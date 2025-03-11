Полковник Геннадий Алехин: Россия после красивой операции под Курском нацелилась на Золочевский район - 11.03.2025 Украина.ру
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Полковник Геннадий Алехин: Россия после красивой операции под Курском нацелилась на Золочевский район
Полковник Геннадий Алехин: Россия после красивой операции под Курском нацелилась на Золочевский район - 11.03.2025 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: Россия после красивой операции под Курском нацелилась на Золочевский район
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
2025-03-11T18:10
2025-03-11T18:10
эксклюзив
россия
купянск
оскол
геннадий алехин
вооруженные силы украины
спецоперация
курская область
сумская область
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Армия России на Харьковском направлении резко увеличила свою огневую активность на земле и в воздухе.Под Купянском подразделения группировки войск "Запад" продолжают вести наступление на северо-востоке (южнее Синьковки) и юго-востоку (со стороны автодороги на Кременную) от города. Также мы продвигаемся к Купянску со стороны Степовой Новоселовки и Петропавловки.Наши штурмовики и десантники за минувшие сутки предприняли несколько успешных попыток переправиться через Оскол. Как признают командиры украинских подразделений, российские войска пока не переправляли через реку тяжелую технику, но их пехота продолжает беспрепятственно пересекать реку в районе Двуречной. Всего удалось форсировать водную артерию примерно полутысяче российских солдат, которые действуют при поддержке артиллерии и БПЛА.На западном берегу Оскола в самом Купянске противник еще пытается удерживать опорные пункты и узлы обороны, однако положение украинских бригад близко к критическому. Накануне ударами авиабомб ФАБ-1500 основательно был разрушен мост в районе Осиново (к югу от Купянска). Теперь украинская группировка вынуждена полагаться на две оставшиеся переправы для пополнения запасов.После того как российской армии удалось создать сразу два плацдарма на правом берегу Оскола, наши штурмовые мобильные группы наращивают давление на оборону ВСУ еще и южнее Купянска. На северо-западе от Калиново ВС РФ оттесняют ВСУ к дороге из Кондрашовки. На западном берегу Оскола нарастает интенсивность боёв в районе наших плацдармов. Идёт охват Каменки для объединения плацдармов в районе Двуречной и Тополей. Это позволит нашим силам зайти на правый берег Оскола и завести технику.В районе Тополей подразделения ВС РФ продолжают закрепляться и расширять плацдарм, перебрасывая резервы под воздушным прикрытием беспилотников и армейской авиации. Противник оказывает ожесточённое сопротивление, используя сложный рельеф и активную артиллерийскую поддержку, а также применяя мобильные резервы для стабилизации обороны. Интенсивность боёв остаётся высокой, ВСУ активно используют инженерные укрепления и заграждения, что затрудняет продвижение российских подразделений.Также хотелось бы отметить, что масштабное наступление ВС РФ в Курской области напрямую влияет на Харьковское направление.Во-первых, на стыке Золочевского района Харьковской области и Великописаревского района Сумской области была зафиксированы прилёты авиабомб.Во-вторых, в районе Казачье Лопани противник вдруг начал минировать местность. Причем часть всушников начала покидать оборонительные позиции в Казачьей Лопани и устремляются в сторону Золочева. Также в некоторых тыловых районах севернее Харькова противник обустраивает опорные пункты на въездах в населённые пункты.В Богодухове после ликвидации центра обеспечения провизией ВСУ, минувшей ночью ВС РФ нанесли точечный удар в цеха по производству БПЛА и склада военно-технического имущества. Одновременно уничтожена переправы ВСУ через Оскольское водохранилище авиационным ударом с применением Х-38 в районе Гороховатки.Продолжаются упорные бои под Волчанском и Липцами. Войска группировки "Север" умело и эффективно используют инженерную систему "Земледелие", по координатам минируя поля на расстоянии 15 километров. Эта установка предназначена для дистанционного минирования противопехотными и противотанковыми минами. За счет этого мобильные группы противника не подходят к нашим военнослужащим, и у нас меньше потерь.Также нанесен огневой удар по территории лагеря полет в Кочетке Харьковской области. Противник рассредоточил здесь иностранные подразделения ГУР МО Украины, выполняющих задачи в составе ВСУ. В результате удара беспилотников "Герань-2" полностью разрушены несущие конструкции и крыша одного из зданий, использовавшегося для размещения личного состава и хранения материально-технических средств.Всего на Харьковском направлении, подразделения двух группировок российской армии уничтожили более 250 бойцов противника боевиков, две бронемашины, 5 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, станцию РЭБ и американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20250310/1061688214.html
россия
купянск
оскол
курская область
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Геннадий Алёхин
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Геннадий Алёхин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, россия, купянск, оскол, геннадий алехин, вооруженные силы украины, спецоперация, курская область, сумская область
Эксклюзив, Россия, Купянск, Оскол, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, Спецоперация, Курская область, Сумская область

