
 
© Фото : CC0, Freepik
- РИА Новости, 1920, 09.11.2026
© Фото : CC0, Freepik
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Промежуточные выборы 3 ноября стали точкой нисходящей траектории для Дональда Трампа, после которой с "трампизмом в его прежнем виде покончено", рассказал в интервью изданию Украина.ру научный сотрудник Института США и Канады РАН, политический обозреватель и публицист Владимир Васильев. По его словам, Трамп и трампизм больше "не продаются" Америке
Республиканская партия сейчас фактически разгромлена в своих традиционных консервативных штатах и округах, и там уже открыто заговорили о необходимости поиска нового лидера, подчеркивает Владимир Васильев.

Даже Марджори Тейлор Грин заявила, что Трамп своими руками покончил с движением MAGA (Make America Great Again— обозначение наиболее активных сторонников Трампа — Ред). Теперь партии нужно за два года определиться с новым кандидатом, "будь то Джей Ди Вэнс или Рон Десантис", и создать "внятную консервативную идеологическую упаковку".
Главной причиной поражения, по мнению политического обозревателя, стала личная мобилизация демократов против президента.

"Он эпатажно заявил, что эти выборы — референдум по нему лично. Этот призыв был услышан, но сработал в обратную сторону: он максимально мобилизовал демократов", — поясняет эксперт.

Оппоненты через социальные сети донесли мысль, что Трамп — "отыгранная карта, которую нужно поставить на место". Примечательно, что теперь дистанцироваться от главы Белого дома и списывать на него все неудачи начали не только оппоненты, но и сами республиканцы.

"Даже вице-президент Джей Ди Вэнс уже начал отходить в сторону", — указывает Васильев.

Теперь задача "красных" — спасти партию от полного разгрома на следующих выборах, вернуть себе статус системной консервативной силы, и партийный истеблишмент будет объяснять избирателям, что поражение — это не провал идеологии, а лишь токсичность одного человека. Поэтому вопрос отношений с Россией в этой внутренней борьбе пока отходит на второй план, уступая место необходимости создания новой идеологической базы.

Полный текст материала Анны Черкасовой Владимир Васильев: Игры Трампа с Украиной окончены, США перейдут к курсу, который не понравится России на сайте Украина.ру.
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