"Никаких разговоров не было": Кремль опроверг контакты с Европой по безопасности - 08.11.2026 Украина.ру
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"Никаких разговоров не было": Кремль опроверг контакты с Европой по безопасности
"Никаких разговоров не было": Кремль опроверг контакты с Европой по безопасности - 08.11.2026 Украина.ру
"Никаких разговоров не было": Кремль опроверг контакты с Европой по безопасности
У России не было контактов с европейскими странами на тему соглашения о безопасности. Об этом 8 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента "Вестей" Павла Зарубина
2026-11-08T18:13
2026-11-08T18:13
новости
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франция
европа
дмитрий песков
мид
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"Насколько мы знаем, у американцев действительно были контакты с европейцами. У нас контактов с европейцами не было. Никаких разговоров по такой сложной теме с европейцами не было", — подчеркнул Песков.Песков также отметил, что европейцы никак не определятся с переговорщиком для России по этой теме. Напомним, Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявлял: "Европейцы будут там представлены. Франция будет в Абу-Даби, чтобы участвовать в этих дискуссиях". Правда, уточнить, кто именно будет представлять Париж, министр так и не смог — "но мы точно будем там".Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Франция рвется за стол переговоров в Абу-Даби, но Европу там никто не ждёт. Итоги 8 ноября
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новости, россия, франция, европа, дмитрий песков, мид
Новости, Россия, Франция, Европа, Дмитрий Песков, МИД

"Никаких разговоров не было": Кремль опроверг контакты с Европой по безопасности

18:13 08.11.2026
 
© РИА Новости . Сергей ГунеевПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.11.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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У России не было контактов с европейскими странами на тему соглашения о безопасности. Об этом 8 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента "Вестей" Павла Зарубина
"Насколько мы знаем, у американцев действительно были контакты с европейцами. У нас контактов с европейцами не было. Никаких разговоров по такой сложной теме с европейцами не было", — подчеркнул Песков.
Песков также отметил, что европейцы никак не определятся с переговорщиком для России по этой теме.
Напомним, Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявлял: "Европейцы будут там представлены. Франция будет в Абу-Даби, чтобы участвовать в этих дискуссиях". Правда, уточнить, кто именно будет представлять Париж, министр так и не смог — "но мы точно будем там".
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Франция рвется за стол переговоров в Абу-Даби, но Европу там никто не ждёт. Итоги 8 ноября
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18:13"Никаких разговоров не было": Кремль опроверг контакты с Европой по безопасности
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