Полковник Геннадий Алехин: Россия после красивой операции под Курском нацелилась на Золочевский район

18:10 11.03.2025
 
© Украина.руАлехин. Карта СВО.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Украина.ру
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Геннадий Алёхин авторы
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
Армия России на Харьковском направлении резко увеличила свою огневую активность на земле и в воздухе.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
Под Купянском подразделения группировки войск "Запад" продолжают вести наступление на северо-востоке (южнее Синьковки) и юго-востоку (со стороны автодороги на Кременную) от города. Также мы продвигаемся к Купянску со стороны Степовой Новоселовки и Петропавловки.
Наши штурмовики и десантники за минувшие сутки предприняли несколько успешных попыток переправиться через Оскол. Как признают командиры украинских подразделений, российские войска пока не переправляли через реку тяжелую технику, но их пехота продолжает беспрепятственно пересекать реку в районе Двуречной. Всего удалось форсировать водную артерию примерно полутысяче российских солдат, которые действуют при поддержке артиллерии и БПЛА.
На западном берегу Оскола в самом Купянске противник еще пытается удерживать опорные пункты и узлы обороны, однако положение украинских бригад близко к критическому. Накануне ударами авиабомб ФАБ-1500 основательно был разрушен мост в районе Осиново (к югу от Купянска). Теперь украинская группировка вынуждена полагаться на две оставшиеся переправы для пополнения запасов.
После того как российской армии удалось создать сразу два плацдарма на правом берегу Оскола, наши штурмовые мобильные группы наращивают давление на оборону ВСУ еще и южнее Купянска. На северо-западе от Калиново ВС РФ оттесняют ВСУ к дороге из Кондрашовки. На западном берегу Оскола нарастает интенсивность боёв в районе наших плацдармов. Идёт охват Каменки для объединения плацдармов в районе Двуречной и Тополей. Это позволит нашим силам зайти на правый берег Оскола и завести технику.
В районе Тополей подразделения ВС РФ продолжают закрепляться и расширять плацдарм, перебрасывая резервы под воздушным прикрытием беспилотников и армейской авиации. Противник оказывает ожесточённое сопротивление, используя сложный рельеф и активную артиллерийскую поддержку, а также применяя мобильные резервы для стабилизации обороны. Интенсивность боёв остаётся высокой, ВСУ активно используют инженерные укрепления и заграждения, что затрудняет продвижение российских подразделений.
Также хотелось бы отметить, что масштабное наступление ВС РФ в Курской области напрямую влияет на Харьковское направление.
Во-первых, на стыке Золочевского района Харьковской области и Великописаревского района Сумской области была зафиксированы прилёты авиабомб.
Во-вторых, в районе Казачье Лопани противник вдруг начал минировать местность. Причем часть всушников начала покидать оборонительные позиции в Казачьей Лопани и устремляются в сторону Золочева. Также в некоторых тыловых районах севернее Харькова противник обустраивает опорные пункты на въездах в населённые пункты.
В Богодухове после ликвидации центра обеспечения провизией ВСУ, минувшей ночью ВС РФ нанесли точечный удар в цеха по производству БПЛА и склада военно-технического имущества. Одновременно уничтожена переправы ВСУ через Оскольское водохранилище авиационным ударом с применением Х-38 в районе Гороховатки.
Продолжаются упорные бои под Волчанском и Липцами. Войска группировки "Север" умело и эффективно используют инженерную систему "Земледелие", по координатам минируя поля на расстоянии 15 километров. Эта установка предназначена для дистанционного минирования противопехотными и противотанковыми минами. За счет этого мобильные группы противника не подходят к нашим военнослужащим, и у нас меньше потерь.
Также нанесен огневой удар по территории лагеря полет в Кочетке Харьковской области. Противник рассредоточил здесь иностранные подразделения ГУР МО Украины, выполняющих задачи в составе ВСУ. В результате удара беспилотников "Герань-2" полностью разрушены несущие конструкции и крыша одного из зданий, использовавшегося для размещения личного состава и хранения материально-технических средств.
Всего на Харьковском направлении, подразделения двух группировок российской армии уничтожили более 250 бойцов противника боевиков, две бронемашины, 5 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, станцию РЭБ и американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Алексей Рамм (СВО) - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Вчера, 19:15
Майор Алексей Рамм: Россия под Суджей рискнула и нанесла по ВСУ удар там, где они этого не ожидали Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
ЭксклюзивРоссияКупянскОсколГеннадий АлехинВооруженные силы УкраиныСпецоперацияКурская областьСумская область
 
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