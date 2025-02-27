Песков ответил на слова Трампа о новых российских регионах - 27.02.2025 Украина.ру
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Песков ответил на слова Трампа о новых российских регионах
Песков ответил на слова Трампа о новых российских регионах - 27.02.2025 Украина.ру
Песков ответил на слова Трампа о новых российских регионах
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 27 февраля прокомментировал журналистам слова американского лидера о новых российских регионах
2025-02-27T12:56
2025-02-27T12:57
новости
россия
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сша
украина
дональд трамп
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"Те территории, которые стали субъектами Российской Федерации, которые записаны в Конституции нашей страны, являются неотъемлемой частью нашей страны России. Это абсолютно неоспоримый факт и необсуждаемый факт", - сказал Песков.Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что его администрация будет стремиться к тому, чтобы Украина в рамках возможного мирного соглашения с Россией вернула себе "как можно больше", несмотря на то, что ранее сам заявлял, что считает маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года.Подробнее - в материале Трамп пообещал попытаться помочь Киеву вернуть "как можно больше" территорий на сайте Украина.ру.
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новости, россия, дмитрий песков, сша, украина, дональд трамп
Новости, Россия, Дмитрий Песков, США, Украина, Дональд Трамп

Песков ответил на слова Трампа о новых российских регионах

12:56 27.02.2025 (обновлено: 12:57 27.02.2025)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 27 февраля прокомментировал журналистам слова американского лидера о новых российских регионах
"Те территории, которые стали субъектами Российской Федерации, которые записаны в Конституции нашей страны, являются неотъемлемой частью нашей страны России. Это абсолютно неоспоримый факт и необсуждаемый факт", - сказал Песков.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что его администрация будет стремиться к тому, чтобы Украина в рамках возможного мирного соглашения с Россией вернула себе "как можно больше", несмотря на то, что ранее сам заявлял, что считает маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года.
Подробнее - в материале Трамп пообещал попытаться помочь Киеву вернуть "как можно больше" территорий на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияДмитрий ПесковСШАУкраинаДональд Трамп
 
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