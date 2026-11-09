Знакомые все лица: СМИ назвали состав делегации Киева на переговорах в Абу-Даби - 09.11.2026 Украина.ру
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Знакомые все лица: СМИ назвали состав делегации Киева на переговорах в Абу-Даби
Знакомые все лица: СМИ назвали состав делегации Киева на переговорах в Абу-Даби - 09.11.2026 Украина.ру
Знакомые все лица: СМИ назвали состав делегации Киева на переговорах в Абу-Даби
Делегацию киевского режима на переговорах в Абу-Даби возглавит руководитель службы внешней разведки Украины Рустем Умеров, в числе прочих в неё войдут глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* и глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия. Об этом вечером 8 ноября сообщает украинский 24 канал
2026-11-09T02:46
2026-11-09T02:46
украина.ру
новости
украина
киев
рустем умеров
давид арахамия
владимир зеленский
слуга народа
верховная рада
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6 ноября телеканал CBS со ссылкой на Буданова* утверждал, что именно он будет возглавлять делегацию Киева на переговорах в Абу-Даби. Позднее телеканал удалил страницу с этой новостью. В свою очередь, телеканал ТСН тем же днём со ссылкой на пресс-секретаря Владимира Зеленского Дмитрия Литвина сообщил, что делегацию возглавит Умеров."Полный состав украинской делегации на переговорах в Абу-Даби уже определили. Ее возглавит Рустем Умеров. Также в переговорах примут участие Кирилл Буданов*, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий. Военное направление переговоров будет координировать Андрей Гнатов вместе со Скибицким", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале 24 канала.7 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков официально назвал имена участников трёхсторонних переговоров с США и Украиной, которые пройдут в ОАЭ 10–11 ноября.Российскую делегацию возглавит помощник главы государства Владимир Мединский. Вместе с ним в Абу-Даби отправятся заместители главы МИД РФ Сергей Рябков и Михаил Галузин, а также представители Генерального штаба — начальник Главного управления Игорь Костюков и его заместитель Юрий Жигарловский.Напомним, Владимир Мединский уже возглавлял российскую делегацию на предыдущих этапах консультаций, и, как отмечал ранее Песков, он остаётся главным переговорщиком с российской стороны.О других событиях воскресенья - в материале Марии Илащук Франция рвется за стол переговоров в Абу-Даби, но Европу там никто не ждёт. Итоги 8 ноября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
https://ukraina.ru/20261108/peregovory-rossiya-ukraina-ssha-kak-budut-reshat-sudbu-kieva-1084354805.html
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украина.ру, новости, украина, киев, рустем умеров, давид арахамия, владимир зеленский, слуга народа, верховная рада, россия, переговоры по украине 2026, кирилл буданов*, сергей кислица, оаэ, владимир мединский, сергей рябков, михаил галузин, мид рф, генеральный штаб вооруженных сил рф, дмитрий песков, война на украине
Украина.ру, Новости, Украина, Киев, Рустем Умеров, Давид Арахамия, Владимир Зеленский, Слуга народа, Верховная Рада, Россия, Переговоры по Украине 2026, Кирилл Буданов*, Сергей Кислица, ОАЭ, Владимир Мединский, Сергей Рябков, Михаил Галузин, МИД РФ, Генеральный штаб Вооруженных сил РФ, Дмитрий Песков, война на Украине

Знакомые все лица: СМИ назвали состав делегации Киева на переговорах в Абу-Даби

02:46 09.11.2026
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПервый заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Кислица, глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия (слева направо) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве
Первый заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Кислица, глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, руководитель фракции Слуга народа Давид Арахамия (слева направо) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 09.11.2026
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Делегацию киевского режима на переговорах в Абу-Даби возглавит руководитель службы внешней разведки Украины Рустем Умеров, в числе прочих в неё войдут глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* и глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия. Об этом вечером 8 ноября сообщает украинский 24 канал
6 ноября телеканал CBS со ссылкой на Буданова* утверждал, что именно он будет возглавлять делегацию Киева на переговорах в Абу-Даби. Позднее телеканал удалил страницу с этой новостью. В свою очередь, телеканал ТСН тем же днём со ссылкой на пресс-секретаря Владимира Зеленского Дмитрия Литвина сообщил, что делегацию возглавит Умеров.
"Полный состав украинской делегации на переговорах в Абу-Даби уже определили. Ее возглавит Рустем Умеров. Также в переговорах примут участие Кирилл Буданов*, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий. Военное направление переговоров будет координировать Андрей Гнатов вместе со Скибицким", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале 24 канала.
7 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков официально назвал имена участников трёхсторонних переговоров с США и Украиной, которые пройдут в ОАЭ 10–11 ноября.
Российскую делегацию возглавит помощник главы государства Владимир Мединский. Вместе с ним в Абу-Даби отправятся заместители главы МИД РФ Сергей Рябков и Михаил Галузин, а также представители Генерального штаба — начальник Главного управления Игорь Костюков и его заместитель Юрий Жигарловский.
Напомним, Владимир Мединский уже возглавлял российскую делегацию на предыдущих этапах консультаций, и, как отмечал ранее Песков, он остаётся главным переговорщиком с российской стороны.
О других событиях воскресенья - в материале Марии Илащук Франция рвется за стол переговоров в Абу-Даби, но Европу там никто не ждёт. Итоги 8 ноября.
Переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 08.11.2026
Вчера, 17:22
Переговоры Россия-Украина-США: как будут решать судьбу КиеваПредстоящие 10–11 ноября переговоры в Абу-Даби станут первым за многие месяцы полноценным возвращением Москвы, Вашингтона и Киева к прямому обсуждению урегулирования. Но с чем именно отправляется в Эмираты украинская делегация — вопрос куда более интересный, чем дежурные заявления Зеленского о справедливом мире и территориальной целостности.
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*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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