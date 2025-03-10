Последний шанс Киева: судьбоносные переговоры в Саудовской Аравии - 10.03.2025 Украина.ру
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Последний шанс Киева: судьбоносные переговоры в Саудовской Аравии
Последний шанс Киева: судьбоносные переговоры в Саудовской Аравии - 10.03.2025 Украина.ру
Последний шанс Киева: судьбоносные переговоры в Саудовской Аравии
Во вторник, 11 марта, в Саудовской Аравии должны пройти переговоры между делегациями США и Украины. Возможно, что это будет последний шанс правящего в Киеве режима спасти свои отношения с Вашингтоном и завершить боевые действия на сколько-нибудь приемлемых для себя условиях
2025-03-10T12:38
2025-03-10T13:42
эксклюзив
украина
саудовская аравия
владимир зеленский
дональд трамп
марко рубио
мид
переговоры
россия
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Переговоры с РоссиейСаудовская Аравия становится основной площадкой для переговоров о разрешении конфликта на Украине.Восемнадцатого февраля этого года в Эр-Рияде уже прошла встреча представителей США с делегацией из РФ. Американскую сторону представлял госсекретарь Марк Рубио, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и советник по нацбезопасности Майк Уолтц. От России в переговорах участвовали глава МИД Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков, а также глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.Событие это было признано чуть ли не эпохальным, про эту встречу в тот же день даже появилась отдельная статья в "Википедии". Российско-американскому рандеву в столице Саудовской Аравии предшествовали три года жесткой конфронтации из-за конфликта на Украине и практически полный разрыв двусторонних контактов.Итоги той встречи были высоко оценены как Кремлем, так и Белым домом. Москва увидела готовность Вашингтона к нормализации отношений, а Вашингтон убедился в стремлении России к миру.Кто представит УкраинуСовсем на другом фоне в Саудовскую Аравию отправляется на свои переговоры делегация Украины. Это будет первая встреча на высоком уровне после знаменитого вояжа в США Владимира Зеленского.Нет смысла подробно вспоминать перипетии той драматической истории, которая имела место в Белом доме 28 февраля. Отметим разве что ее последствия: США поставили на паузу военную помощь Украине, в том числе лишили ее львиной доли разведданных, договор по природным ресурсам так и не был подписан, а от Зеленского теперь хотят видеть реальные шаги к миру.Теперь украинской делегации в составе главы Офиса президента Андрея Ермака, его зама Павла Палисы, министра иностранных дел Андрея Сибиги и главы Минобороны Рустема Умерова предстоит в Джидде сложная задача: никаких поблажек Киеву от американцев больше ждать не приходится.Согласно сообщению Госдепа, глава внешнеполитического ведомства Марко Рубио также отправится в Саудовскую Аравию на переговоры. Настрой этого видного члена команды Трампа был ясен еще несколько дней назад, когда он признал конфликт РФ и Украины прокси-войной между Москвой и Вашингтоном, которая зашла в тупик и которую пора сворачивать.Это и станет главным лейтмотивом встречи – от Украины нужны реальные шаги в сторону переговоров с Россией, готовность к неизбежным уступкам и принятие последующей дорожной карты с проведением президентских и парламентских выборов.Договор по ресурсамЕще один камень преткновения между Соединенными Штатами и Украиной – то самое соглашение по редкоземельным металлам, которое в реальности охватывает практически все украинские недра и смежные аспекты экономики и дает американцам право первой ночи в отношении этих ресурсов.Ирония в том, что такой подарок Америке предложил сам Зеленский, однако он не ожидал, что Трамп и его команда воспримут все настолько серьезно и решат забрать себе абсолютно все. Вокруг этого Киевом была разыграна целая трагикомедия, в которой киевский режим попытался выставить себя как защитника национальных интересов с фактическим отказом подписывать сделку.Все изменилось после того, как США приостановили свою помощь Украине. В роли несгибаемого лидера нации Зеленский продержался после этого буквально несколько часов, после чего последовало пространное извинение с выражением готовности поставить свою подпись под соглашением о ресурсах в любое удобное американцам время.Неизвестно, уполномочен ли Ермак подписывать такой документ (скорее всего, нет), поэтому на переговорах в Джидде все должно ограничиться финальным согласованием сделки. Причем условия соглашения будут, вероятно, еще больше ужесточены, так как демарши Зеленского позволяют Вашингтону отбросить последний стыд и делать с Украиной все, что им заблагорассудится.Что предложит КиевМногими на Западе, да и на самой Украине переговоры в Джидде воспринимаются как последний и решительный бой. Или же последняя и решительная капитуляция. Издание The Economist, например, описывает ситуацию, в которой оказался Киев, украинской поговоркой "яке їхало, таке й здибало", что на русский можно перевести как "за что боролись, на то и напоролись".