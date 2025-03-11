https://ukraina.ru/20250311/1061689538.html

Алексей Рамм: Украина под Курском проиграла стратегическую операцию и точно потерпит поражение в войне

Алексей Рамм: Украина под Курском проиграла стратегическую операцию и точно потерпит поражение в войне - 11.03.2025 Украина.ру

Алексей Рамм: Украина под Курском проиграла стратегическую операцию и точно потерпит поражение в войне

После окончательного освобождения Курской области у нас высвободится хорошо обученная высокомобильная группировка. Она сможет бить по украинской обороне там, где враг нас не ожидает, считает военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм

2025-03-11T07:00

2025-03-11T07:00

2025-03-11T07:00

интервью

украина

курская область

донбасс

вооруженные силы украины

суджа

покровск/красноармейск

дзержинск (торецк)

сша

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0a/1060178771_93:35:802:434_1920x0_80_0_0_c4af02090ba3ac7d0e864c2f32a1b68e.jpg.webp

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Алексей, понятное дело, что в Курской области и по дорогам пристрелялись, и в Сумскую область зашли, и Украина оттуда перебросила часть сил в Донбасс. Но, все-таки, вы могли предположить, что армия России сможет провести блестящую операцию, которая за пару дней позволила ей ликвидировать основные узлы вражеской обороны на этом выступе (Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка).- Нечто подобное напрашивалось еще несколько недель назад.Во-первых, в Донбассе на линии "Покровск-Мирноград-Торецк" развернулись масштабные встречные бои. Украинское командование задействовало резервы и пыталось нанести контрудары, российское командование вело свое наступление. Если мы где-то и переходили к обороне, то на тактическом уровне. То есть вражеские силы там увязнут надолго.Во-вторых, первый звоночек прозвенел в тот момент, когда обвалилась восточная часть Курского выступа. Я уже тогда сказал: когда украинская группировка будет разбита – это вопрос времени.- Это вы про Свердликово?- Да, когда мы после освобождения Свердликово ударили на Лебедевку в тыл украинской группировке, которая действовала в районе Малой Локни.Еще одним неожиданным нашим ходом стало создание двух плацдармов на территории Сумской области, которые сейчас объединяются. Оттуда мы получили дополнительные возможности наносить удары по основному маршруту снабжения украинской группировки.Хочу уточнить, что трансграничная операция – это всегда риск. У первой нашей зашедшей группировки были открыты фланги, чем попытался воспользоваться противник. Но мы удержали этот плацдарм, ни на минуту не ослабив огневое воздействие на украинскую логистическую артерию.- Рейд нашего спецназа по газовой трубе, где уже не было газа: это вишенка на торте? Или это основной фактор успеха этой операции?- Пока у меня нет информации, чтобы ответить на вопрос в духе "Кто, где, сколько, когда". Если говорить обо всех наших действиях оперативного уровня на всем Курском выступе, которые привели к лавинообразному обвалу всей украинской обороны, то подробности их мы можем увидеть только после рассекречивания архивов. Скажу только, что конкретно эта операция была проведена выше всяких похвал.- Еще один символ этой операции – видео с разгромом украинской колонны из четырех-шести машин, которые просто встали как вкопанные перед взорванным мостом и даже уехать не пытались.- Мои друзья, которые воюют под Курском, говорят, что там было несколько таких колонн. В какой-то момент украинцы просто побежали, потому что вражеское командование потеряло управление и не восстановило его до сих пор. Там сражаются, сдаются и пытаются скрыться отдельные разрезанные группировки. Мы с вами уже обсуждали, что у ВСУ без потерь выйти из Курской области не получится. Потому что ВС РФ было преимущество в средствах огневого поражения и потому что все основные вражеские коридоры находятся под ударами.