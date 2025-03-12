Битва за Купянск: Алехин рассказал, как ВС РФ бьются за Каменку и расширяют плацдарм в районе Тополей - 12.03.2025 Украина.ру
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Битва за Купянск: Алехин рассказал, как ВС РФ бьются за Каменку и расширяют плацдарм в районе Тополей
Битва за Купянск: Алехин рассказал, как ВС РФ бьются за Каменку и расширяют плацдарм в районе Тополей - 12.03.2025 Украина.ру
Битва за Купянск: Алехин рассказал, как ВС РФ бьются за Каменку и расширяют плацдарм в районе Тополей
С целью объединения плацдармов в районе Двуречной и Тополей ВС РФ охватывают Каменку. Это позволит войскам зайти на правый берег Оскола и завести технику. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-03-12T05:30
2025-03-12T05:30
новости
вс рф
купянское направление
купянск
оскол
плацдарм
река
харьковская область
сво
наступление
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На западном берегу Оскола в самом Купянске противник еще пытается удерживать опорные пункты и узлы обороны, однако положение украинских бригад близко к критическому, рассказал эксперт.После того как российской армии удалось создать сразу два плацдарма на правом берегу Оскола, штурмовые мобильные группы наращивают давление на оборону ВСУ южнее Купянска, добавил он."На северо-западе от Калиново ВС РФ оттесняют ВСУ к дороге из Кондрашовки. На западном берегу Оскола нарастает интенсивность боёв в районе наших плацдармов", — подчеркнул обозреватель.С целью объединения плацдармов в районе Двуречной и Тополей ВС РФ охватывают Каменку. Это позволит войскам зайти на правый берег Оскола и завести технику, указал Алехин."В районе Тополей подразделения ВС РФ продолжают закрепляться и расширять плацдарм, перебрасывая резервы под воздушным прикрытием беспилотников и армейской авиации", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия после красивой операции под Курском нацелилась на Золочевский район" на сайте Украина.ру.Об успешной операции ВС РФ в Курской области — в материале "Алексей Рамм: Украина под Курском проиграла стратегическую операцию и точно потерпит поражение в войне" на сайте Украина.ру.
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новости, вс рф, купянское направление, купянск, оскол, плацдарм, река, харьковская область, сво, наступление, спецоперация
Новости, ВС РФ, Купянское направление, Купянск, Оскол, плацдарм, река, Харьковская область, СВО, наступление, Спецоперация

Битва за Купянск: Алехин рассказал, как ВС РФ бьются за Каменку и расширяют плацдарм в районе Тополей

05:30 12.03.2025
 
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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С целью объединения плацдармов в районе Двуречной и Тополей ВС РФ охватывают Каменку. Это позволит войскам зайти на правый берег Оскола и завести технику. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
На западном берегу Оскола в самом Купянске противник еще пытается удерживать опорные пункты и узлы обороны, однако положение украинских бригад близко к критическому, рассказал эксперт.
"Накануне ударами авиабомб ФАБ-1500 основательно был разрушен мост в районе Осиново (к югу от Купянска). Теперь украинская группировка вынуждена полагаться на две оставшиеся переправы для пополнения запасов", — отметил Алехин.
После того как российской армии удалось создать сразу два плацдарма на правом берегу Оскола, штурмовые мобильные группы наращивают давление на оборону ВСУ южнее Купянска, добавил он.
"На северо-западе от Калиново ВС РФ оттесняют ВСУ к дороге из Кондрашовки. На западном берегу Оскола нарастает интенсивность боёв в районе наших плацдармов", — подчеркнул обозреватель.
С целью объединения плацдармов в районе Двуречной и Тополей ВС РФ охватывают Каменку. Это позволит войскам зайти на правый берег Оскола и завести технику, указал Алехин.
"В районе Тополей подразделения ВС РФ продолжают закрепляться и расширять плацдарм, перебрасывая резервы под воздушным прикрытием беспилотников и армейской авиации", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия после красивой операции под Курском нацелилась на Золочевский район" на сайте Украина.ру.
Об успешной операции ВС РФ в Курской области — в материале "Алексей Рамм: Украина под Курском проиграла стратегическую операцию и точно потерпит поражение в войне" на сайте Украина.ру.
Вчера, 19:49
Переговоры без мира? Трамп в Саудовской Аравии заочно играет против России и УкраиныСегодня уже очевидно, что к переговорам в Джидде между украинской и американской делегациями лучше подготовились США. Несмотря даже на то, что неонацистский режим, чтобы подчеркнуть свою силу и значимость, предпринял беспрецедентную атаку дронами на Москву, Подмосковье и ряд других российских областей.
 
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