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Не контролирую и не знаю: Трамп открестился от Starlink
Не контролирую и не знаю: Трамп открестился от Starlink - 09.11.2026 Украина.ру
Не контролирую и не знаю: Трамп открестился от Starlink
По словам президента США Дональда Трампа, он не контролирует спутниковую систему Starlink и не знает, кто замедлял её работу на Украине. Об этом он в ночь на 9 ноября заявил каналу CBS
2026-11-09T06:41
2026-11-09T06:41
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Трампу был задан вопрос, кто на самом деле управляет спутниковой системой и кто ограничивал доступ ВСУ к Starlink."Это был не я", — ответил президент.Он также подчеркнул, что не знает, кто замедлял Starlink. Однако, по словам Трампа, именно Илон Маск восстановил полноценную работу системы.В октябре Киев официально заявлял, что работа Starshield — военной версии Starlink — была существенно ограничена. Позже сообщалось, что полноценная работа системы Starlink и её военной версии Starshield на Украине восстановлена.В свою очередь, Маск обвинил ВСУ в нарушении условий использования Starlink, поскольку украинские военные применили "гражданскую" систему для наступательных ударов БПЛА по российским регионам.Трамп ранее заявлял, что не раскрыл бы, кто приказал ограничить доступ к военной версии спутниковой системы Starlink (Starshield) на Украине, даже если бы знал.5 ноября телеканал CNN сообщил, что американские демократы уже предприняли предварительные шаги перед началом расследования с целью установить, кто именно распорядился замедлить работу Starshield на Украине.Больше информации на эту тему - в материале Елены Мурзиной Катастрофа для Киева: Маск разлюбил Украину, а в США не переизбрали друзей Зеленского.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, сша, дональд трамп, starlink, илон маск, украина, киев, всу, вооруженные силы украины, россия, война на украине, военная помощь украине
Украина.ру, Новости, США, Дональд Трамп, Starlink, Илон Маск, Украина, Киев, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Россия, война на Украине, военная помощь Украине
Не контролирую и не знаю: Трамп открестился от Starlink
06:41 09.11.2026 (обновлено: 06:42 09.11.2026)
По словам президента США Дональда Трампа, он не контролирует спутниковую систему Starlink и не знает, кто замедлял её работу на Украине. Об этом он в ночь на 9 ноября заявил каналу CBS
Трампу был задан вопрос, кто на самом деле управляет спутниковой системой и кто ограничивал доступ ВСУ к Starlink.
"Это был не я", — ответил президент.
Он также подчеркнул, что не знает, кто замедлял Starlink. Однако, по словам Трампа, именно Илон Маск восстановил полноценную работу системы.
В октябре Киев официально заявлял, что работа Starshield — военной версии Starlink — была существенно ограничена. Позже сообщалось, что полноценная работа системы Starlink и её военной версии Starshield на Украине восстановлена.
В свою очередь, Маск обвинил ВСУ в нарушении условий использования Starlink, поскольку украинские военные применили "гражданскую" систему для наступательных ударов БПЛА по российским регионам.
Трамп ранее заявлял, что не раскрыл бы, кто приказал ограничить доступ к военной версии спутниковой системы Starlink (Starshield) на Украине, даже если бы знал.
5 ноября телеканал CNN сообщил, что американские демократы уже предприняли предварительные шаги перед началом расследования с целью установить, кто именно распорядился замедлить работу Starshield на Украине.
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