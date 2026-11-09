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Нацисты из ВСУ и НАТО в Харьковской области прикрываются детсадами и школами

Нацисты из ВСУ и НАТО в Харьковской области прикрываются детсадами и школами - 09.11.2026 Украина.ру

Нацисты из ВСУ и НАТО в Харьковской области прикрываются детсадами и школами

Военное командование киевского режима вместе с офицерами НАТО в Харьковской области укрываются в оборудованных под бомбоубежища подвалах детских садов, школ и колледжей. Об этом утром 9 ноября сообщает РИА Новости

2026-11-09T05:51

2026-11-09T05:51

2026-11-09T05:54

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О том, как украинские нацисты и их западные "коллеги" используют детей в качестве заложников и "живого щита" агентству рассказал замглавы российской администрации региона Евгений Лисняк."Офицеров НАТО размещают в реконструированных в Харьковской области бомбоубежищах и в так называемых реконструированных сооружениях типа подземных школ и детских садов. В документах по реконструкциях и восстановлениях прямо указано: сооружения "двойного назначения", — сказал Лисняк.По его данным, офицерский состав ВСУ также скрытно размещался в учреждениях среднего профессионального образования Харькова во время их работы с учащимися."Военные переодевались в гражданскую одежду и спускались в уже оборудованные бомбоубежища, которые использовались как командные пункты. При этом в тех же учебных заведениях продолжалось очное обучение студентов. Это конкретный случай в одном из педагогических колледжей в Харькове", — добавил Лисняк.Ранее неоднократно сообщалось, что вооружённые формирования киевского режима регулярно используют гражданскую инфраструктуру для организации военных складов и сбора личного состава. Они также постоянно используют мирное население в качестве "живого щита".Подробнее на эту тему - в публикации "Депутаты бегут, а киевляне остаются как живой щит": на Украине раскрыли правду об эвакуации Рады.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261108/mnogo-yastrebov-i-idiotov-bavyrin-o-tom-razvyazhet-li-evropa-voynu-s-rossiey-1084355724.html

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