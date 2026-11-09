Самолёты-шпионы США кружили над Чёрным морем и у Калининградской области - 09.11.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261109/samolty-shpiony-ssha-kruzhili-nad-chrnym-morem-i-u-kaliningradskoy-oblasti-1084357315.html
Самолёты-шпионы США кружили над Чёрным морем и у Калининградской области
Самолёты-шпионы США кружили над Чёрным морем и у Калининградской области - 09.11.2026 Украина.ру
Самолёты-шпионы США кружили над Чёрным морем и у Калининградской области
Американский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и разведки Boeing P-8A Poseidon вёл патрулирование над Чёрным морем, а самолёт-разведчик Bombardier Artemis II несколько часов кружил у прибалтийских границ России. Об этом 8 ноября сообщает РИА Новости
2026-11-09T01:19
2026-11-09T01:21
украина.ру
новости
черное море
россия
калининградская область
сша
самолет
разведка
разведчик
вмф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/02/10/1075699586_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_cd6a3813557b58217fd7fdda686b7af0.jpg
Как следует из полётных данных, американский самолёт-шпион Boeing P-8A Poseidon вылетел из болгарской Варны в 19:32 мск и взял курс на Чёрное море. По состоянию на 20:00 мск борт продолжал полёт над водами Чёрного моря.Bombardier Artemis II вылетел с румынской авиабазы "Михаил Когэлничану" около 09:41 мск и направился на север. После облёта Калининградской области борт направился на север в сторону Эстонии вдоль границ государств Балтии с Россией. По состоянию на 17:50 мск самолёт-шпион завершил ещё одну петлю вокруг Калининградской области и направлялся обратно.P-8A Poseidon, разработанный на базе пассажирского лайнера Boeing 737, является основным противолодочным и разведывательным самолётом ВМС США. Он предназначен для дальнего радиолокационного обнаружения и разведки, отслеживания движения судов, а также для обнаружения и борьбы с подводными лодками.Bombardier (в военной модификации Artemis II) переоборудован американской компанией Leidos из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки. Его используют для полётов вокруг Калининградской области и над Чёрным морем вдоль Крыма и других южных районов России.Американские и британские разведывательные самолёты регулярно осуществляют разведывательные полёты в акваториях Черного и Баренцева морей. Основными зонами интереса разведчиков являются районы базирования Черноморского и Северного флотов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261108/peregovory-rossiya-ukraina-ssha-kak-budut-reshat-sudbu-kieva-1084354805.html
черное море
россия
калининградская область
сша
балтийское море
балтийск
крым
краснодарский край
севастополь
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/02/10/1075699586_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_da44bbd24ecaceb4528ba17a0876f418.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, черное море, россия, калининградская область, сша, самолет, разведка, разведчик, вмф, черноморский флот, черноморский флот вмф россии, балтийское море, балтийск, шпионы, шпионаж, крым, краснодарский край, севастополь
Украина.ру, Новости, Черное море, Россия, Калининградская область, США, самолет, разведка, разведчик, ВМФ, Черноморский флот, Черноморский флот ВМФ России, Балтийское море, Балтийск, шпионы, шпионаж, Крым, краснодарский край, Севастополь

Самолёты-шпионы США кружили над Чёрным морем и у Калининградской области

01:19 09.11.2026 (обновлено: 01:21 09.11.2026)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкАмериканский самолет-разведчик Р-8А "Посейдон"
Американский самолет-разведчик Р-8А Посейдон - РИА Новости, 1920, 09.11.2026
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Американский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и разведки Boeing P-8A Poseidon вёл патрулирование над Чёрным морем, а самолёт-разведчик Bombardier Artemis II несколько часов кружил у прибалтийских границ России. Об этом 8 ноября сообщает РИА Новости
Как следует из полётных данных, американский самолёт-шпион Boeing P-8A Poseidon вылетел из болгарской Варны в 19:32 мск и взял курс на Чёрное море. По состоянию на 20:00 мск борт продолжал полёт над водами Чёрного моря.
Bombardier Artemis II вылетел с румынской авиабазы "Михаил Когэлничану" около 09:41 мск и направился на север. После облёта Калининградской области борт направился на север в сторону Эстонии вдоль границ государств Балтии с Россией. По состоянию на 17:50 мск самолёт-шпион завершил ещё одну петлю вокруг Калининградской области и направлялся обратно.
P-8A Poseidon, разработанный на базе пассажирского лайнера Boeing 737, является основным противолодочным и разведывательным самолётом ВМС США. Он предназначен для дальнего радиолокационного обнаружения и разведки, отслеживания движения судов, а также для обнаружения и борьбы с подводными лодками.
Bombardier (в военной модификации Artemis II) переоборудован американской компанией Leidos из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки. Его используют для полётов вокруг Калининградской области и над Чёрным морем вдоль Крыма и других южных районов России.
Американские и британские разведывательные самолёты регулярно осуществляют разведывательные полёты в акваториях Черного и Баренцева морей. Основными зонами интереса разведчиков являются районы базирования Черноморского и Северного флотов.
Переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 08.11.2026
Вчера, 17:22
Переговоры Россия-Украина-США: как будут решать судьбу КиеваПредстоящие 10–11 ноября переговоры в Абу-Даби станут первым за многие месяцы полноценным возвращением Москвы, Вашингтона и Киева к прямому обсуждению урегулирования. Но с чем именно отправляется в Эмираты украинская делегация — вопрос куда более интересный, чем дежурные заявления Зеленского о справедливом мире и территориальной целостности.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиЧерное мореРоссияКалининградская областьСШАсамолетразведкаразведчикВМФЧерноморский флотЧерноморский флот ВМФ РоссииБалтийское мореБалтийскшпионышпионажКрымкраснодарский крайСевастополь
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
02:01Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
01:19Самолёты-шпионы США кружили над Чёрным морем и у Калининградской области
00:35Сбитые над Россией за сутки беспилотники, погибшие в Белгородской области
20:31"Украину дожмут этой зимой": политолог раскрыл, что США реально готовят Киеву
19:32"Скучно не будет": Бавырин о сделке, "скукоживании" Киева и последней зиме Украины
18:29"Много ястребов и идиотов": Бавырин о том, развяжет ли Европа войну с Россией
18:13"Никаких разговоров не было": Кремль опроверг контакты с Европой по безопасности
18:00Франция рвется за стол переговоров в Абу-Даби, но Европу там никто не ждёт. Итоги 8 ноября
17:42"Нам бы так": Безуглая обнаружила, чему Украину учит теракт в Кракове
17:22Переговоры Россия-Украина-США: как будут решать судьбу Киева
17:17Конец ИИ-лихорадки: 5 причин большого кризиса искусственного интеллекта
17:00Почему Россия не отправляет подводные лодки, чтобы уничтожить торговое судоходство Украины – Ищенко
16:58Сердючка одарила киевлян своим просекко
16:38"Симптом глубокого кризиса": политолог связал бойню в Кракове с политикой Брюсселя
16:00Киевское "за двумя зайцами" Олега Борисова
15:31Россиянка погибла в бойне в Кракове: стрелок убил шесть человек, включая свою семью
15:09"Не в ядерный пепел": стало известно, какие станции метро спасут киевлян
14:31"В квартирах 13 градусов": киевляне перекрывают дороги, требуя света и тепла
14:24"Пока не потеряем сознание": Рютте раскрыл свою неприличную фантазию с Зеленским
13:57Украинцам готовят реновацию, но есть нюанс
Лента новостейМолния