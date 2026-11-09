https://ukraina.ru/20261109/samolty-shpiony-ssha-kruzhili-nad-chrnym-morem-i-u-kaliningradskoy-oblasti-1084357315.html

Самолёты-шпионы США кружили над Чёрным морем и у Калининградской области

Самолёты-шпионы США кружили над Чёрным морем и у Калининградской области - 09.11.2026 Украина.ру

Самолёты-шпионы США кружили над Чёрным морем и у Калининградской области

Американский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и разведки Boeing P-8A Poseidon вёл патрулирование над Чёрным морем, а самолёт-разведчик Bombardier Artemis II несколько часов кружил у прибалтийских границ России. Об этом 8 ноября сообщает РИА Новости

2026-11-09T01:19

2026-11-09T01:19

2026-11-09T01:21

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Как следует из полётных данных, американский самолёт-шпион Boeing P-8A Poseidon вылетел из болгарской Варны в 19:32 мск и взял курс на Чёрное море. По состоянию на 20:00 мск борт продолжал полёт над водами Чёрного моря.Bombardier Artemis II вылетел с румынской авиабазы "Михаил Когэлничану" около 09:41 мск и направился на север. После облёта Калининградской области борт направился на север в сторону Эстонии вдоль границ государств Балтии с Россией. По состоянию на 17:50 мск самолёт-шпион завершил ещё одну петлю вокруг Калининградской области и направлялся обратно.P-8A Poseidon, разработанный на базе пассажирского лайнера Boeing 737, является основным противолодочным и разведывательным самолётом ВМС США. Он предназначен для дальнего радиолокационного обнаружения и разведки, отслеживания движения судов, а также для обнаружения и борьбы с подводными лодками.Bombardier (в военной модификации Artemis II) переоборудован американской компанией Leidos из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки. Его используют для полётов вокруг Калининградской области и над Чёрным морем вдоль Крыма и других южных районов России.Американские и британские разведывательные самолёты регулярно осуществляют разведывательные полёты в акваториях Черного и Баренцева морей. Основными зонами интереса разведчиков являются районы базирования Черноморского и Северного флотов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261108/peregovory-rossiya-ukraina-ssha-kak-budut-reshat-sudbu-kieva-1084354805.html

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