Журналисты полагают, что в случае провала переговоров у Украины не будет второго шанса. В материале приводится мнение неназванных украинских чиновников, которые считают, что при неудачном раскладе давление США на Киев будет еще сильнее и американцы покажут, что решать все вопросы они будут вдвоем с Россией.Financial Times пишет, что в Саудовской Аравии украинцы предложат представителям Трампа план частичного перемирия. Вероятно, речь идет об озвученной ранее идее Франции остановить взаимные удары по инфраструктуре, то есть прекратить боевые действия в воздухе и на море. В обмен Киев хочет, чтобы Вашингтон восстановил военную помощь и предоставление разведывательной информации.Маловероятно, что эта попытка будет иметь успех, так как Кремль ранее неоднократно подчеркивал, что любые перемирия, которые могут послужить восстановлению боеспособности ВСУ, неприемлемы. Скорее всего, Трамп и его команда также потребуют от правящего на Украине режима более решительных и конкретных шагов.Еще одна интрига встречи – присутствие в этот день в Саудовской Аравии Зеленского, который должен прилететь туда 10 марта и задержаться там еще на день для переговоров с руководством этой ближневосточной страны.Официально его участие в переговорах с американцами не ожидается, однако не исключено, что Зеленский будет пытаться снова караулить под дверью и пытаться выйти на контакт с кем-то из делегации США.Так, во всяком случае, он собирался действовать 18 февраля, когда собирался прилететь с визитом в Саудовскую Аравию сразу после переговоров делегаций РФ и США, однако затем перенес свою поездку на 10 марта. Агентство Bloomberg тогда писало, что Зеленский пытался собрать обрывки информации о встрече представителей Москвы и Вашингтона из косвенных источников.Как передает CNN, сразу после встречи делегаций США и Украины, там же, в Саудовской Аравии пройдет встреча американцев с представителями России. Если это правда, то в ходе этого диалога и станет понятно, куда движется вся эта история и как будет продолжаться урегулирование: с участием Киева, либо же без него.Мнение политолога Ростислава Ищенко о том, чем для Европы обернется украинский конфликт, - в материале издания Украина.ру Европе из-за Украины придется пережить не "поражение во Вьетнаме", а лихие девяностые.
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Павел Котов
Павел Котов
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4.7
96
editors@ukraina.ru
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, саудовская аравия, владимир зеленский, дональд трамп, марко рубио, мид, переговоры, россия
Эксклюзив, Украина, Саудовская Аравия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Марко Рубио, МИД, переговоры, Россия

Последний шанс Киева: судьбоносные переговоры в Саудовской Аравии

12:38 10.03.2025 (обновлено: 13:42 10.03.2025)
 
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Павел Котов
автор издания Украина.ру
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Во вторник, 11 марта, в Саудовской Аравии должны пройти переговоры между делегациями США и Украины. Возможно, что это будет последний шанс правящего в Киеве режима спасти свои отношения с Вашингтоном и завершить боевые действия на сколько-нибудь приемлемых для себя условиях
Переговоры с Россией
Саудовская Аравия становится основной площадкой для переговоров о разрешении конфликта на Украине.
Восемнадцатого февраля этого года в Эр-Рияде уже прошла встреча представителей США с делегацией из РФ. Американскую сторону представлял госсекретарь Марк Рубио, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и советник по нацбезопасности Майк Уолтц. От России в переговорах участвовали глава МИД Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков, а также глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Событие это было признано чуть ли не эпохальным, про эту встречу в тот же день даже появилась отдельная статья в "Википедии". Российско-американскому рандеву в столице Саудовской Аравии предшествовали три года жесткой конфронтации из-за конфликта на Украине и практически полный разрыв двусторонних контактов.
Итоги той встречи были высоко оценены как Кремлем, так и Белым домом. Москва увидела готовность Вашингтона к нормализации отношений, а Вашингтон убедился в стремлении России к миру.
Кто представит Украину
Совсем на другом фоне в Саудовскую Аравию отправляется на свои переговоры делегация Украины. Это будет первая встреча на высоком уровне после знаменитого вояжа в США Владимира Зеленского.
Нет смысла подробно вспоминать перипетии той драматической истории, которая имела место в Белом доме 28 февраля. Отметим разве что ее последствия: США поставили на паузу военную помощь Украине, в том числе лишили ее львиной доли разведданных, договор по природным ресурсам так и не был подписан, а от Зеленского теперь хотят видеть реальные шаги к миру.
