"Украину дожмут этой зимой": политолог раскрыл, что США реально готовят Киеву - 08.11.2026 Украина.ру
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"Украину дожмут этой зимой": политолог раскрыл, что США реально готовят Киеву
"Украину дожмут этой зимой": политолог раскрыл, что США реально готовят Киеву - 08.11.2026 Украина.ру
"Украину дожмут этой зимой": политолог раскрыл, что США реально готовят Киеву
Украина не была модной и востребованной темой на выборах в США — демократы победили в том числе потому, что говорили о ней мало. Но если в Киеве станет совсем плохо, США еще могут мобилизоваться на ее поддержку. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, политолог-американист Дмитрий Бавырин
2026-11-08T20:31
2026-11-08T20:31
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Бавырин отметил, что Украина на выборах в США не была модной темой. "Украина вообще не была модной и востребованной темой на этих выборах. Демократы победили в том числе потому, что они про Украину говорили очень мало. Они пытались быть партией пацифистов на примере войны с Ираном", — пояснил эксперт.По его словам, главной причиной разгромного проигрыша республиканцев стала именно война против Ирана — это признают и вице-президент Джей Ди Вэнс, и сам президент США Дональд Трамп, который ни о чём не жалеет, но понимает, что простым американцам она не понравилась.При этом демократы теперь никому ничем не обязаны. "Теперь они, конечно, никому ничем не обязаны. Они могут голосовать и поддерживать все, что угодно. Тем не менее, Украина – это немодно", — подчеркнул Бавырин. Но, добавил он, есть и доводы в противоположную сторону."Мы надеемся, что этой зимой Украину дожмут до состояния удобной вязкости", — заявил эксперт. Полный разгром и коллапсирующее падение киевского режима американцам стратегически невыгодны."Поэтому мобилизоваться на поддержку Киева, если в Киеве станет совсем плохо, они могут", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Бавырин: США могут усилить помощь Украине, если Россия сделает так, что Киеву будет совсем плохо" на сайте Украина.ру.Республиканцы в США публично списывают Трампа со счетов и начинают "ремонт" внешней политики. Подробнее об этом — в материале "Владимир Васильев: Игры Трампа с Украиной окончены, США перейдут к курсу, который не понравится России" на сайте Украина.ру.
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"Украину дожмут этой зимой": политолог раскрыл, что США реально готовят Киеву

20:31 08.11.2026
 
© Украина.ру / Изображение сгенерировано с помощью ИИ
- РИА Новости, 1920, 08.11.2026
© Украина.ру / Изображение сгенерировано с помощью ИИ
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Украина не была модной и востребованной темой на выборах в США — демократы победили в том числе потому, что говорили о ней мало. Но если в Киеве станет совсем плохо, США еще могут мобилизоваться на ее поддержку. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, политолог-американист Дмитрий Бавырин
Бавырин отметил, что Украина на выборах в США не была модной темой. "Украина вообще не была модной и востребованной темой на этих выборах. Демократы победили в том числе потому, что они про Украину говорили очень мало. Они пытались быть партией пацифистов на примере войны с Ираном", — пояснил эксперт.
По его словам, главной причиной разгромного проигрыша республиканцев стала именно война против Ирана — это признают и вице-президент Джей Ди Вэнс, и сам президент США Дональд Трамп, который ни о чём не жалеет, но понимает, что простым американцам она не понравилась.
При этом демократы теперь никому ничем не обязаны. "Теперь они, конечно, никому ничем не обязаны. Они могут голосовать и поддерживать все, что угодно. Тем не менее, Украина – это немодно", — подчеркнул Бавырин. Но, добавил он, есть и доводы в противоположную сторону.
"Мы надеемся, что этой зимой Украину дожмут до состояния удобной вязкости", — заявил эксперт. Полный разгром и коллапсирующее падение киевского режима американцам стратегически невыгодны.
"Поэтому мобилизоваться на поддержку Киева, если в Киеве станет совсем плохо, они могут", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Дмитрий Бавырин: США могут усилить помощь Украине, если Россия сделает так, что Киеву будет совсем плохо" на сайте Украина.ру.
Республиканцы в США публично списывают Трампа со счетов и начинают "ремонт" внешней политики. Подробнее об этом — в материале "Владимир Васильев: Игры Трампа с Украиной окончены, США перейдут к курсу, который не понравится России" на сайте Украина.ру.
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20:31"Украину дожмут этой зимой": политолог раскрыл, что США реально готовят Киеву
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