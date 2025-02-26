https://ukraina.ru/20250226/1061374576.html

Путин продемонстрировал Трампу, чем США выгодно признание новых регионов

Путин продемонстрировал Трампу, чем США выгодно признание новых регионов - 26.02.2025 Украина.ру

Путин продемонстрировал Трампу, чем США выгодно признание новых регионов

Состоится ли сделка между США и Украиной по природным ресурсам пока никто не знает. Однако благодаря Дональду Трампу и Владимиру Зеленскому про редкоземельные металлы теперь знают все, даже те, чьи познания в химии оставались в далеком школьном детстве

2025-02-26T14:55

2025-02-26T14:55

2025-02-26T14:55

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С чего все началосьВсе началось с "плана победы". Того самого набора украинских пожеланий, с которым Зеленский рассекал по миру, пытаясь его навязать западным союзникам Киева во второй половине прошлого года. С учетом возможной победы на президентских выборах в США Дональда Трампа, в этот "план" включили приглашение Западу разделить с украинцами доходы от природных ресурсов страны.В Киеве хорошо знали, что изрядная часть запасов редких и редкоземельных металлов находится на контролируемой РФ территории, поэтому пытались подтолкнуть США к тому, чтобы активнее включиться в войну с Россией. Не вышло.Инициатива наказуема. То, что для режима Зеленского было лишь ни к чему не обязывающей приманкой, для Трампа в итоге оказалось выгодным предложением. В Вашингтоне оперативно подготовили договор и отправили министра финансов Скотта Бессента в украинскую столицу на подписание. Скандалы начались практически сразу же. Прибывший в Киев представитель Белого дома обнаружил, что Зеленский спит и на встречу не торопится.Когда он все-таки прибыл и стал знакомиться с текстом соглашения, то Зеленский был шокирован тем аппетитом, какой США обозначили в отношении украинских недр. Как пишут западные СМИ, в какой-то момент глава киевского режима сорвался на крик. Бессент убыл ни с чем.Такое хамство в Вашингтоне без ответа оставлять не стали. Американский президент и его команда обрушили на Зеленского целый поток критики, порой крайне уничижительной для главы суверенного государства, коим мнит себя Зеленский.Сделка на триллионНесмотря на показной патриотический всплеск в окружении Зеленского под лозунгом "никогда не продадим Украину", там очень быстро смекнули, что такой бунт на корабле ни к чему хорошему не приведет. Уже через несколько дней стало известно, что американцы настаивают на сделке, а украинцы будто бы готовы к обсуждению.Киеву представили новый вариант. Как пишет пресса, он оказался на порядок жестче того, что обсуждалось изначально.В первое время речь шла о редкоземельных металлах, издание Украина.ру ранее подробно писало о том, что это такое и в чем их ценность и какие есть нюансы в их освоении. Теперь же, судя по отрывочным заявлениям из Белого дома, Соединенные Штаты планируют забрать не только эти металлы, но и получить свою долю практически везде, где только можно.Некоторые условия соглашения опубликовало издание Financial Times со ссылкой на собеседников среди украинских чиновников. Так, предполагается создать в США специальный фонд, в который будет отчисляться 50% доходов от украинских ресурсов, в том числе газа, нефти, эксплуатации портов (чтобы вывозить сырье) и т.д. Деньги будут капать до достижения суммы в 500 млрд долларов, которую американцы считают справедливой компенсацией за свою помощь Украине.Понятно, что для Киева в этом соглашении есть некоторые плюсы, как, например, направление части собранной суммы на послевоенное восстановление страны, однако все это больше напоминает небрежно бросанные косточки с барского стола. Сделка по ресурсам - абсолютная кабала для Украины, причем кабала на долгие годы: по некоторым подсчетам выплачивать эти полтриллиона в американской валюте придется столетиями.Глупость ЗеленскогоОчевидную "зраду" киевский режим неуклюже пытается превратить в "перемогу". В СМИ пошли вбросы, что переговорщики от Украины якобы сумели добиться существенно более приемлемых для страны условий. Более того, Зеленский уже готов лететь в Вашингтон, чтобы подписать соответствующие бумаги. По слухам, такой визит планируется на последний день февраля."Я слышал, что он приедет в пятницу, конечно, я не против, если он захочет", - пренебрежительно прокомментировал это Трамп.Теперь интрига заключается в том, рискнет ли Зеленский продемонстрировать президенту США свои хамские манеры, отважиться ли он повысить голос на Трампа и членов его команды? Сдается, что за такие фокусы из Белого дома его просто вышвырнут за шкирку. А значит, впереди подписание позорной для Киева сделки, окончательная продажа Украины Соединенным Штатам."Глупость Зеленского, и я говорю об этом прямо, в том, что он позволил собой манипулировать западным европейцам, которые не знают, куда они идут, то ли к Гитлеру, то ли в никуда. Они воюют со своими славянскими братьями и в итоге отдают Украину американцам. Глупость!" - написал у себя в соцсетях президент Колумбии Густаво Петро.Интересно, что два дня назад свое предложение по редкоземельным металлам Трампу сделал президент РФ Владимир Путин. По его словам, Россия является одним из лидеров по запасам этих металлов и будет рада сотрудничеству с любыми иностранными компаниями, в том числе с американскими в разработке этих месторождений.В Белом доме дали понять, что это предложение им интересно."Смотрите, это здорово, это здорово и для России, потому что мы можем заключать сделки, которые будут задействовать очень ценную, но неиспользуемую землю. Что-то вроде этого может произойти", - сказал Трамп."Я думаю, что снова заработает и украинская газотранспортная система, и газ снова пойдет в Европу из России, но труба будет принадлежать американцам. Та же самая история с "Северным потоком". Вполне возможно, что американцы получат "Северный поток" и будут торговать российским газом в Европе", - рассказал в интервью Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.Что получается? А получается так, что Зеленский поедет в Вашингтон с гораздо худшим предложением, чем может сделать Россия. Это раз. Во-вторых, сделка с Украиной будет чистым грабежом Украины, а Путин говорил о совместных инвестициях, то есть прибыль будут иметь обе стороны.Примечательно, что российский президент выразил готовность к совместной работе с американцами по ресурсам в новых регионах. То есть в случае успеха, США должны не только снять с РФ санкции, но и признать эти территории российскими.Подробнее о ситуации с редкоземельными металлами на Украине - в материале издания Украина.ру Оседлав тигра, сложно с него слезть*. Зачем Трампу редкоземельные металлы Украины.

https://ukraina.ru/20250225/1061355559.html

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Павел Котов

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Павел Котов

эксклюзив, украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин