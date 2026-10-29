https://ukraina.ru/20261029/vsu-snova-ugodili-v-kleschi-vs-rf-gromyat-oboronu-protivnika-pod-kupyanskom--ekspert-1084156917.html
ВСУ снова угодили в "клещи": ВС РФ громят оборону противника под Купянском — эксперт
ВСУ снова угодили в "клещи": ВС РФ громят оборону противника под Купянском — эксперт - 29.10.2026 Украина.ру
ВСУ снова угодили в "клещи": ВС РФ громят оборону противника под Купянском — эксперт
После зачистки Резниковского котла группировка "Север" продвигается широким фронтом на линии "Бугаевка — Приколотное — Малый Бурлук", а ДРГ уже работают в районе Садовода южнее Великого Бурлука. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2026-10-29T20:32
2026-10-29T20:32
2026-10-29T20:32
новости
россия
купянск
харьковская область
алексей анпилогов
украина.ру
борис рожин
главные новости
главное
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/04/04/1062286421_0:22:1080:630_1920x0_80_0_0_65af090a36da54f52fb3593973c2815f.jpg
Комментируя оперативную ситуацию в Харьковской области, эксперт объяснил, что сейчас происходит сворачивание классического фронта, а противник рискует оказаться в полуокружении.Анпилогов констатировал, что группировка "Север", окончательно зачистившая Резниковский котел, продвигается широким фронтом на линии "Бугаевка-Приколотное-Малый Бурлук". "Это сворачивание классического фронта", — подчеркнул он.По его словам, есть информация, что боевые порядки ВСУ после ликвидации котла стали менее плотными. "Наши ДРГ уже работают в районе Садовода, а это южнее Великого Бурлука. Причем этот прорыв был со стороны Купянска", — отметил эксперт.Эксперт также отметил, что на фоне успехов ВС РФ на фронте противник пытается компенсировать потери ударами по стратегическим тылам, запуская по 700–1000 БПЛА в сутки. Однако эти удары имеют ограниченную результативность, их КПД падает с течением времени, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Алексей Анпилогов: Маск наказал ВСУ за подкручивание "Старлинка", а Россия уничтожает артерии Запорожья" на сайте Украина.ру.Про ситуацию на разных направлениях СВО и перспективах дальнейшего наступления ВС РФ — в материале "Борис Рожин: У России есть несколько месяцев, чтобы нанести Украине огромные потери в беспилотной войне" на сайте Украина.ру.
россия
купянск
харьковская область
харьковскийфронт
харьков новости
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/04/04/1062286421_106:0:974:651_1920x0_80_0_0_4bb8e2322f88ad87b32ed4f4f83326aa.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, купянск, харьковская область, алексей анпилогов, украина.ру, борис рожин, главные новости, главное, сво, дзен сво, дзен новости сво, новости сво россия, новости сво, новости сво сейчас, спецоперация, харьковскийфронт, харьков новости, аналитика, украина аналитика, аналитика событий на украине, дзен, украина.ру дзен
Новости, Россия, Купянск, Харьковская область, Алексей Анпилогов, Украина.ру, Борис Рожин, Главные новости, главное, СВО, дзен СВО, дзен новости СВО, новости СВО Россия, новости СВО, новости СВО сейчас, Спецоперация, ХарьковскийФронт, Харьков новости, Аналитика, Украина аналитика, аналитика событий на Украине, Дзен, Украина.ру Дзен
ВСУ снова угодили в "клещи": ВС РФ громят оборону противника под Купянском — эксперт
После зачистки Резниковского котла группировка "Север" продвигается широким фронтом на линии "Бугаевка — Приколотное — Малый Бурлук", а ДРГ уже работают в районе Садовода южнее Великого Бурлука. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Комментируя оперативную ситуацию в Харьковской области, эксперт объяснил, что сейчас происходит сворачивание классического фронта, а противник рискует оказаться в полуокружении.
Анпилогов констатировал, что группировка "Север", окончательно зачистившая Резниковский котел, продвигается широким фронтом на линии "Бугаевка-Приколотное-Малый Бурлук". "Это сворачивание классического фронта", — подчеркнул он.
По его словам, есть информация, что боевые порядки ВСУ после ликвидации котла стали менее плотными. "Наши ДРГ уже работают в районе Садовода, а это южнее Великого Бурлука. Причем этот прорыв был со стороны Купянска", — отметил эксперт.
"Не хочу сказать, что вражеской группировке здесь угрожает новый котел. Но то, что они окажутся в полуокружении – это 100%", — резюмировал Анпилогов.
Эксперт также отметил, что на фоне успехов ВС РФ на фронте противник пытается компенсировать потери ударами по стратегическим тылам, запуская по 700–1000 БПЛА в сутки. Однако эти удары имеют ограниченную результативность, их КПД падает с течением времени, заключил собеседник Украина.ру.
Про ситуацию на разных направлениях СВО и перспективах дальнейшего наступления ВС РФ — в материале "Борис Рожин: У России есть несколько месяцев, чтобы нанести Украине огромные потери в беспилотной войне" на сайте Украина.ру.