Нацисты из ВСУ и НАТО в Харьковской области прикрываются детсадами и школами - 09.11.2026 Украина.ру
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Нацисты из ВСУ и НАТО в Харьковской области прикрываются детсадами и школами
Нацисты из ВСУ и НАТО в Харьковской области прикрываются детсадами и школами - 09.11.2026 Украина.ру
Нацисты из ВСУ и НАТО в Харьковской области прикрываются детсадами и школами
Военное командование киевского режима вместе с офицерами НАТО в Харьковской области укрываются в оборудованных под бомбоубежища подвалах детских садов, школ и колледжей. Об этом утром 9 ноября сообщает РИА Новости
2026-11-09T05:51
2026-11-09T05:54
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спецоперация
вс рф
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всу
вооруженные силы украины
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О том, как украинские нацисты и их западные "коллеги" используют детей в качестве заложников и "живого щита" агентству рассказал замглавы российской администрации региона Евгений Лисняк."Офицеров НАТО размещают в реконструированных в Харьковской области бомбоубежищах и в так называемых реконструированных сооружениях типа подземных школ и детских садов. В документах по реконструкциях и восстановлениях прямо указано: сооружения "двойного назначения", — сказал Лисняк.По его данным, офицерский состав ВСУ также скрытно размещался в учреждениях среднего профессионального образования Харькова во время их работы с учащимися."Военные переодевались в гражданскую одежду и спускались в уже оборудованные бомбоубежища, которые использовались как командные пункты. При этом в тех же учебных заведениях продолжалось очное обучение студентов. Это конкретный случай в одном из педагогических колледжей в Харькове", — добавил Лисняк.Ранее неоднократно сообщалось, что вооружённые формирования киевского режима регулярно используют гражданскую инфраструктуру для организации военных складов и сбора личного состава. Они также постоянно используют мирное население в качестве "живого щита".Подробнее на эту тему - в публикации "Депутаты бегут, а киевляне остаются как живой щит": на Украине раскрыли правду об эвакуации Рады.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, харьковская область, харьков, сво, спецоперация, вс рф, наступление вс рф, всу, вооруженные силы украины, нато, военные преступления, дети, ученики, школьники, школа, детский сад, колледж, колледжи, денацификация, украина, неонацисты, украинский неонацизм, украинские неонацисты
Украина.ру, Россия, Харьковская область, Харьков, СВО, Спецоперация, ВС РФ, наступление ВС РФ, ВСУ, Вооруженные силы Украины, НАТО, Военные преступления, дети, ученики, школьники, Школа, детский сад, колледж, колледжи, денацификация, Украина, неонацисты, украинский неонацизм, украинские неонацисты

Нацисты из ВСУ и НАТО в Харьковской области прикрываются детсадами и школами

05:51 09.11.2026 (обновлено: 05:54 09.11.2026)
 
© telegram ukr_2025_ruУкраинские и немецкие военные
Украинские и немецкие военные - РИА Новости, 1920, 09.11.2026
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Военное командование киевского режима вместе с офицерами НАТО в Харьковской области укрываются в оборудованных под бомбоубежища подвалах детских садов, школ и колледжей. Об этом утром 9 ноября сообщает РИА Новости
О том, как украинские нацисты и их западные "коллеги" используют детей в качестве заложников и "живого щита" агентству рассказал замглавы российской администрации региона Евгений Лисняк.
"Офицеров НАТО размещают в реконструированных в Харьковской области бомбоубежищах и в так называемых реконструированных сооружениях типа подземных школ и детских садов. В документах по реконструкциях и восстановлениях прямо указано: сооружения "двойного назначения", — сказал Лисняк.
По его данным, офицерский состав ВСУ также скрытно размещался в учреждениях среднего профессионального образования Харькова во время их работы с учащимися.
"Военные переодевались в гражданскую одежду и спускались в уже оборудованные бомбоубежища, которые использовались как командные пункты. При этом в тех же учебных заведениях продолжалось очное обучение студентов. Это конкретный случай в одном из педагогических колледжей в Харькове", — добавил Лисняк.
Ранее неоднократно сообщалось, что вооружённые формирования киевского режима регулярно используют гражданскую инфраструктуру для организации военных складов и сбора личного состава. Они также постоянно используют мирное население в качестве "живого щита".
Подробнее на эту тему - в публикации "Депутаты бегут, а киевляне остаются как живой щит": на Украине раскрыли правду об эвакуации Рады.
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