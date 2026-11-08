https://ukraina.ru/20261108/skuchno-ne-budet-bavyrin-o-sdelke-skukozhivanii-kieva-i-posledney-zime-ukrainy-1084356709.html

"Скучно не будет": Бавырин о сделке, "скукоживании" Киева и последней зиме Украины

"Скучно не будет": Бавырин о сделке, "скукоживании" Киева и последней зиме Украины - 08.11.2026 Украина.ру

"Скучно не будет": Бавырин о сделке, "скукоживании" Киева и последней зиме Украины

До полного скукоживания киевского режима принципиальных перемен ждать бессмысленно, но эта зима для нынешнего политического режима на Украине вполне может стать последней. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, политолог-американист Дмитрий Бавырин

2026-11-08T19:32

2026-11-08T19:32

2026-11-08T19:32

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Отвечая на вопрос о новых экономических договорённостях с президентом США Дональдом Трампом, эксперт дал понять: серьезные подвижки по экономике желательны, но маловероятны в условиях санкций."Более серьезные подвижки по экономике прощупываются обеими сторонами. Они желательны, но маловероятны в условиях санкций, большую часть из которых может снять только Конгресс", — заявил Бавырин. Он подчеркнул, что Конгресс не намерен "осыпать Украину золотом", но "мириться с Россией тоже не хочет". И в этом плане у Трампа пространство для маневра крайне ограничено, подчеркнул эксперт.Поэтому до полного скукоживания киевского режима принципиальных перемен ждать бессмысленно, заявил Бавырин.И даже это не станет финалом. "Но даже это не приведет к благорастворению в воздухе и нашей однозначной победе. Предприятие у нас серьезное. Оно проходит на фоне второй холодной войны, пусть и периода разрядки (имею в виду нынешние отношения с Трампом). Это надолго", — пояснил эксперт."Скучно не будет. Не расслабляемся. Но верим в лучшее. Эта зима именно для нынешнего политического режима на Украине вполне может стать последней", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Бавырин: США могут усилить помощь Украине, если Россия сделает так, что Киеву будет совсем плохо" на сайте Украина.ру.Республиканцы в США публично списывают Трампа со счетов и начинают "ремонт" внешней политики. Подробнее об этом — в материале "Владимир Васильев: Игры Трампа с Украиной окончены, США перейдут к курсу, который не понравится России" на сайте Украина.ру.

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