Нацисты из ВСУ и НАТО в Харьковской области прикрываются детсадами и школами
05:51 09.11.2026 (обновлено: 05:54 09.11.2026)
© telegram ukr_2025_ruУкраинские и немецкие военные
© telegram ukr_2025_ru
Военное командование киевского режима вместе с офицерами НАТО в Харьковской области укрываются в оборудованных под бомбоубежища подвалах детских садов, школ и колледжей. Об этом утром 9 ноября сообщает РИА Новости
О том, как украинские нацисты и их западные "коллеги" используют детей в качестве заложников и "живого щита" агентству рассказал замглавы российской администрации региона Евгений Лисняк.
"Офицеров НАТО размещают в реконструированных в Харьковской области бомбоубежищах и в так называемых реконструированных сооружениях типа подземных школ и детских садов. В документах по реконструкциях и восстановлениях прямо указано: сооружения "двойного назначения", — сказал Лисняк.
По его данным, офицерский состав ВСУ также скрытно размещался в учреждениях среднего профессионального образования Харькова во время их работы с учащимися.
"Военные переодевались в гражданскую одежду и спускались в уже оборудованные бомбоубежища, которые использовались как командные пункты. При этом в тех же учебных заведениях продолжалось очное обучение студентов. Это конкретный случай в одном из педагогических колледжей в Харькове", — добавил Лисняк.
Ранее неоднократно сообщалось, что вооружённые формирования киевского режима регулярно используют гражданскую инфраструктуру для организации военных складов и сбора личного состава. Они также постоянно используют мирное население в качестве "живого щита".
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