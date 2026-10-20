"Я обнародую эти детали": Трамп пообещал раскрыть виновников войны на Украине - 20.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261020/ya-obnaroduyu-eti-detali-tramp-poobeschal-raskryt-vinovnikov-voyny-na-ukraine-1083928535.html
"Я обнародую эти детали": Трамп пообещал раскрыть виновников войны на Украине
"Я обнародую эти детали": Трамп пообещал раскрыть виновников войны на Украине - 20.10.2026 Украина.ру
"Я обнародую эти детали": Трамп пообещал раскрыть виновников войны на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что однажды обнародует материалы о том, кто на самом деле начал войну на Украине. Об этом он сказал 19 октября во время общения с журналистами перед Белым домом
2026-10-20T01:08
2026-10-20T01:08
украина.ру
новости
сша
дональд трамп
украина
владимир зеленский
россия
владимир путин
война на украине
мир без границ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/14/1083928410_0:23:1349:782_1920x0_80_0_0_8130baadfe074f4875d4a74c870cf4a4.jpg
Трампу был задан провокационный вопрос о том, помнит ли он, "что это президент [России Владимир] Путин начал войну", когда высказывает желание, чтобы Зеленский ушёл?"Ну, знаете, я знаю детали, хорошо? И в какой-то момент я обнародую эти детали. Но меня ничего не волнует, кроме одного — я хочу, чтобы эта война закончилась. И я думаю, что оба лидера, я имею дело с ними обоими, я думаю, они тоже хотят, чтобы эта война закончилась. И я думаю, она закончится. Это всё, что меня волнует. Я хочу, чтобы эта война закончилась", — ответил президент США.Однако он добавил, что именно глава киевского режима не хочет и не содействует завершению конфликта на Украине."Честно говоря, Зеленский не очень-то помогает делу... Я думаю, он не хочет это останавливать", — сказал американский лидер.Подробнее о возможных мотивах президента США - в материале Захара Виноградова Как Трамп заморозил антироссийский "санкционный ад" в пользу своих друзей.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
сша
украина
россия
мир без границ
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/14/1083928410_77:0:1277:900_1920x0_80_0_0_77034da61e94ac102798d08fb279616a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, сша, дональд трамп, украина, владимир зеленский, россия, владимир путин, война на украине, мир без границ, белый дом, переговоры по украине 2026
Украина.ру, Новости, США, Дональд Трамп, Украина, Владимир Зеленский, Россия, Владимир Путин, война на Украине, Мир без границ, Белый дом, Переговоры по Украине 2026

"Я обнародую эти детали": Трамп пообещал раскрыть виновников войны на Украине

01:08 20.10.2026
 
© REUTERS / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© REUTERS / Evan Vucci
Читать в
ДзенTelegram
Президент США Дональд Трамп заявил, что однажды обнародует материалы о том, кто на самом деле начал войну на Украине. Об этом он сказал 19 октября во время общения с журналистами перед Белым домом
Трампу был задан провокационный вопрос о том, помнит ли он, "что это президент [России Владимир] Путин начал войну", когда высказывает желание, чтобы Зеленский ушёл?
"Ну, знаете, я знаю детали, хорошо? И в какой-то момент я обнародую эти детали. Но меня ничего не волнует, кроме одного — я хочу, чтобы эта война закончилась. И я думаю, что оба лидера, я имею дело с ними обоими, я думаю, они тоже хотят, чтобы эта война закончилась. И я думаю, она закончится. Это всё, что меня волнует. Я хочу, чтобы эта война закончилась", — ответил президент США.
Однако он добавил, что именно глава киевского режима не хочет и не содействует завершению конфликта на Украине.
"Честно говоря, Зеленский не очень-то помогает делу... Я думаю, он не хочет это останавливать", — сказал американский лидер.
Подробнее о возможных мотивах президента США - в материале Захара Виноградова Как Трамп заморозил антироссийский "санкционный ад" в пользу своих друзей.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиСШАДональд ТрампУкраинаВладимир ЗеленскийРоссияВладимир Путинвойна на УкраинеМир без границБелый домПереговоры по Украине 2026
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
01:08"Я обнародую эти детали": Трамп пообещал раскрыть виновников войны на Украине
21:10Во Львове встретились хорошее с прекрасным: 20 правых в масках доказали идейную несостоятельность левых
20:30Трамп плюнул на союзников ради дизеля. Эксперт раскрыл, чем это обернется
20:16Массовый расстрел: в киевском ТЦК мужчина ранил шестерых человек
19:36Вашингтон давит на Киев: Пентагон блокирует передачу Украине уже оплаченных ракет для Patriot
19:30Последние усилия Путина по спасению Украины
19:30"Промышленность схлопнулась": эксперт добил миф о катастрофе на железной дороге Украины
19:12Не ждут, а готовятся: страны НАТО составляют смету для войны с Россией
19:03"Откройте глаза": глава МИД Ирана обвинил США и Европу в затягивании конфликта на Украине
19:00Юрий Кнутов: Россия отрежет группировку ВСУ в Славянске, чтобы весной начать полное освобождение Донбасса
18:43Переправа остановлена: российская армия продолжает перерезать Днепр
18:35Культура под обстрелами, тотальная эвакуация. 19 октября 2026 года, вечерний эфир 53:51
18:30Ищенко: Россия в плюсе — Запад платит за топливо, а удары продолжаются
18:02"Не Россия начала подрывать мировую стабильность": главные заявления Лаврова в Тегеране
18:00Ракеты нанесли жуткий удар по Киеву. Корецкий подсчитал ущерб от взрывов за 2026 год. Итоги 19 октября
17:55В ЛНР три человека погибли при ударе украинского дрона по автомобилю ритуальной службы
17:31Супервирус от искусственного интеллекта: контрразведка Британии запугивает мир биологическим оружием
17:20Утилизационный конвейер в ВСУ ускорился: 21 день от трапа до передовой
17:11Дезертиров уже больше, чем воюющих: Корецкий признал, Рада берется за наказания
17:01"Мы стали забывать, каким он был идиотом". Чем занимается сегодня Виктор Ющенко
Лента новостейМолния