Не контролирую и не знаю: Трамп открестился от Starlink - 09.11.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261109/ne-kontroliruyu-i-ne-znayu-tramp-otkrestilsya-ot-starlink-1084358910.html
Не контролирую и не знаю: Трамп открестился от Starlink
Не контролирую и не знаю: Трамп открестился от Starlink - 09.11.2026 Украина.ру
Не контролирую и не знаю: Трамп открестился от Starlink
По словам президента США Дональда Трампа, он не контролирует спутниковую систему Starlink и не знает, кто замедлял её работу на Украине. Об этом он в ночь на 9 ноября заявил каналу CBS
2026-11-09T06:41
2026-11-09T06:42
украина.ру
новости
сша
дональд трамп
starlink
илон маск
украина
киев
всу
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/15/1083957844_0:226:600:564_1920x0_80_0_0_4acfceddac6b46591fac13e69b025c20.jpg
Трампу был задан вопрос, кто на самом деле управляет спутниковой системой и кто ограничивал доступ ВСУ к Starlink."Это был не я", — ответил президент.Он также подчеркнул, что не знает, кто замедлял Starlink. Однако, по словам Трампа, именно Илон Маск восстановил полноценную работу системы.В октябре Киев официально заявлял, что работа Starshield — военной версии Starlink — была существенно ограничена. Позже сообщалось, что полноценная работа системы Starlink и её военной версии Starshield на Украине восстановлена.В свою очередь, Маск обвинил ВСУ в нарушении условий использования Starlink, поскольку украинские военные применили "гражданскую" систему для наступательных ударов БПЛА по российским регионам.Трамп ранее заявлял, что не раскрыл бы, кто приказал ограничить доступ к военной версии спутниковой системы Starlink (Starshield) на Украине, даже если бы знал.5 ноября телеканал CNN сообщил, что американские демократы уже предприняли предварительные шаги перед началом расследования с целью установить, кто именно распорядился замедлить работу Starshield на Украине.Больше информации на эту тему - в материале Елены Мурзиной Катастрофа для Киева: Маск разлюбил Украину, а в США не переизбрали друзей Зеленского.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261106/medvedev-o-maske-on-stal-uchastnikom-etoy-voyny-a-teper-emu-protivno-1084325548.html
сша
украина
киев
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/15/1083957844_0:170:600:620_1920x0_80_0_0_1fac01c7d5d4d49c80f3d5218074df33.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, сша, дональд трамп, starlink, илон маск, украина, киев, всу, вооруженные силы украины, россия, война на украине, военная помощь украине
Украина.ру, Новости, США, Дональд Трамп, Starlink, Илон Маск, Украина, Киев, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Россия, война на Украине, военная помощь Украине

Не контролирую и не знаю: Трамп открестился от Starlink

06:41 09.11.2026 (обновлено: 06:42 09.11.2026)
 
© AP / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.11.2026
© AP / Julia Demaree Nikhinson
Читать в
ДзенTelegram
По словам президента США Дональда Трампа, он не контролирует спутниковую систему Starlink и не знает, кто замедлял её работу на Украине. Об этом он в ночь на 9 ноября заявил каналу CBS
Трампу был задан вопрос, кто на самом деле управляет спутниковой системой и кто ограничивал доступ ВСУ к Starlink.
"Это был не я", — ответил президент.
Он также подчеркнул, что не знает, кто замедлял Starlink. Однако, по словам Трампа, именно Илон Маск восстановил полноценную работу системы.
В октябре Киев официально заявлял, что работа Starshield — военной версии Starlink — была существенно ограничена. Позже сообщалось, что полноценная работа системы Starlink и её военной версии Starshield на Украине восстановлена.
В свою очередь, Маск обвинил ВСУ в нарушении условий использования Starlink, поскольку украинские военные применили "гражданскую" систему для наступательных ударов БПЛА по российским регионам.
Трамп ранее заявлял, что не раскрыл бы, кто приказал ограничить доступ к военной версии спутниковой системы Starlink (Starshield) на Украине, даже если бы знал.
5 ноября телеканал CNN сообщил, что американские демократы уже предприняли предварительные шаги перед началом расследования с целью установить, кто именно распорядился замедлить работу Starshield на Украине.
Больше информации на эту тему - в материале Елены Мурзиной Катастрофа для Киева: Маск разлюбил Украину, а в США не переизбрали друзей Зеленского.
- РИА Новости, 1920, 06.11.2026
6 ноября, 16:19
Медведев о Маске: "он стал участником этой войны, а теперь ему противно"Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев жёстко прокомментировал запоздалое "прозрение" Илона Маска насчёт Украины. По мнению Медведева, американский предприниматель с самого начала понимал, как его технология будет использоваться в военных целях, но признал ошибку лишь спустя несколько лет
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиСШАДональд ТрампStarlinkИлон МаскУкраинаКиевВСУВооруженные силы УкраиныРоссиявойна на Украиневоенная помощь Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
07:34Молдавия отказалась от российского газа и ждёт провокаций России — Санду
07:33Пожалейте и дайте ещё: почему Зеленский жалуется на срыв поставок оружия из США
07:00Ростислав Ищенко: Европа готовит свои войска, чтобы сохранить хотя бы кусочек Украины вне контроля России
06:41Не контролирую и не знаю: Трамп открестился от Starlink
06:20Самые серьезные последствия для России: Колпашников предостерег от войны с Европой
06:12Силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА на Северную столицу
06:06"Ситуация катастрофическая": эксперты о том, что творит с Украиной Зеленский
05:51Нацисты из ВСУ и НАТО в Харьковской области прикрываются детсадами и школами
05:40Эксперт: заигрывания Трампа с Россией закончились вместе с его рейтингами
05:10Республиканцы будут добивать трампизм руками Вэнса или Десантиса - Васильев
04:59Силы ПВО отражают массированный налёт на Ленобласть и Санкт-Петербург
04:30Трампу не до Киева: подполковник Колпашников оценил вероятность удара по Ирану в 99%
03:31Трамп подтвердил ключевую для него тему переговоров с Путиным и Си Цзиньпином
02:46Знакомые все лица: СМИ назвали состав делегации Киева на переговорах в Абу-Даби
02:01Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
01:19Самолёты-шпионы США кружили над Чёрным морем и у Калининградской области
00:35Сбитые над Россией за сутки беспилотники, погибшие в Белгородской области
20:31"Украину дожмут этой зимой": политолог раскрыл, что США реально готовят Киеву
19:32"Скучно не будет": Бавырин о сделке, "скукоживании" Киева и последней зиме Украины
18:29"Много ястребов и идиотов": Бавырин о том, развяжет ли Европа войну с Россией
Лента новостейМолния