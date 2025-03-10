Главный поджигатель: Британию раздражает диалог Трампа с Россией - СВР - 10.03.2025 Украина.ру
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Главный поджигатель: Британию раздражает диалог Трампа с Россией - СВР
Главный поджигатель: Британию раздражает диалог Трампа с Россией - СВР - 10.03.2025 Украина.ру
Главный поджигатель: Британию раздражает диалог Трампа с Россией - СВР
Президент США Дональд Трамп ведет диалог с Россией как со сверхдержавой и демонстрирует пренебрежение к ближайшим союзникам, чем крайне раздражены в Лондоне. Об этом 10 марта сообщили в Службе внешней разведки (СВР) России, уточнив, что британским СМИ и неправительственным организациям (НПО) поставили задачу демонизировать нового главу США
2025-03-10T15:12
2025-03-10T15:15
новости
сша
лондон
россия
дональд трамп
кир стармер
сергей лавров
служба внешней разведки
the times
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В СВР добавили, что Великобритания выступает в качестве главного "поджигателя" глобального конфликта", делая все возможное, чтобы усилия новой администрации США по урегулированию на Украине не принесли плодов.В ведомстве подчеркнули, что Лондон опасается потепления отношений между Россией и США, которые могут привести к провалу британской стратегии "сдерживания" Москвы и подрыву планов по созданию в Европе "русофобского "пояса государств-лимитрофов" и организации морской "блокады" РФ".В ведомстве резюмировали, что пришло время направить ясный сигнал Лондону, что из усилий поджигать конфликт "ничего не выйдет".И действительно, Великобритания не просто говорит, но действует. Так, в начале марта в Лондоне прошел саммит европейских лидеров, по итогам которого было принято решение создать "коалицию желающих" поддержать Украину, в том числе в военном плане.В тот же день Британия и Франция пообещали вместе с представителями киевского режима разработать план прекращения боевых действий на Украине. Британский премьер-министр Кир Стармер отметил, что для прочного мира необходимы три компонента: "сильная Украина", которая будет продолжать боевые действия, "европейский элемент с гарантиями безопасности" и поддержка США. Также премьер-министр Британии пообещал главарю киевского режима военную помощь Лондона за счет средств от "замороженных" на Западе российских активов.Реагируя на это Лавров отметил, что Европа требует "продолжения банкета" в виде войны.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков добавил, что новая администрация США взяла курс на его разрешение и восстановление связей с Россией. Однако этому активно препятствуют Киев и страны Европы.А американский миллиардер, глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск сказал, что европейские лидеры хотят вечной войны.Накануне британское издание The Times сообщило, что Лондон консультирует Украину по вопросам проведения переговоров с США в Саудовской Аравии. В частности, было указано, что советник Стармера по вопросам нацбезопасности Джонатан Пауэлл в выходные отправился на Украину, чтобы дать Владимиру Зеленскому инструкции до того, как представители его страны 12 марта примут участие в переговорах с США.Что известно о запланированных на завтра переговорах, рассказал автор издания Украина.ру Павел Котов в материале Последний шанс Киева. Судьбоносные переговоры в Саудовской Аравии - что о них известно на 14 часов 10.03.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, лондон, россия, дональд трамп, кир стармер, сергей лавров, служба внешней разведки , the times, украина.ру
Новости, США, Лондон, Россия, Дональд Трамп, Кир Стармер, Сергей Лавров, Служба внешней разведки , The Times, Украина.ру

Главный поджигатель: Британию раздражает диалог Трампа с Россией - СВР

15:12 10.03.2025 (обновлено: 15:15 10.03.2025)
 
© Украина.руКоллаж: Трамп, Макрон, Стармер, Шольц
Коллаж: Трамп, Макрон, Стармер, Шольц - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© Украина.ру
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Президент США Дональд Трамп ведет диалог с Россией как со сверхдержавой и демонстрирует пренебрежение к ближайшим союзникам, чем крайне раздражены в Лондоне. Об этом 10 марта сообщили в Службе внешней разведки (СВР) России, уточнив, что британским СМИ и неправительственным организациям (НПО) поставили задачу демонизировать нового главу США
"Перед СМИ и "профильными" НПО поставлена задача демонизировать Трампа, представляя его как "человека с плохим послужным списком в области миротворчества, уязвимого перед манипуляциями Кремля", - говорится в комментарии ведомства.
В СВР добавили, что Великобритания выступает в качестве главного "поджигателя" глобального конфликта", делая все возможное, чтобы усилия новой администрации США по урегулированию на Украине не принесли плодов.
В ведомстве подчеркнули, что Лондон опасается потепления отношений между Россией и США, которые могут привести к провалу британской стратегии "сдерживания" Москвы и подрыву планов по созданию в Европе "русофобского "пояса государств-лимитрофов" и организации морской "блокады" РФ".
"В Лондоне крайне раздражены тем, что Дональд Трамп "ведет диалог с Россией как со сверхдержавой и демонстрирует пренебрежение к ближайшим союзникам". [Премьер-министр Великобритании Кир] Стармер был уязвлен "провокационным вопросом" американского президента в ходе совместной пресс-конференции о "способности британской нации противостоять русским в одиночку", - отметили в СВР.
В ведомстве резюмировали, что пришло время направить ясный сигнал Лондону, что из усилий поджигать конфликт "ничего не выйдет".
И действительно, Великобритания не просто говорит, но действует. Так, в начале марта в Лондоне прошел саммит европейских лидеров, по итогам которого было принято решение создать "коалицию желающих" поддержать Украину, в том числе в военном плане.
В тот же день Британия и Франция пообещали вместе с представителями киевского режима разработать план прекращения боевых действий на Украине. Британский премьер-министр Кир Стармер отметил, что для прочного мира необходимы три компонента: "сильная Украина", которая будет продолжать боевые действия, "европейский элемент с гарантиями безопасности" и поддержка США. Также премьер-министр Британии пообещал главарю киевского режима военную помощь Лондона за счет средств от "замороженных" на Западе российских активов.
Реагируя на это Лавров отметил, что Европа требует "продолжения банкета" в виде войны.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков добавил, что новая администрация США взяла курс на его разрешение и восстановление связей с Россией. Однако этому активно препятствуют Киев и страны Европы.
А американский миллиардер, глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск сказал, что европейские лидеры хотят вечной войны.
Накануне британское издание The Times сообщило, что Лондон консультирует Украину по вопросам проведения переговоров с США в Саудовской Аравии. В частности, было указано, что советник Стармера по вопросам нацбезопасности Джонатан Пауэлл в выходные отправился на Украину, чтобы дать Владимиру Зеленскому инструкции до того, как представители его страны 12 марта примут участие в переговорах с США.
Что известно о запланированных на завтра переговорах, рассказал автор издания Украина.ру Павел Котов в материале Последний шанс Киева. Судьбоносные переговоры в Саудовской Аравии - что о них известно на 14 часов 10.03.
 
НовостиСШАЛондонРоссияДональд ТрампКир СтармерСергей ЛавровСлужба внешней разведкиThe TimesУкраина.ру
 
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