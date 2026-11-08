https://ukraina.ru/20261108/nikakikh-razgovorov-ne-bylo-kreml-oproverg-kontakty-s-evropoy-po-bezopasnosti--1084356574.html

"Никаких разговоров не было": Кремль опроверг контакты с Европой по безопасности

"Никаких разговоров не было": Кремль опроверг контакты с Европой по безопасности - 08.11.2026 Украина.ру

"Никаких разговоров не было": Кремль опроверг контакты с Европой по безопасности

У России не было контактов с европейскими странами на тему соглашения о безопасности. Об этом 8 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента "Вестей" Павла Зарубина

2026-11-08T18:13

2026-11-08T18:13

2026-11-08T18:13

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"Насколько мы знаем, у американцев действительно были контакты с европейцами. У нас контактов с европейцами не было. Никаких разговоров по такой сложной теме с европейцами не было", — подчеркнул Песков.Песков также отметил, что европейцы никак не определятся с переговорщиком для России по этой теме. Напомним, Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявлял: "Европейцы будут там представлены. Франция будет в Абу-Даби, чтобы участвовать в этих дискуссиях". Правда, уточнить, кто именно будет представлять Париж, министр так и не смог — "но мы точно будем там".Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Франция рвется за стол переговоров в Абу-Даби, но Европу там никто не ждёт. Итоги 8 ноября

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новости, россия, франция, европа, дмитрий песков, мид