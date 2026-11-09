https://ukraina.ru/20261109/ekspert-zaigryvaniya-trampa-s-rossiey-zakonchilis-vmeste-s-ego-reytingami-1084352023.html

Эксперт: заигрывания Трампа с Россией закончились вместе с его рейтингами

Эксперт: заигрывания Трампа с Россией закончились вместе с его рейтингами - 09.11.2026 Украина.ру

Эксперт: заигрывания Трампа с Россией закончились вместе с его рейтингами

Вопреки надеждам на потепление, приход Дональда Трампа к власти не принес Москве ни передышки, ни отмены ограничений. В интервью изданию Украина.ру подполковник ФСБ в запасе, ветеран боевых действий, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников развеял миф о "дружбе" с 47-м президентом США

2026-11-09T05:40

2026-11-09T05:40

2026-11-09T05:40

интервью

россия

украина

сша

дональд трамп

джо байден

украина.ру

фсб

вооруженные силы украины

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На вопрос журналиста о том, будут ли теперь введены так называемые адские санкции эксперт напомнил, что закон подписал сам Трамп, и этот документ продолжает работать в полную силу. По словам Колпашникова, если кто-то считает отменой санкций разрешение российским танкерам привезти в США дизель, то он совершает ошибку."Трамп передает Украине такие же вооружения, что и демократы. Даже поставки "Пэтриотов" до войны против Ирана шли в таком же темпе и в таком же количестве, что и при Байдене", — подчеркивает эксперт.Критически важные для ВСУ системы продолжают функционировать в прежнем объеме. "Старлинк" обеспечивает управление украинскими войсками и дронами, а операция "Паутина", когда киевский режим пытался атаковать российские стратегические ядерные объекты, произошла через пару месяцев после инаугурации Трампа. Колпашников отмечает, что разница между администрациями оказалась лишь в источнике денег: "Ну да, теперь за оружие платят европейцы, а не американцы. Но поставки-то идут".По его мнению, Трамп не собирается мириться с Ираном или идти на уступки России, так как он находится под колоссальным давлением и "не хочет войти в историю как лузер". В этой ситуации Украина для него остается лишь расходным материалом, за поставки вооружения которому теперь просто выставляют счета Брюсселю.Полный текст материала Кирилла Курбатова Виталий Колпашников: России надо готовиться к тому, что война на Украине не закончится до конца 2028 года на сайте Украина.ру.

россия

украина

сша

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

интервью, россия, украина, сша, дональд трамп, джо байден, украина.ру, фсб, вооруженные силы украины