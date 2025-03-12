Битва за Купянск: Алехин рассказал, как ВС РФ бьются за Каменку и расширяют плацдарм в районе Тополей
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета РСЗО "Град" 25 армии на Краснолиманском направлении
С целью объединения плацдармов в районе Двуречной и Тополей ВС РФ охватывают Каменку. Это позволит войскам зайти на правый берег Оскола и завести технику. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
На западном берегу Оскола в самом Купянске противник еще пытается удерживать опорные пункты и узлы обороны, однако положение украинских бригад близко к критическому, рассказал эксперт.
"Накануне ударами авиабомб ФАБ-1500 основательно был разрушен мост в районе Осиново (к югу от Купянска). Теперь украинская группировка вынуждена полагаться на две оставшиеся переправы для пополнения запасов", — отметил Алехин.
После того как российской армии удалось создать сразу два плацдарма на правом берегу Оскола, штурмовые мобильные группы наращивают давление на оборону ВСУ южнее Купянска, добавил он.
"На северо-западе от Калиново ВС РФ оттесняют ВСУ к дороге из Кондрашовки. На западном берегу Оскола нарастает интенсивность боёв в районе наших плацдармов", — подчеркнул обозреватель.
С целью объединения плацдармов в районе Двуречной и Тополей ВС РФ охватывают Каменку. Это позволит войскам зайти на правый берег Оскола и завести технику, указал Алехин.
"В районе Тополей подразделения ВС РФ продолжают закрепляться и расширять плацдарм, перебрасывая резервы под воздушным прикрытием беспилотников и армейской авиации", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия после красивой операции под Курском нацелилась на Золочевский район" на сайте Украина.ру.
Об успешной операции ВС РФ в Курской области — в материале "Алексей Рамм: Украина под Курском проиграла стратегическую операцию и точно потерпит поражение в войне" на сайте Украина.ру.
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