https://ukraina.ru/20261109/znakomye-vse-litsa-smi-nazvali-sostav-delegatsii-kieva-na-peregovorakh-v-abu-dabi-1084357925.html

Знакомые все лица: СМИ назвали состав делегации Киева на переговорах в Абу-Даби

Знакомые все лица: СМИ назвали состав делегации Киева на переговорах в Абу-Даби - 09.11.2026 Украина.ру

Знакомые все лица: СМИ назвали состав делегации Киева на переговорах в Абу-Даби

Делегацию киевского режима на переговорах в Абу-Даби возглавит руководитель службы внешней разведки Украины Рустем Умеров, в числе прочих в неё войдут глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* и глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия. Об этом вечером 8 ноября сообщает украинский 24 канал

2026-11-09T02:46

2026-11-09T02:46

2026-11-09T02:46

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6 ноября телеканал CBS со ссылкой на Буданова* утверждал, что именно он будет возглавлять делегацию Киева на переговорах в Абу-Даби. Позднее телеканал удалил страницу с этой новостью. В свою очередь, телеканал ТСН тем же днём со ссылкой на пресс-секретаря Владимира Зеленского Дмитрия Литвина сообщил, что делегацию возглавит Умеров."Полный состав украинской делегации на переговорах в Абу-Даби уже определили. Ее возглавит Рустем Умеров. Также в переговорах примут участие Кирилл Буданов*, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий. Военное направление переговоров будет координировать Андрей Гнатов вместе со Скибицким", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале 24 канала.7 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков официально назвал имена участников трёхсторонних переговоров с США и Украиной, которые пройдут в ОАЭ 10–11 ноября.Российскую делегацию возглавит помощник главы государства Владимир Мединский. Вместе с ним в Абу-Даби отправятся заместители главы МИД РФ Сергей Рябков и Михаил Галузин, а также представители Генерального штаба — начальник Главного управления Игорь Костюков и его заместитель Юрий Жигарловский.Напомним, Владимир Мединский уже возглавлял российскую делегацию на предыдущих этапах консультаций, и, как отмечал ранее Песков, он остаётся главным переговорщиком с российской стороны.О других событиях воскресенья - в материале Марии Илащук Франция рвется за стол переговоров в Абу-Даби, но Европу там никто не ждёт. Итоги 8 ноября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20261108/peregovory-rossiya-ukraina-ssha-kak-budut-reshat-sudbu-kieva-1084354805.html

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