- Насколько я понимаю, теперь ВСУ будут выстраивать оборону по линии "Казачья Локня-Заолешенка-Суджа-Замостье"…- Да там невозможно выстроить оборону. Наши войска уже обходят Казачью Локню и подходят к Заоолешенке. Как можно выстроить оборону, когда у тебя противник в тылу?Кстати, российское командование под Курском поступило от обратного. Все ожидали, что мы ударим на Заолешнку, потому что там находится транспортная развязка на несколько дорог (в, частности, на Малую Локню и на Мартыновку). Если бы пошли от Свердликово, мы бы разрезали украинскую группировку. У противника там не было серьезных укреплений, мы бы за один бросок вышли к этой развязке. Но мы нанесли удар с противоположного направления, где враг этого не ожидал.Более того, у ВСУ еще сохранялись запасы боеприпасов и материального снабжения в самой Судже. Кризис назревал, но ресурсы были.Почему обвалилась Малая Локня? Потому что мы работали по двум трассам от Суджи: на Курск и на Малую Локню. То есть мы постепенно лишали снабжения северную и северо-западную группировку ВСУ, поэтому все так хорошо получилось.То есть мы еще на вышли к этой транспортной артерии, а враг уже разбит. Все свои основные задачи мы выполнили.- Тот самый "котел под Суджей" будет?- После Великой Отечественной войны советская и российская военная школа плохо относится к окружениям, потому что оно требует очень много сил. Тебе надо держать внутренний периметр окружения, чтобы окруженная группировка не могла выбраться. Тебе надо держать внешний периметр, чтобы к ней не пробилась подмога. А ведь бывало так, что вы взяли в окружение какую-то группировку, а потом оказалось, что она превосходит вас по количеству.Классический пример, после которого советская военная школа перешла к дробящим ударам – это бои на западной Украине весной 1944 года, когда под Каменец-Подольским в окружение попала крупная немецкая механизированная группировка ("Котел Хубе"), которая с боями сумела вырваться из котла. Поэтому в "Багратион" стал операцией не на окружение, а на то, чтобы дробить группировки противника.И наш удар на Курском направлении – это классический дробящий удар, когда мы рассекали украинскую оборону сразу несколькими ударами. Да, в процессе таких ударов смежные фланги наступающих группировок могут зажимать разрозненные части и подразделения противника (мы сейчас видим эти маленькие пузырьки). Но справляться с маленькими пузырьками легче, чем мучиться с огромной группировкой врага.Котел – это хорошо. Но это накладно и долго. Поэтому дробящие удары – это классика советской и российской военной школы. Мы это сейчас увидели в Курской области. За сутки украинская оборона развалилась. Пока еще не все, но основные задачи ВС РФ уже выполнили.- Мы теперь каждый день будем получать из-под Суджи хорошие новости? Или сейчас возникнет пауза на несколько дней, после которой бои продолжатся?- Конечно, нам надо подтянуть тылы и провести перегруппировку. Но сам Курский плацдарм относительно небольшой. И теперь у нас открываются прекрасные логистические возможности.У нас были сложности со снабжением в юго-восточной части выступа, потому что там лесная местность, где все висело на одной дороге. Сейчас таких проблем нет.Еще одна проблема – разрозненные украинские отряды, которые попали в локальные окружения во время наших дробящих ударов. Их надо зачистить, потому что оставлять такие силы в тылах было бы нерационально. Если основную массу мы перемололи или обратили в бегство, будем продолжать двигаться вплоть до полной ликвидации украинского вклинения в российскую территорию.Куй железо, пока горячо. Будем наступать, пока получается.- Когда мы полностью освободим Курскую область, мы пойдем на Сумы? или будем решать приземленные задачи вроде Волчанска и Купянска? Вам какой вариант больше нравится?- Когда мы в 2023 году говорили об СВО, я приводил пример ирано-иракской войны. В ситуации, когда нельзя по объективным причинам объявить тотальную мобилизацию, перевести экономику на военные рельсы, выиграет сторона, которая сможет создать высокомобильные обученные группировки и наладить их снабжение. В этом случае вы сможете наносить внезапные удары по всей линии фронта, не концентрируясь на одном месте.