https://ukraina.ru/20261108/frantsiya-rvetsya-za-stol-peregovorov-v-abu-dabi-no-evropu-tam-nikto-ne-zhdt-itogi-8-noyabrya-1084353667.html

Франция рвется за стол переговоров в Абу-Даби, но Европу там никто не ждёт. Итоги 8 ноября

Франция рвется за стол переговоров в Абу-Даби, но Европу там никто не ждёт. Итоги 8 ноября - 08.11.2026 Украина.ру

Франция рвется за стол переговоров в Абу-Даби, но Европу там никто не ждёт. Итоги 8 ноября

Франция заявила, что примет участие в переговорах по Украине в Абу-Даби. Тем временем НАТО столкнулось с нехваткой €7 млрд на военную помощь Киеву — доноры устали. В Кракове стали известны новые подробности теракта: среди погибших и раненых граждане пяти стран, включая Россию. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"

2026-11-08T18:00

2026-11-08T18:00

2026-11-08T18:00

украина

франция

краков

юрий ушаков

нато

украина.ру

politico

владимир путин

дмитрий песков

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/01/10/1060310216_0:178:3006:1869_1920x0_80_0_0_bcc0d5f2b920b14c296229305a837104.jpg

Франция рвется в Абу-Даби, но Европу никто не звалГлава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что европейские представители примут участие в переговорах по Украине в Абу-Даби. Он подтвердил, что Франция направит делегацию, однако пока не назвал ее состав. "Европейская сторона будет представлена, и Франция приедет в Абу-Даби для участия в этих дискуссиях. <...> Я пока не могу сказать, кто будет представлять Францию на этом мероприятии, но она, безусловно, будет там представлена", – сказал он в эфире Public Sénat. Отметим, что европейских переговорщиков за столом политических дискуссий никто и не ждёт. Как заявлял ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, если представители стран Европы и прилетят в Абу-Даби, это не будет считаться их участием в переговорах. По его словам, все сейчас стремятся к завершению конфликта на Украине, что "даже европейцы задергались".Более того, Ушаков допустил, что присутствие европейцев в Абу-Даби может осложнить процесс: украинцы и американцы, возможно, будут с ними консультироваться. "Если они купят билеты на самолет, прилетят в Абу-Даби и будут где-то там крутиться, то, значит, им время от времени те же самые украинцы, да даже те же самые американцы будут, может, что-то докладывать, консультироваться, может, учитывать какие-то точки зрения. То есть там процесс может получиться такой усложненный", – сказал он.Ранее стало известно, что в Европе возрастает тревога из-за того, что её не допускают к переговорам. По данным источников, США и Украина рассматривают "группу E3" (Великобритания, Франция и Германия) как наиболее вероятный формат для участия. Напомним, трехсторонние переговоры с участием делегаций России, Украины и США запланированы в Абу-Даби на 10–11 ноября. Встреча, посвященная гарантиям безопасности, пройдет за закрытыми дверями. Таким образом, заявление Парижа выглядит как жалкая попытка втиснуться в процесс, к которому Европу никто не приглашал.НАТО не хватает €7 млрд на помощь Украине: доноры усталиНа фоне призывов Киева увеличить поставки ПВО странам НАТО не хватает около €7 млрд на военную помощь Украине в 2026 году. Тем временем среди крупнейших доноров альянса нарастает усталость от финансирования Киева. Об этом пишет Politico со ссылкой на три источника из числа дипломатов стран альянса.В июле 32 страны НАТО договорились выделить Украине €70 млрд в 2026 году и столько же в 2027-м. Причины нынешнего дефицита пока неясны. При этом один из дипломатов альянса отметил, что среди крупнейших доноров, неоднократно финансировавших пакеты помощи, наблюдается "определенная усталость". По словам собеседников издания, нехватка средств может затруднить закупку оборудования, необходимого Украине для отражения ракетных и беспилотных атак зимой.