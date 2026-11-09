https://ukraina.ru/20261109/sily-pvo-otrazhayut-massirovannyy-nalt-na-lenoblast-i-sankt-peterburg-1084358382.html

Силы ПВО отражают массированный налёт на Ленобласть и Санкт-Петербург

Силы ПВО отражают массированный налёт на Ленобласть и Санкт-Петербург - 09.11.2026 Украина.ру

Силы ПВО отражают массированный налёт на Ленобласть и Санкт-Петербург

Силы ПВО и мобильные огневые группы (МОГ) отражают массированный налёт украинских БПЛА на Ленинградскую область и Санкт-Петербург. Об этом губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в ночь на 9 ноября сообщает в канале на платформе "Макс"

2026-11-09T04:59

2026-11-09T04:59

2026-11-09T04:59

украина.ру

сво

пво

спецоперация

ленинградская область

санкт-петербург

кириши

бпла

бпла сегодня

атака бпла

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/101277/50/1012775019_0:24:3200:1823_1920x0_80_0_0_36fd6ff609a3ce44e32006c76714ed47.jpg

Об уничтожении первых двух вражеских беспилотников губернатор заявил в 3:45 мск."Над территорией Ленинградской области сбит 81 БПЛА противника. Есть факты попадания БПЛА в промзоне города Кириши. Также зафиксировано попадание осколков в одну из квартир в г. Кириши, из квартиры эвакуирована семья. Эвакуация подъезда не потребовалась. Боевая работа продолжается", — написал Дрозденко в 4:33 мск.Ранее он предупредил жителей о возможном понижении скорости мобильного интернета.В регионе объявлена тревога по БПЛА. Аэропорт Санкт-Петербурга Пулково с 3:43 мск закрыт для полётов.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 2:00 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

ленинградская область

санкт-петербург

кириши

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, сво, пво, спецоперация, ленинградская область, санкт-петербург, кириши, бпла, бпла сегодня, атака бпла, атака украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины