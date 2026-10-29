ВСУ снова угодили в "клещи": ВС РФ громят оборону противника под Купянском — эксперт - 29.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261029/vsu-snova-ugodili-v-kleschi-vs-rf-gromyat-oboronu-protivnika-pod-kupyanskom--ekspert-1084156917.html
ВСУ снова угодили в "клещи": ВС РФ громят оборону противника под Купянском — эксперт
ВСУ снова угодили в "клещи": ВС РФ громят оборону противника под Купянском — эксперт - 29.10.2026 Украина.ру
ВСУ снова угодили в "клещи": ВС РФ громят оборону противника под Купянском — эксперт
После зачистки Резниковского котла группировка "Север" продвигается широким фронтом на линии "Бугаевка — Приколотное — Малый Бурлук", а ДРГ уже работают в районе Садовода южнее Великого Бурлука. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2026-10-29T20:32
2026-10-29T20:32
новости
россия
купянск
харьковская область
алексей анпилогов
украина.ру
борис рожин
главные новости
главное
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/04/04/1062286421_0:22:1080:630_1920x0_80_0_0_65af090a36da54f52fb3593973c2815f.jpg
Комментируя оперативную ситуацию в Харьковской области, эксперт объяснил, что сейчас происходит сворачивание классического фронта, а противник рискует оказаться в полуокружении.Анпилогов констатировал, что группировка "Север", окончательно зачистившая Резниковский котел, продвигается широким фронтом на линии "Бугаевка-Приколотное-Малый Бурлук". "Это сворачивание классического фронта", — подчеркнул он.По его словам, есть информация, что боевые порядки ВСУ после ликвидации котла стали менее плотными. "Наши ДРГ уже работают в районе Садовода, а это южнее Великого Бурлука. Причем этот прорыв был со стороны Купянска", — отметил эксперт.Эксперт также отметил, что на фоне успехов ВС РФ на фронте противник пытается компенсировать потери ударами по стратегическим тылам, запуская по 700–1000 БПЛА в сутки. Однако эти удары имеют ограниченную результативность, их КПД падает с течением времени, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Алексей Анпилогов: Маск наказал ВСУ за подкручивание "Старлинка", а Россия уничтожает артерии Запорожья" на сайте Украина.ру.Про ситуацию на разных направлениях СВО и перспективах дальнейшего наступления ВС РФ — в материале "Борис Рожин: У России есть несколько месяцев, чтобы нанести Украине огромные потери в беспилотной войне" на сайте Украина.ру.
россия
купянск
харьковская область
харьковскийфронт
харьков новости
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/04/04/1062286421_106:0:974:651_1920x0_80_0_0_4bb8e2322f88ad87b32ed4f4f83326aa.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, купянск, харьковская область, алексей анпилогов, украина.ру, борис рожин, главные новости, главное, сво, дзен сво, дзен новости сво, новости сво россия, новости сво, новости сво сейчас, спецоперация, харьковскийфронт, харьков новости, аналитика, украина аналитика, аналитика событий на украине, дзен, украина.ру дзен
Новости, Россия, Купянск, Харьковская область, Алексей Анпилогов, Украина.ру, Борис Рожин, Главные новости, главное, СВО, дзен СВО, дзен новости СВО, новости СВО Россия, новости СВО, новости СВО сейчас, Спецоперация, ХарьковскийФронт, Харьков новости, Аналитика, Украина аналитика, аналитика событий на Украине, Дзен, Украина.ру Дзен

ВСУ снова угодили в "клещи": ВС РФ громят оборону противника под Купянском — эксперт

20:32 29.10.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
- РИА Новости, 1920, 29.10.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Читать в
ДзенTelegram
После зачистки Резниковского котла группировка "Север" продвигается широким фронтом на линии "Бугаевка — Приколотное — Малый Бурлук", а ДРГ уже работают в районе Садовода южнее Великого Бурлука. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Комментируя оперативную ситуацию в Харьковской области, эксперт объяснил, что сейчас происходит сворачивание классического фронта, а противник рискует оказаться в полуокружении.