7 марта, 17:41
Трамп нашёл для Зеленского нужный кнут и заставил его играть по своим правилам, невыгодным для УкраиныПрезидент США Дональд Трамп нашёл инструменты давления на Владимира Зеленского, которые вынудили его кардинально сменить позицию по урегулированию конфликта и сделке о минеральных ресурсах
Теперь украинской делегации в составе главы Офиса президента Андрея Ермака, его зама Павла Палисы, министра иностранных дел Андрея Сибиги и главы Минобороны Рустема Умерова предстоит в Джидде сложная задача: никаких поблажек Киеву от американцев больше ждать не приходится.
Согласно сообщению Госдепа, глава внешнеполитического ведомства Марко Рубио также отправится в Саудовскую Аравию на переговоры. Настрой этого видного члена команды Трампа был ясен еще несколько дней назад, когда он признал конфликт РФ и Украины прокси-войной между Москвой и Вашингтоном, которая зашла в тупик и которую пора сворачивать.
Это и станет главным лейтмотивом встречи – от Украины нужны реальные шаги в сторону переговоров с Россией, готовность к неизбежным уступкам и принятие последующей дорожной карты с проведением президентских и парламентских выборов.
Договор по ресурсам
Еще один камень преткновения между Соединенными Штатами и Украиной – то самое соглашение по редкоземельным металлам, которое в реальности охватывает практически все украинские недра и смежные аспекты экономики и дает американцам право первой ночи в отношении этих ресурсов.
Ирония в том, что такой подарок Америке предложил сам Зеленский, однако он не ожидал, что Трамп и его команда воспримут все настолько серьезно и решат забрать себе абсолютно все. Вокруг этого Киевом была разыграна целая трагикомедия, в которой киевский режим попытался выставить себя как защитника национальных интересов с фактическим отказом подписывать сделку.
Все изменилось после того, как США приостановили свою помощь Украине. В роли несгибаемого лидера нации Зеленский продержался после этого буквально несколько часов, после чего последовало пространное извинение с выражением готовности поставить свою подпись под соглашением о ресурсах в любое удобное американцам время.
Неизвестно, уполномочен ли Ермак подписывать такой документ (скорее всего, нет), поэтому на переговорах в Джидде все должно ограничиться финальным согласованием сделки. Причем условия соглашения будут, вероятно, еще больше ужесточены, так как демарши Зеленского позволяют Вашингтону отбросить последний стыд и делать с Украиной все, что им заблагорассудится.
Что предложит Киев
Многими на Западе, да и на самой Украине переговоры в Джидде воспринимаются как последний и решительный бой. Или же последняя и решительная капитуляция. Издание The Economist, например, описывает ситуацию, в которой оказался Киев, украинской поговоркой "яке їхало, таке й здибало", что на русский можно перевести как "за что боролись, на то и напоролись".
Журналисты полагают, что в случае провала переговоров у Украины не будет второго шанса. В материале приводится мнение неназванных украинских чиновников, которые считают, что при неудачном раскладе давление США на Киев будет еще сильнее и американцы покажут, что решать все вопросы они будут вдвоем с Россией.
Financial Times пишет, что в Саудовской Аравии украинцы предложат представителям Трампа план частичного перемирия. Вероятно, речь идет об озвученной ранее идее Франции остановить взаимные удары по инфраструктуре, то есть прекратить боевые действия в воздухе и на море. В обмен Киев хочет, чтобы Вашингтон восстановил военную помощь и предоставление разведывательной информации.
Маловероятно, что эта попытка будет иметь успех, так как Кремль ранее неоднократно подчеркивал, что любые перемирия, которые могут послужить восстановлению боеспособности ВСУ, неприемлемы. Скорее всего, Трамп и его команда также потребуют от правящего на Украине режима более решительных и конкретных шагов.
Еще одна интрига встречи – присутствие в этот день в Саудовской Аравии Зеленского, который должен прилететь туда 10 марта и задержаться там еще на день для переговоров с руководством этой ближневосточной страны.
Официально его участие в переговорах с американцами не ожидается, однако не исключено, что Зеленский будет пытаться снова караулить под дверью и пытаться выйти на контакт с кем-то из делегации США.
Так, во всяком случае, он собирался действовать 18 февраля, когда собирался прилететь с визитом в Саудовскую Аравию сразу после переговоров делегаций РФ и США, однако затем перенес свою поездку на 10 марта. Агентство Bloomberg тогда писало, что Зеленский пытался собрать обрывки информации о встрече представителей Москвы и Вашингтона из косвенных источников.
Как передает CNN, сразу после встречи делегаций США и Украины, там же, в Саудовской Аравии пройдет встреча американцев с представителями России. Если это правда, то в ходе этого диалога и станет понятно, куда движется вся эта история и как будет продолжаться урегулирование: с участием Киева, либо же без него.
Мнение политолога Ростислава Ищенко о том, чем для Европы обернется украинский конфликт, - в материале издания Украина.ру Европе из-за Украины придется пережить не "поражение во Вьетнаме", а лихие девяностые.
 
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