Главный поджигатель: Британию раздражает диалог Трампа с Россией - СВР
15:12 10.03.2025 (обновлено: 15:15 10.03.2025)
Президент США Дональд Трамп ведет диалог с Россией как со сверхдержавой и демонстрирует пренебрежение к ближайшим союзникам, чем крайне раздражены в Лондоне. Об этом 10 марта сообщили в Службе внешней разведки (СВР) России, уточнив, что британским СМИ и неправительственным организациям (НПО) поставили задачу демонизировать нового главу США
"Перед СМИ и "профильными" НПО поставлена задача демонизировать Трампа, представляя его как "человека с плохим послужным списком в области миротворчества, уязвимого перед манипуляциями Кремля", - говорится в комментарии ведомства.
В СВР добавили, что Великобритания выступает в качестве главного "поджигателя" глобального конфликта", делая все возможное, чтобы усилия новой администрации США по урегулированию на Украине не принесли плодов.
"В Лондоне крайне раздражены тем, что Дональд Трамп "ведет диалог с Россией как со сверхдержавой и демонстрирует пренебрежение к ближайшим союзникам". [Премьер-министр Великобритании Кир] Стармер был уязвлен "провокационным вопросом" американского президента в ходе совместной пресс-конференции о "способности британской нации противостоять русским в одиночку", - отметили в СВР.
В ведомстве резюмировали, что пришло время направить ясный сигнал Лондону, что из усилий поджигать конфликт "ничего не выйдет".
И действительно, Великобритания не просто говорит, но действует. Так, в начале марта в Лондоне прошел саммит европейских лидеров, по итогам которого было принято решение создать "коалицию желающих" поддержать Украину, в том числе в военном плане.
В тот же день Британия и Франция пообещали вместе с представителями киевского режима разработать план прекращения боевых действий на Украине. Британский премьер-министр Кир Стармер отметил, что для прочного мира необходимы три компонента: "сильная Украина", которая будет продолжать боевые действия, "европейский элемент с гарантиями безопасности" и поддержка США. Также премьер-министр Британии пообещал главарю киевского режима военную помощь Лондона за счет средств от "замороженных" на Западе российских активов.
Реагируя на это Лавров отметил, что Европа требует "продолжения банкета" в виде войны.
А американский миллиардер, глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск сказал, что европейские лидеры хотят вечной войны.
Накануне британское издание The Times сообщило, что Лондон консультирует Украину по вопросам проведения переговоров с США в Саудовской Аравии. В частности, было указано, что советник Стармера по вопросам нацбезопасности Джонатан Пауэлл в выходные отправился на Украину, чтобы дать Владимиру Зеленскому инструкции до того, как представители его страны 12 марта примут участие в переговорах с США.
Что известно о запланированных на завтра переговорах, рассказал автор издания Украина.ру Павел Котов в материале Последний шанс Киева. Судьбоносные переговоры в Саудовской Аравии - что о них известно на 14 часов 10.03.