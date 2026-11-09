Силы ПВО отражают массированный налёт на Ленобласть и Санкт-Петербург - 09.11.2026 Украина.ру
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Силы ПВО отражают массированный налёт на Ленобласть и Санкт-Петербург
Силы ПВО отражают массированный налёт на Ленобласть и Санкт-Петербург - 09.11.2026 Украина.ру
Силы ПВО отражают массированный налёт на Ленобласть и Санкт-Петербург
Силы ПВО и мобильные огневые группы (МОГ) отражают массированный налёт украинских БПЛА на Ленинградскую область и Санкт-Петербург. Об этом губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в ночь на 9 ноября сообщает в канале на платформе "Макс"
2026-11-09T04:59
2026-11-09T04:59
украина.ру
сво
пво
спецоперация
ленинградская область
санкт-петербург
кириши
бпла
бпла сегодня
атака бпла
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Об уничтожении первых двух вражеских беспилотников губернатор заявил в 3:45 мск."Над территорией Ленинградской области сбит 81 БПЛА противника. Есть факты попадания БПЛА в промзоне города Кириши. Также зафиксировано попадание осколков в одну из квартир в г. Кириши, из квартиры эвакуирована семья. Эвакуация подъезда не потребовалась. Боевая работа продолжается", — написал Дрозденко в 4:33 мск.Ранее он предупредил жителей о возможном понижении скорости мобильного интернета.В регионе объявлена тревога по БПЛА. Аэропорт Санкт-Петербурга Пулково с 3:43 мск закрыт для полётов.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 2:00 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, сво, пво, спецоперация, ленинградская область, санкт-петербург, кириши, бпла, бпла сегодня, атака бпла, атака украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины
Украина.ру, СВО, ПВО, Спецоперация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Кириши, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, атака Украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы России сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины

Силы ПВО отражают массированный налёт на Ленобласть и Санкт-Петербург

04:59 09.11.2026
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 09.11.2026
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Силы ПВО и мобильные огневые группы (МОГ) отражают массированный налёт украинских БПЛА на Ленинградскую область и Санкт-Петербург. Об этом губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в ночь на 9 ноября сообщает в канале на платформе "Макс"
Об уничтожении первых двух вражеских беспилотников губернатор заявил в 3:45 мск.
"Над территорией Ленинградской области сбит 81 БПЛА противника. Есть факты попадания БПЛА в промзоне города Кириши. Также зафиксировано попадание осколков в одну из квартир в г. Кириши, из квартиры эвакуирована семья. Эвакуация подъезда не потребовалась. Боевая работа продолжается", — написал Дрозденко в 4:33 мск.
Ранее он предупредил жителей о возможном понижении скорости мобильного интернета.
В регионе объявлена тревога по БПЛА. Аэропорт Санкт-Петербурга Пулково с 3:43 мск закрыт для полётов.
Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 2:00 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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