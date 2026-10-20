https://ukraina.ru/20261020/ya-obnaroduyu-eti-detali-tramp-poobeschal-raskryt-vinovnikov-voyny-na-ukraine-1083928535.html

"Я обнародую эти детали": Трамп пообещал раскрыть виновников войны на Украине

"Я обнародую эти детали": Трамп пообещал раскрыть виновников войны на Украине - 20.10.2026 Украина.ру

"Я обнародую эти детали": Трамп пообещал раскрыть виновников войны на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что однажды обнародует материалы о том, кто на самом деле начал войну на Украине. Об этом он сказал 19 октября во время общения с журналистами перед Белым домом

2026-10-20T01:08

2026-10-20T01:08

2026-10-20T01:08

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владимир путин

война на украине

мир без границ

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Трампу был задан провокационный вопрос о том, помнит ли он, "что это президент [России Владимир] Путин начал войну", когда высказывает желание, чтобы Зеленский ушёл?"Ну, знаете, я знаю детали, хорошо? И в какой-то момент я обнародую эти детали. Но меня ничего не волнует, кроме одного — я хочу, чтобы эта война закончилась. И я думаю, что оба лидера, я имею дело с ними обоими, я думаю, они тоже хотят, чтобы эта война закончилась. И я думаю, она закончится. Это всё, что меня волнует. Я хочу, чтобы эта война закончилась", — ответил президент США.Однако он добавил, что именно глава киевского режима не хочет и не содействует завершению конфликта на Украине."Честно говоря, Зеленский не очень-то помогает делу... Я думаю, он не хочет это останавливать", — сказал американский лидер.Подробнее о возможных мотивах президента США - в материале Захара Виноградова Как Трамп заморозил антироссийский "санкционный ад" в пользу своих друзей.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

сша

украина

россия

мир без границ

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