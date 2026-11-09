Эксперт: заигрывания Трампа с Россией закончились вместе с его рейтингами
© Фото : Public domain
© Фото : Public domain
Вопреки надеждам на потепление, приход Дональда Трампа к власти не принес Москве ни передышки, ни отмены ограничений. В интервью изданию Украина.ру подполковник ФСБ в запасе, ветеран боевых действий, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников развеял миф о "дружбе" с 47-м президентом США
На вопрос журналиста о том, будут ли теперь введены так называемые адские санкции эксперт напомнил, что закон подписал сам Трамп, и этот документ продолжает работать в полную силу. По словам Колпашникова, если кто-то считает отменой санкций разрешение российским танкерам привезти в США дизель, то он совершает ошибку.
"Трамп передает Украине такие же вооружения, что и демократы. Даже поставки "Пэтриотов" до войны против Ирана шли в таком же темпе и в таком же количестве, что и при Байдене", — подчеркивает эксперт.
Критически важные для ВСУ системы продолжают функционировать в прежнем объеме. "Старлинк" обеспечивает управление украинскими войсками и дронами, а операция "Паутина", когда киевский режим пытался атаковать российские стратегические ядерные объекты, произошла через пару месяцев после инаугурации Трампа. Колпашников отмечает, что разница между администрациями оказалась лишь в источнике денег:
"Ну да, теперь за оружие платят европейцы, а не американцы. Но поставки-то идут".
По его мнению, Трамп не собирается мириться с Ираном или идти на уступки России, так как он находится под колоссальным давлением и "не хочет войти в историю как лузер". В этой ситуации Украина для него остается лишь расходным материалом, за поставки вооружения которому теперь просто выставляют счета Брюсселю.
Полный текст материала Кирилла Курбатова Виталий Колпашников: России надо готовиться к тому, что война на Украине не закончится до конца 2028 года на сайте Украина.ру.
"Ну да, теперь за оружие платят европейцы, а не американцы. Но поставки-то идут".
По его мнению, Трамп не собирается мириться с Ираном или идти на уступки России, так как он находится под колоссальным давлением и "не хочет войти в историю как лузер". В этой ситуации Украина для него остается лишь расходным материалом, за поставки вооружения которому теперь просто выставляют счета Брюсселю.
Полный текст материала Кирилла Курбатова Виталий Колпашников: России надо готовиться к тому, что война на Украине не закончится до конца 2028 года на сайте Украина.ру.
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