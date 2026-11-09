Эксперт: заигрывания Трампа с Россией закончились вместе с его рейтингами - 09.11.2026 Украина.ру
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Эксперт: заигрывания Трампа с Россией закончились вместе с его рейтингами
Эксперт: заигрывания Трампа с Россией закончились вместе с его рейтингами - 09.11.2026 Украина.ру
Эксперт: заигрывания Трампа с Россией закончились вместе с его рейтингами
Вопреки надеждам на потепление, приход Дональда Трампа к власти не принес Москве ни передышки, ни отмены ограничений. В интервью изданию Украина.ру подполковник ФСБ в запасе, ветеран боевых действий, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников развеял миф о "дружбе" с 47-м президентом США
2026-11-09T05:40
2026-11-09T05:40
интервью
россия
украина
сша
дональд трамп
джо байден
украина.ру
фсб
вооруженные силы украины
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На вопрос журналиста о том, будут ли теперь введены так называемые адские санкции эксперт напомнил, что закон подписал сам Трамп, и этот документ продолжает работать в полную силу. По словам Колпашникова, если кто-то считает отменой санкций разрешение российским танкерам привезти в США дизель, то он совершает ошибку."Трамп передает Украине такие же вооружения, что и демократы. Даже поставки "Пэтриотов" до войны против Ирана шли в таком же темпе и в таком же количестве, что и при Байдене", — подчеркивает эксперт.Критически важные для ВСУ системы продолжают функционировать в прежнем объеме. "Старлинк" обеспечивает управление украинскими войсками и дронами, а операция "Паутина", когда киевский режим пытался атаковать российские стратегические ядерные объекты, произошла через пару месяцев после инаугурации Трампа. Колпашников отмечает, что разница между администрациями оказалась лишь в источнике денег: "Ну да, теперь за оружие платят европейцы, а не американцы. Но поставки-то идут".По его мнению, Трамп не собирается мириться с Ираном или идти на уступки России, так как он находится под колоссальным давлением и "не хочет войти в историю как лузер". В этой ситуации Украина для него остается лишь расходным материалом, за поставки вооружения которому теперь просто выставляют счета Брюсселю.Полный текст материала Кирилла Курбатова Виталий Колпашников: России надо готовиться к тому, что война на Украине не закончится до конца 2028 года на сайте Украина.ру.
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, украина, сша, дональд трамп, джо байден, украина.ру, фсб, вооруженные силы украины
Интервью, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Украина.ру, ФСБ, Вооруженные силы Украины

Эксперт: заигрывания Трампа с Россией закончились вместе с его рейтингами

05:40 09.11.2026
 
© Фото : Public domain
- РИА Новости, 1920, 09.11.2026
© Фото : Public domain
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Вопреки надеждам на потепление, приход Дональда Трампа к власти не принес Москве ни передышки, ни отмены ограничений. В интервью изданию Украина.ру подполковник ФСБ в запасе, ветеран боевых действий, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников развеял миф о "дружбе" с 47-м президентом США
На вопрос журналиста о том, будут ли теперь введены так называемые адские санкции эксперт напомнил, что закон подписал сам Трамп, и этот документ продолжает работать в полную силу. По словам Колпашникова, если кто-то считает отменой санкций разрешение российским танкерам привезти в США дизель, то он совершает ошибку.
"Трамп передает Украине такие же вооружения, что и демократы. Даже поставки "Пэтриотов" до войны против Ирана шли в таком же темпе и в таком же количестве, что и при Байдене", — подчеркивает эксперт.
Критически важные для ВСУ системы продолжают функционировать в прежнем объеме. "Старлинк" обеспечивает управление украинскими войсками и дронами, а операция "Паутина", когда киевский режим пытался атаковать российские стратегические ядерные объекты, произошла через пару месяцев после инаугурации Трампа. Колпашников отмечает, что разница между администрациями оказалась лишь в источнике денег:

"Ну да, теперь за оружие платят европейцы, а не американцы. Но поставки-то идут".

По его мнению, Трамп не собирается мириться с Ираном или идти на уступки России, так как он находится под колоссальным давлением и "не хочет войти в историю как лузер". В этой ситуации Украина для него остается лишь расходным материалом, за поставки вооружения которому теперь просто выставляют счета Брюсселю.

Полный текст материала Кирилла Курбатова Виталий Колпашников: России надо готовиться к тому, что война на Украине не закончится до конца 2028 года на сайте Украина.ру.
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