Анпилогов констатировал, что группировка "Север", окончательно зачистившая Резниковский котел, продвигается широким фронтом на линии "Бугаевка-Приколотное-Малый Бурлук". "Это сворачивание классического фронта", — подчеркнул он.
По его словам, есть информация, что боевые порядки ВСУ после ликвидации котла стали менее плотными. "Наши ДРГ уже работают в районе Садовода, а это южнее Великого Бурлука. Причем этот прорыв был со стороны Купянска", — отметил эксперт.
"Не хочу сказать, что вражеской группировке здесь угрожает новый котел. Но то, что они окажутся в полуокружении – это 100%", — резюмировал Анпилогов.
Эксперт также отметил, что на фоне успехов ВС РФ на фронте противник пытается компенсировать потери ударами по стратегическим тылам, запуская по 700–1000 БПЛА в сутки. Однако эти удары имеют ограниченную результативность, их КПД падает с течением времени, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Алексей Анпилогов: Маск наказал ВСУ за подкручивание "Старлинка", а Россия уничтожает артерии Запорожья" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию на разных направлениях СВО и перспективах дальнейшего наступления ВС РФ — в материале "Борис Рожин: У России есть несколько месяцев, чтобы нанести Украине огромные потери в беспилотной войне" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияКупянскХарьковская областьАлексей АнпилоговУкраина.руБорис РожинГлавные новостиглавноеСВОдзен СВОдзен новости СВОновости СВО Россияновости СВОновости СВО сейчасСпецоперацияХарьковскийФронтХарьков новостиАналитикаУкраина аналитикааналитика событий на УкраинеДзенУкраина.ру Дзен
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
20:32ВСУ снова угодили в "клещи": ВС РФ громят оборону противника под Купянском — эксперт
19:37Почему люди не бегут из Киева и с чем Россия столкнётся на Украине после окончания СВО – Ищенко
19:30"Картинка зеркально поменялась": эксперт о прорыве ВС РФ, который ломает планы ВСУ
19:00Дмитрий Выдрин: Проклятие "черного рукопожатия" Зеленского настигло Сербию и Евросоюз одновременно
18:45Закат левого либерализма. Чем закончилась попытка закопать меч и покорить мир словом
18:30Первая зачистка Доброполья: Анпилогов рассказал, что скрывает "серая зона"
18:17В Макеевке обновится улица Ленина, спасательные отряды в ЛНР. 29 октября 2026 года, вечерний эфир 53:54
18:15Оружие, деньги и никаких амбиций: почему Зеленский не может найти посла в США
18:00Саммит Россия – Африка: глобальные вызовы, украинский омбудсмен Лубинец в России. Итоги 29 октября
17:02Полумир на троих? Как ради своей власти Зеленский готов на словах обмануть и предать Европу
16:32Сможет ли локальное перемирие в Алёшках стать прологом устойчивого мира
16:26Джейме Ланнистер поспал в киевском метро: зачем звезда "Игры престолов" приехал на Украину
16:16Лишь бы не как русский! На Украине придумали, как ещё уйти "прочь от Москвы"
16:10Короли не извиняются: на Багамах визит Карла III омрачился вопросом о рабстве
16:01"Добро пожаловать в зону": украинцы предпочитают чернобыльскую радиацию окопам ВСУ
16:00Израиль как могильщик Британской сверхдержавности. 70 лет Суэцкой войне
15:31Ушаков: с Европой придётся говорить, но позже — и с "не очень симпатичными" собеседниками
15:24Репрессии прололжаются: в Киеве продали отобранную у Артемия Лебедева квартиру
14:43Вместо 14 обещанных — два списанных: Польша "кинула" Украину с МиГ-29
14:43Киевские детсады капитулируют перед зимним коммунальным кошмаром
Лента новостейМолния