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Не контролирую и не знаю: Трамп открестился от Starlink

Не контролирую и не знаю: Трамп открестился от Starlink - 09.11.2026 Украина.ру

Не контролирую и не знаю: Трамп открестился от Starlink

По словам президента США Дональда Трампа, он не контролирует спутниковую систему Starlink и не знает, кто замедлял её работу на Украине. Об этом он в ночь на 9 ноября заявил каналу CBS

2026-11-09T06:41

2026-11-09T06:41

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Трампу был задан вопрос, кто на самом деле управляет спутниковой системой и кто ограничивал доступ ВСУ к Starlink."Это был не я", — ответил президент.Он также подчеркнул, что не знает, кто замедлял Starlink. Однако, по словам Трампа, именно Илон Маск восстановил полноценную работу системы.В октябре Киев официально заявлял, что работа Starshield — военной версии Starlink — была существенно ограничена. Позже сообщалось, что полноценная работа системы Starlink и её военной версии Starshield на Украине восстановлена.В свою очередь, Маск обвинил ВСУ в нарушении условий использования Starlink, поскольку украинские военные применили "гражданскую" систему для наступательных ударов БПЛА по российским регионам.Трамп ранее заявлял, что не раскрыл бы, кто приказал ограничить доступ к военной версии спутниковой системы Starlink (Starshield) на Украине, даже если бы знал.5 ноября телеканал CNN сообщил, что американские демократы уже предприняли предварительные шаги перед началом расследования с целью установить, кто именно распорядился замедлить работу Starshield на Украине.Больше информации на эту тему - в материале Елены Мурзиной Катастрофа для Киева: Маск разлюбил Украину, а в США не переизбрали друзей Зеленского.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261106/medvedev-o-maske-on-stal-uchastnikom-etoy-voyny-a-teper-emu-protivno-1084325548.html

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украина.ру, новости, сша, дональд трамп, starlink, илон маск, украина, киев, всу, вооруженные силы украины, россия, война на украине, военная помощь украине