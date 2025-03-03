Песков подтвердил наличие первых "эвентуальных мирных планов" по Украине. Что это значит - 03.03.2025 Украина.ру
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Песков подтвердил наличие первых "эвентуальных мирных планов" по Украине. Что это значит
Песков подтвердил наличие первых "эвентуальных мирных планов" по Украине. Что это значит - 03.03.2025 Украина.ру
Песков подтвердил наличие первых "эвентуальных мирных планов" по Украине. Что это значит
Слаженная мирная программа украинского урегулирования пока отсутствует на повестке дня, однако уже "появляются какие-то первые наброски таких эвентуальных мирных планов". Такое заявление 3 марта на брифинге для СМИ сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2025-03-03T13:22
2025-03-03T13:22
новости
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сша
дмитрий песков
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Песков добавил, что вопрос украинского урегулирования - одна из центральных международных проблем в последние годы, и новая администрация США взяла курс на его разрешение и восстановление связей с Россией. Однако этому активно препятствуют Киев и страны Европы."Остается группа стран, которые скорее составляют "партию войны", которые заявляют о своей готовности поддерживать дальше Украину в плане поддержки войны и обеспечения продолжения военных действий", - сказал пресс-секретарь российского лидера.Песков подчеркнул, что российская сторона продолжает специальную военную операцию, и все те цели, которые были поставлены с самого начала, будут достигнуты.Тем временем в Европе накануне собралась "коалиция желающих" поддержать Украину, которую возглавил Лондон. В тот же день Британия и Франция пообещали вместе с представителями киевского режима разработать план прекращения боевых действий на Украине. Британский премьер-министр Кир Стармер пока не раскрыл конкретных деталей, однако отметил, что для прочного мира необходимы три компонента: "сильная Украина", которая будет продолжать боевые действия, "европейский элемент с гарантиями безопасности" и поддержка США. Помимо этого ЕС намерен представить Трампу компанию "Европа-плюс", состоящую из стран, желающую отправить своих военных на Украину. При этом Стармер подчеркнул, что Россия не должна диктовать условия мира на Украине.В то же время американский Associated Press сообщил, что Путин "как никогда" близок к достижению ключевой цели СВО.
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новости, украина, россия, сша, дмитрий песков, кир стармер, дональд трамп, ес
Новости, Украина, Россия, США, Дмитрий Песков, Кир Стармер, Дональд Трамп, ЕС

Песков подтвердил наличие первых "эвентуальных мирных планов" по Украине. Что это значит

13:22 03.03.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Слаженная мирная программа украинского урегулирования пока отсутствует на повестке дня, однако уже "появляются какие-то первые наброски таких эвентуальных мирных планов". Такое заявление 3 марта на брифинге для СМИ сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Появляются какие-то первые наброски таких эвентуальных мирных планов. Хотя говорить о том, что на повестке дня есть какой-то слаженный институализированный мирный план пока не приходится", - отметил представитель Кремля.
Песков добавил, что вопрос украинского урегулирования - одна из центральных международных проблем в последние годы, и новая администрация США взяла курс на его разрешение и восстановление связей с Россией. Однако этому активно препятствуют Киев и страны Европы.
"Остается группа стран, которые скорее составляют "партию войны", которые заявляют о своей готовности поддерживать дальше Украину в плане поддержки войны и обеспечения продолжения военных действий", - сказал пресс-секретарь российского лидера.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
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Песков подчеркнул, что российская сторона продолжает специальную военную операцию, и все те цели, которые были поставлены с самого начала, будут достигнуты.
Тем временем в Европе накануне собралась "коалиция желающих" поддержать Украину, которую возглавил Лондон. В тот же день Британия и Франция пообещали вместе с представителями киевского режима разработать план прекращения боевых действий на Украине. Британский премьер-министр Кир Стармер пока не раскрыл конкретных деталей, однако отметил, что для прочного мира необходимы три компонента: "сильная Украина", которая будет продолжать боевые действия, "европейский элемент с гарантиями безопасности" и поддержка США. Помимо этого ЕС намерен представить Трампу компанию "Европа-плюс", состоящую из стран, желающую отправить своих военных на Украину. При этом Стармер подчеркнул, что Россия не должна диктовать условия мира на Украине.
В то же время американский Associated Press сообщил, что Путин "как никогда" близок к достижению ключевой цели СВО.
 
НовостиУкраинаРоссияСШАДмитрий ПесковКир СтармерДональд ТрампЕС
 
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