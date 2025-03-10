https://ukraina.ru/20250310/1061670990.html

Последний шанс Киева: судьбоносные переговоры в Саудовской Аравии

Последний шанс Киева: судьбоносные переговоры в Саудовской Аравии - 10.03.2025 Украина.ру

Последний шанс Киева: судьбоносные переговоры в Саудовской Аравии

Во вторник, 11 марта, в Саудовской Аравии должны пройти переговоры между делегациями США и Украины. Возможно, что это будет последний шанс правящего в Киеве режима спасти свои отношения с Вашингтоном и завершить боевые действия на сколько-нибудь приемлемых для себя условиях

2025-03-10T12:38

2025-03-10T12:38

2025-03-10T13:42

эксклюзив

украина

саудовская аравия

владимир зеленский

дональд трамп

марко рубио

мид

переговоры

россия

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Переговоры с РоссиейСаудовская Аравия становится основной площадкой для переговоров о разрешении конфликта на Украине.Восемнадцатого февраля этого года в Эр-Рияде уже прошла встреча представителей США с делегацией из РФ. Американскую сторону представлял госсекретарь Марк Рубио, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и советник по нацбезопасности Майк Уолтц. От России в переговорах участвовали глава МИД Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков, а также глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.Событие это было признано чуть ли не эпохальным, про эту встречу в тот же день даже появилась отдельная статья в "Википедии". Российско-американскому рандеву в столице Саудовской Аравии предшествовали три года жесткой конфронтации из-за конфликта на Украине и практически полный разрыв двусторонних контактов.Итоги той встречи были высоко оценены как Кремлем, так и Белым домом. Москва увидела готовность Вашингтона к нормализации отношений, а Вашингтон убедился в стремлении России к миру.Кто представит УкраинуСовсем на другом фоне в Саудовскую Аравию отправляется на свои переговоры делегация Украины. Это будет первая встреча на высоком уровне после знаменитого вояжа в США Владимира Зеленского.Нет смысла подробно вспоминать перипетии той драматической истории, которая имела место в Белом доме 28 февраля. Отметим разве что ее последствия: США поставили на паузу военную помощь Украине, в том числе лишили ее львиной доли разведданных, договор по природным ресурсам так и не был подписан, а от Зеленского теперь хотят видеть реальные шаги к миру.Теперь украинской делегации в составе главы Офиса президента Андрея Ермака, его зама Павла Палисы, министра иностранных дел Андрея Сибиги и главы Минобороны Рустема Умерова предстоит в Джидде сложная задача: никаких поблажек Киеву от американцев больше ждать не приходится.Согласно сообщению Госдепа, глава внешнеполитического ведомства Марко Рубио также отправится в Саудовскую Аравию на переговоры. Настрой этого видного члена команды Трампа был ясен еще несколько дней назад, когда он признал конфликт РФ и Украины прокси-войной между Москвой и Вашингтоном, которая зашла в тупик и которую пора сворачивать.Это и станет главным лейтмотивом встречи – от Украины нужны реальные шаги в сторону переговоров с Россией, готовность к неизбежным уступкам и принятие последующей дорожной карты с проведением президентских и парламентских выборов.Договор по ресурсамЕще один камень преткновения между Соединенными Штатами и Украиной – то самое соглашение по редкоземельным металлам, которое в реальности охватывает практически все украинские недра и смежные аспекты экономики и дает американцам право первой ночи в отношении этих ресурсов.Ирония в том, что такой подарок Америке предложил сам Зеленский, однако он не ожидал, что Трамп и его команда воспримут все настолько серьезно и решат забрать себе абсолютно все. Вокруг этого Киевом была разыграна целая трагикомедия, в которой киевский режим попытался выставить себя как защитника национальных интересов с фактическим отказом подписывать сделку.Все изменилось после того, как США приостановили свою помощь Украине. В роли несгибаемого лидера нации Зеленский продержался после этого буквально несколько часов, после чего последовало пространное извинение с выражением готовности поставить свою подпись под соглашением о ресурсах в любое удобное американцам время.Неизвестно, уполномочен ли Ермак подписывать такой документ (скорее всего, нет), поэтому на переговорах в Джидде все должно ограничиться финальным согласованием сделки. Причем условия соглашения будут, вероятно, еще больше ужесточены, так как демарши Зеленского позволяют Вашингтону отбросить последний стыд и делать с Украиной все, что им заблагорассудится.Что предложит КиевМногими на Западе, да и на самой Украине переговоры в Джидде воспринимаются как последний и решительный бой. Или же последняя и решительная капитуляция. Издание The Economist, например, описывает ситуацию, в которой оказался Киев, украинской поговоркой "яке їхало, таке й здибало", что на русский можно перевести как "за что боролись, на то и напоролись".Журналисты полагают, что в случае провала переговоров у Украины не будет второго шанса. В материале приводится мнение неназванных украинских чиновников, которые считают, что при неудачном раскладе давление США на Киев будет еще сильнее и американцы покажут, что решать все вопросы они будут вдвоем с Россией.Financial Times пишет, что в Саудовской Аравии украинцы предложат представителям Трампа план частичного перемирия. Вероятно, речь идет об озвученной ранее идее Франции остановить взаимные удары по инфраструктуре, то есть прекратить боевые действия в воздухе и на море. В обмен Киев хочет, чтобы Вашингтон восстановил военную помощь и предоставление разведывательной информации.Маловероятно, что эта попытка будет иметь успех, так как Кремль ранее неоднократно подчеркивал, что любые перемирия, которые могут послужить восстановлению боеспособности ВСУ, неприемлемы. Скорее всего, Трамп и его команда также потребуют от правящего на Украине режима более решительных и конкретных шагов.Еще одна интрига встречи – присутствие в этот день в Саудовской Аравии Зеленского, который должен прилететь туда 10 марта и задержаться там еще на день для переговоров с руководством этой ближневосточной страны.Официально его участие в переговорах с американцами не ожидается, однако не исключено, что Зеленский будет пытаться снова караулить под дверью и пытаться выйти на контакт с кем-то из делегации США.Так, во всяком случае, он собирался действовать 18 февраля, когда собирался прилететь с визитом в Саудовскую Аравию сразу после переговоров делегаций РФ и США, однако затем перенес свою поездку на 10 марта. Агентство Bloomberg тогда писало, что Зеленский пытался собрать обрывки информации о встрече представителей Москвы и Вашингтона из косвенных источников.Как передает CNN, сразу после встречи делегаций США и Украины, там же, в Саудовской Аравии пройдет встреча американцев с представителями России. Если это правда, то в ходе этого диалога и станет понятно, куда движется вся эта история и как будет продолжаться урегулирование: с участием Киева, либо же без него.Мнение политолога Ростислава Ищенко о том, чем для Европы обернется украинский конфликт, - в материале издания Украина.ру Европе из-за Украины придется пережить не "поражение во Вьетнаме", а лихие девяностые.

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эксклюзив, украина, саудовская аравия, владимир зеленский, дональд трамп, марко рубио, мид, переговоры, россия