Почему люди не бегут из Киева и с чем Россия столкнётся на Украине после окончания СВО – Ищенко
19:37 29.10.2026 (обновлено: 19:48 29.10.2026)
Политолог Ростислав Ищенко в эфире Украина.ру ответил на вопросы зрителей:
00:45 - Что будет с финансированием Украины со стороны США после американских выборов?
02:22 - Ситуация с мобилизационным ресурсом на Украине и потери в ВСУ;
03:40 - Будут ли соблюдаться мирные договорённости по итогам СВО и есть ли альтернатива полной ликвидации государства Украина?
08:57 - Как объяснить молодому россиянину необходимость воевать за интересы своей страны?
10:22 - Почему Евросоюз после начала СВО был заинтересован в принятии украинцев на территории своих стран?
14:47 - Почему жители Киева не убегают из города в другие регионы Украины?
18:27 - О кадровой политике в регионах Украины после завершения СВО;
22:52 - Варианты развития военного кризиса между Китаем и Тайванем;
27:28 - О влиянии Британии на мировую политику и инструментах, которыми обладает это государство;
32:25 - Как снизить поток мигрантов в Россию.
*В материале упоминается ИГИЛ - террористическая организация, запрещённая в России.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
Канал Ростислава Ищенко в МАХ: https://max.ru/rostislavishchenko
00:45 - Что будет с финансированием Украины со стороны США после американских выборов?
02:22 - Ситуация с мобилизационным ресурсом на Украине и потери в ВСУ;
03:40 - Будут ли соблюдаться мирные договорённости по итогам СВО и есть ли альтернатива полной ликвидации государства Украина?
08:57 - Как объяснить молодому россиянину необходимость воевать за интересы своей страны?
10:22 - Почему Евросоюз после начала СВО был заинтересован в принятии украинцев на территории своих стран?
14:47 - Почему жители Киева не убегают из города в другие регионы Украины?
18:27 - О кадровой политике в регионах Украины после завершения СВО;
22:52 - Варианты развития военного кризиса между Китаем и Тайванем;
27:28 - О влиянии Британии на мировую политику и инструментах, которыми обладает это государство;
32:25 - Как снизить поток мигрантов в Россию.
*В материале упоминается ИГИЛ - террористическая организация, запрещённая в России.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
Канал Ростислава Ищенко в МАХ: https://max.ru/rostislavishchenko
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