Ожидается, что вопрос финансирования обсудят 17 ноября на встрече представителей стран альянса. При этом союзники могут не успеть выполнить целевой показатель на этот год, хотя новые обязательства, отмечает Politico, еще могут быть приняты. В целевой показатель входят двусторонние взносы союзников и €30 млрд из кредита ЕС Украине на €90 млрд.Часть средств направляется на программу PURL, в рамках которой европейские союзники закупают для Украины американское вооружение, в том числе ракеты для комплексов Patriot. По словам двух дипломатов, на оплату поставок по этой программе не хватает $1,9 млрд. Кроме того, союзники сомневаются, что смогут выполнить цель генсека альянса Марка Рютте — собрать в рамках PURL $15 млрд за год. С момента запуска программы в 2025 году удалось привлечь около $9 млрд.Россия осуждает военную помощь Украине. В Кремле неоднократно заявляли, что поставки вооружений ведут к эскалации и затягивают конфликт. В июне президент Владимир Путин заявил, что Киеву помогает "весь Запад", но тот не готов наносить удары со своей территории. Со стороны США "было много противоречивых заявлений" насчет военной помощи Украине, ее продолжают оказывать, что не способствует мирному урегулированию конфликта, говорил в июле 2025 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Запад трещит по швам: Киеву не хватает денег, а доноры уже открыто говорят об усталости.Теракт в Кракове: среди жертв граждане пяти стран, включая РоссиюСтали известны новые подробности теракта в Кракове. Среди погибших и раненых при стрельбе — граждане пяти стран, сообщила пресс-секретарь МВД Польши Каролина Галецкая в соцсети X. "Среди погибших и раненых при вчерашнем нападении в Кракове — граждане пяти стран: Великобритании, Австрии, Германии, России и Португалии", — говорится в сообщении. По словам Галецкой, глава Малопольского воеводства проинформировал представителей консульств этих стран о происшествии. Данные о возрасте, поле и состоянии здоровья жертв не раскрываются.Напомним, в субботу, 7 ноября, мужчина въехал на автомобиле на Главную рыночную площадь в центре Кракова и открыл стрельбу по прохожим. Погибли шесть человек, более десяти получили ранения, включая двух полицейских. Нападавшего ранили при задержании, он находится в больнице. По словам премьер-министра Дональда Туска, в доме стрелка были найдены тела ещё троих человек — двух женщин и мужчины. В МВД заявили, что мужчина — гражданин Польши. По данным Onet, это Михал О. из Островца-Свентокшиского. Министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш опроверг информацию о том, что стрелявший является военнослужащим польской армии. Туск назвал произошедшее терактом. В Кракове до 11 ноября объявлен траур.Политолог Владимир Меркушев, комментируя трагедию, заявил, что теракт в Кракове — не случайность, а закономерный результат политики европейских элит, годами игнорирующих собственных граждан. "Теракт в Кракове — не просто очередная трагедия в европейской хронике. Это симптом глубокого кризиса, в котором оказалась Европа. Политические элиты годами игнорируют внутренние проблемы, теряют связь с собственными гражданами и продолжают заниматься внешнеполитическими амбициями. Общество тем временем задыхается от накопившихся противоречий", — подчеркнул эксперт. Трагедия в Кракове — звонок для Европы, погрязшей в русофобии и милитаризации.О других новостях к этому часу – в материале Украинцы отдают за жильё больше, чем европейцы: 86% зарплаты — это реальность на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20261108/simptom-glubokogo-krizisa-politolog-svyazal-boynyu-v-krakove-s-politikoy-bryusselya-1084352554.html

украина

франция

краков

польша

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Мария Илащук

Мария Илащук

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Илащук

украина, франция, краков, юрий ушаков, нато, украина.ру, politico, владимир путин, дмитрий песков, эксклюзив, польша, теракт, туск дональд, анджей дуда, кароль навроцкий, европа, русофобия, переговоры, путин новости