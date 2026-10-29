Почему люди не бегут из Киева и с чем Россия столкнётся на Украине после окончания СВО – Ищенко - 29.10.2026 Украина.ру
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Почему люди не бегут из Киева и с чем Россия столкнётся на Украине после окончания СВО – Ищенко
Почему люди не бегут из Киева и с чем Россия столкнётся на Украине после окончания СВО – Ищенко - 29.10.2026 Украина.ру
Почему люди не бегут из Киева и с чем Россия столкнётся на Украине после окончания СВО – Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в эфире Украина.ру ответил на вопросы зрителей: 00:45 - Что будет с финансированием Украины со стороны США после американских... Украина.ру, 29.10.2026
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Политолог Ростислав Ищенко в эфире Украина.ру ответил на вопросы зрителей: 00:45 - Что будет с финансированием Украины со стороны США после американских выборов? 02:22 - Ситуация с мобилизационным ресурсом на Украине и потери в ВСУ; 03:40 - Будут ли соблюдаться мирные договорённости по итогам СВО и есть ли альтернатива полной ликвидации государства Украина?08:57 - Как объяснить молодому россиянину необходимость воевать за интересы своей страны? 10:22 - Почему Евросоюз после начала СВО был заинтересован в принятии украинцев на территории своих стран? 14:47 - Почему жители Киева не убегают из города в другие регионы Украины? 18:27 - О кадровой политике в регионах Украины после завершения СВО; 22:52 - Варианты развития военного кризиса между Китаем и Тайванем;27:28 - О влиянии Британии на мировую политику и инструментах, которыми обладает это государство;32:25 - Как снизить поток мигрантов в Россию. *В материале упоминается ИГИЛ - террористическая организация, запрещённая в России. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Канал Ростислава Ищенко в МАХ: https://max.ru/rostislavishchenko
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видео, украина, алешки, россия, ростислав ищенко, ес, украина.ру, алексей навальный, дональд трамп, интервью, видео
Видео, Украина, Алешки, Россия, Ростислав Ищенко, ЕС, Украина.ру, Алексей Навальный, Дональд Трамп, Интервью

Почему люди не бегут из Киева и с чем Россия столкнётся на Украине после окончания СВО – Ищенко

19:37 29.10.2026 (обновлено: 19:48 29.10.2026)
 
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Политолог Ростислав Ищенко в эфире Украина.ру ответил на вопросы зрителей:

00:45 - Что будет с финансированием Украины со стороны США после американских выборов?
02:22 - Ситуация с мобилизационным ресурсом на Украине и потери в ВСУ;
03:40 - Будут ли соблюдаться мирные договорённости по итогам СВО и есть ли альтернатива полной ликвидации государства Украина?
08:57 - Как объяснить молодому россиянину необходимость воевать за интересы своей страны?
10:22 - Почему Евросоюз после начала СВО был заинтересован в принятии украинцев на территории своих стран?
14:47 - Почему жители Киева не убегают из города в другие регионы Украины?
18:27 - О кадровой политике в регионах Украины после завершения СВО;
22:52 - Варианты развития военного кризиса между Китаем и Тайванем;
27:28 - О влиянии Британии на мировую политику и инструментах, которыми обладает это государство;
32:25 - Как снизить поток мигрантов в Россию.

*В материале упоминается ИГИЛ - террористическая организация, запрещённая в России.

ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
Канал Ростислава Ищенко в МАХ: https://max.ru/rostislavishchenko
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