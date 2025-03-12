https://ukraina.ru/20250312/1061724645.html

Битва за Купянск: Алехин рассказал, как ВС РФ бьются за Каменку и расширяют плацдарм в районе Тополей

Битва за Купянск: Алехин рассказал, как ВС РФ бьются за Каменку и расширяют плацдарм в районе Тополей - 12.03.2025 Украина.ру

Битва за Купянск: Алехин рассказал, как ВС РФ бьются за Каменку и расширяют плацдарм в районе Тополей

С целью объединения плацдармов в районе Двуречной и Тополей ВС РФ охватывают Каменку. Это позволит войскам зайти на правый берег Оскола и завести технику. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-03-12T05:30

2025-03-12T05:30

2025-03-12T05:30

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купянское направление

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наступление

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На западном берегу Оскола в самом Купянске противник еще пытается удерживать опорные пункты и узлы обороны, однако положение украинских бригад близко к критическому, рассказал эксперт.После того как российской армии удалось создать сразу два плацдарма на правом берегу Оскола, штурмовые мобильные группы наращивают давление на оборону ВСУ южнее Купянска, добавил он."На северо-западе от Калиново ВС РФ оттесняют ВСУ к дороге из Кондрашовки. На западном берегу Оскола нарастает интенсивность боёв в районе наших плацдармов", — подчеркнул обозреватель.С целью объединения плацдармов в районе Двуречной и Тополей ВС РФ охватывают Каменку. Это позволит войскам зайти на правый берег Оскола и завести технику, указал Алехин."В районе Тополей подразделения ВС РФ продолжают закрепляться и расширять плацдарм, перебрасывая резервы под воздушным прикрытием беспилотников и армейской авиации", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия после красивой операции под Курском нацелилась на Золочевский район" на сайте Украина.ру.Об успешной операции ВС РФ в Курской области — в материале "Алексей Рамм: Украина под Курском проиграла стратегическую операцию и точно потерпит поражение в войне" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250311/1061710169.html

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