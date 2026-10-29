https://ukraina.ru/20261029/vsu-snova-ugodili-v-kleschi-vs-rf-gromyat-oboronu-protivnika-pod-kupyanskom--ekspert-1084156917.html

ВСУ снова угодили в "клещи": ВС РФ громят оборону противника под Купянском — эксперт

ВСУ снова угодили в "клещи": ВС РФ громят оборону противника под Купянском — эксперт - 29.10.2026 Украина.ру

ВСУ снова угодили в "клещи": ВС РФ громят оборону противника под Купянском — эксперт

После зачистки Резниковского котла группировка "Север" продвигается широким фронтом на линии "Бугаевка — Приколотное — Малый Бурлук", а ДРГ уже работают в районе Садовода южнее Великого Бурлука. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2026-10-29T20:32

2026-10-29T20:32

2026-10-29T20:32

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Комментируя оперативную ситуацию в Харьковской области, эксперт объяснил, что сейчас происходит сворачивание классического фронта, а противник рискует оказаться в полуокружении.Анпилогов констатировал, что группировка "Север", окончательно зачистившая Резниковский котел, продвигается широким фронтом на линии "Бугаевка-Приколотное-Малый Бурлук". "Это сворачивание классического фронта", — подчеркнул он.По его словам, есть информация, что боевые порядки ВСУ после ликвидации котла стали менее плотными. "Наши ДРГ уже работают в районе Садовода, а это южнее Великого Бурлука. Причем этот прорыв был со стороны Купянска", — отметил эксперт.Эксперт также отметил, что на фоне успехов ВС РФ на фронте противник пытается компенсировать потери ударами по стратегическим тылам, запуская по 700–1000 БПЛА в сутки. Однако эти удары имеют ограниченную результативность, их КПД падает с течением времени, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Алексей Анпилогов: Маск наказал ВСУ за подкручивание "Старлинка", а Россия уничтожает артерии Запорожья" на сайте Украина.ру.Про ситуацию на разных направлениях СВО и перспективах дальнейшего наступления ВС РФ — в материале "Борис Рожин: У России есть несколько месяцев, чтобы нанести Украине огромные потери в беспилотной войне" на сайте Украина.ру.

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