https://ukraina.ru/20261109/sily-pvo-otrazhayut-massirovannyy-nalt-na-lenoblast-i-sankt-peterburg-1084358382.html
Силы ПВО отражают массированный налёт на Ленобласть и Санкт-Петербург
Силы ПВО отражают массированный налёт на Ленобласть и Санкт-Петербург - 09.11.2026 Украина.ру
Силы ПВО отражают массированный налёт на Ленобласть и Санкт-Петербург
Силы ПВО и мобильные огневые группы (МОГ) отражают массированный налёт украинских БПЛА на Ленинградскую область и Санкт-Петербург. Об этом губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в ночь на 9 ноября сообщает в канале на платформе "Макс"
2026-11-09T04:59
2026-11-09T04:59
2026-11-09T04:59
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сво
пво
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Об уничтожении первых двух вражеских беспилотников губернатор заявил в 3:45 мск."Над территорией Ленинградской области сбит 81 БПЛА противника. Есть факты попадания БПЛА в промзоне города Кириши. Также зафиксировано попадание осколков в одну из квартир в г. Кириши, из квартиры эвакуирована семья. Эвакуация подъезда не потребовалась. Боевая работа продолжается", — написал Дрозденко в 4:33 мск.Ранее он предупредил жителей о возможном понижении скорости мобильного интернета.В регионе объявлена тревога по БПЛА. Аэропорт Санкт-Петербурга Пулково с 3:43 мск закрыт для полётов.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 2:00 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, сво, пво, спецоперация, ленинградская область, санкт-петербург, кириши, бпла, бпла сегодня, атака бпла, атака украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины
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Силы ПВО отражают массированный налёт на Ленобласть и Санкт-Петербург
Силы ПВО и мобильные огневые группы (МОГ) отражают массированный налёт украинских БПЛА на Ленинградскую область и Санкт-Петербург. Об этом губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в ночь на 9 ноября сообщает в канале на платформе "Макс"
Об уничтожении первых двух вражеских беспилотников губернатор заявил в 3:45 мск.
"Над территорией Ленинградской области сбит 81 БПЛА противника. Есть факты попадания БПЛА в промзоне города Кириши. Также зафиксировано попадание осколков в одну из квартир в г. Кириши, из квартиры эвакуирована семья. Эвакуация подъезда не потребовалась. Боевая работа продолжается", — написал Дрозденко в 4:33 мск.
Ранее он предупредил жителей о возможном понижении скорости мобильного интернета.
В регионе объявлена тревога по БПЛА. Аэропорт Санкт-Петербурга Пулково с 3:43 мск закрыт для полётов.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.