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Песков ответил на слова Трампа о новых российских регионах

Песков ответил на слова Трампа о новых российских регионах - 27.02.2025 Украина.ру

Песков ответил на слова Трампа о новых российских регионах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 27 февраля прокомментировал журналистам слова американского лидера о новых российских регионах

2025-02-27T12:56

2025-02-27T12:56

2025-02-27T12:57

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"Те территории, которые стали субъектами Российской Федерации, которые записаны в Конституции нашей страны, являются неотъемлемой частью нашей страны России. Это абсолютно неоспоримый факт и необсуждаемый факт", - сказал Песков.Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что его администрация будет стремиться к тому, чтобы Украина в рамках возможного мирного соглашения с Россией вернула себе "как можно больше", несмотря на то, что ранее сам заявлял, что считает маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года.Подробнее - в материале Трамп пообещал попытаться помочь Киеву вернуть "как можно больше" территорий на сайте Украина.ру.

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новости, россия, дмитрий песков, сша, украина, дональд трамп