Как Ираку удалось преодолеть позиционный тупик и одержать победу? Ирак создал хорошо укомплектованный корпус Республиканской гвардии и отдельный корпус в составе вооруженных сил. Кроме того, были созданы резервы. В результате тремя последовательными ударами на разных участках фронта, Ирак разгромил Иран. Сначала на полуострове Фао, потом в районе Рыбного озера прорвал иранскую оборону. Иракская армия вышла на территорию Ирана и решила исход войны в ходе знаменитой Битвы за болота.Если буквально сравнивать СВО с теми событиями, то Россия – это Ирак, на стороне которого техническое превосходство, а Украина – это Иран, у которого была возможность мобилизовать большое количество личного состава, чтобы завалить противника мясом. Но при формальном равенстве группировок Ирак выиграл за счет концентрации сил на слабых участках.После окончательного освобождения Курской области у нас высвободится хорошо обученная высокомобильная группировка. Она может бить по украинской обороне там, где враг нас не ожидает. Тем более, враг основные спустил. Нам нельзя ввязывать ее в затяжные бои вроде бахмутской мясорубки. Нам надо использовать ее там, где у противника слабая оборона. Например, в той же Харьковской области.Хочу подчеркнуть, что наш удар не должен быть в пустоту, который бы никак не повлиял на ситуацию в Донбассе. Даже если мы полностью займем Сумскую область, враг оттуда просто отойдет и будет вести локальные бои, а у нас вряд ли хватит сил за один бросок дойти до Киева. Поэтому надо бить там, где мы и украинскую оборону обрушим, и на оперативно-стратегическом уровне повлияем на всю обстановку в зоне СВО.Когда мы в мае 2024 года начали наступление на Волчанск, нас критиковали: "Ой, далеко не прошли". Украина вообще рассказывала, как Драпатый и Тарнавский "нанесли огромные потери русским, которые снова попытались взять Харьков". Но это небольшое наше продвижение помогло нам перегруппироваться в Донбассе и начать наступление от Авдеевки на Покровск.Сейчас нам надо сделать то же самое: ударить, дестабилизировать на оперативном уровне оборону врага, заставить его маневрировать силами. А сил у киевского режима уже не так много. Как только противник ввязался во встречные бои в Донбассе, у него рухнул Курский выступ.Надеюсь, мы добьемся решительных целей.- Расскажите еще про эти встречные бои в Донбассе. Когда я смотрел на карте, как ВСУ отбивают у нас некоторые позиции под Шевченко и под Торецком, мне казалось, что это ерунда. Но теперь было бы неправильно делать вид, будто их нет совсем.- Игнорировать их нельзя, но и преувеличивать их не стоит. ВСУ добились тактических успехов, а Россия владеет стратегической инициативой. Более того, противник под Курском потерпел стратегическое поражение. Пусть они сколько угодно бьются за пару домов под Шевченко, зато в Курской области у них несколько десятков тысяч человек погибли.Киевский режим под Курском утратил важную составляющую своей армии, которую компенсировать будет крайне тяжело. Учитывая, что США уже не так активно поставляют им технику и что у них проблемы с мобилизацией. На фоне переговоров между Москвой и Вашингтоном ситуация стала еще хуже, потому что люди не хотят умирать в последний день войны.Ну зашли вы в Торецк. Ну захватили вы пару домов. Это прекрасно. Только вы проиграли большую операцию и терпите поражение в войне.Также по теме - в интервью Михаила Поликарпова: После невероятного броска русского спецназа ВСУ бросят Суджу и засядут в Горнале

https://ukraina.ru/20250211/1060971520.html

https://ukraina.ru/20250310/1061688214.html

украина

курская область

донбасс

суджа

покровск/красноармейск

дзержинск (торецк)

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, украина, курская область, донбасс, вооруженные силы украины, суджа, покровск/красноармейск, дзержинск (торецк), сша, россия, мобилизация