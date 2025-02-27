Захарова: территориальная позиция Трампа соотносится со словами Лаврова
Президент США Дональд Трамп понимает, что будет трудно требовать территориальных уступок на Украине со стороны России, и в этом его позиция напрямую соотносится со словами министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о невозможности остановки конфликта по линии соприкосновения
Такое заявление в четверг, 27 февраля, сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова приводит "Комсомольская правда".
"Напрямую соотносится, потому что Дональд Трамп сказал, что это будет сложно. Это говорит о том, что все всё понимают", - отметила Захарова.
Ранее Лавров заявил, что остановки боевых действий по линии соприкосновения не будет. Он также подчеркнул, что Россия не рассматривает какие-либо пути завершения конфликта, включающие присутствие на Украине миротворцев из стран Евросоюза.
В четверг, во время своего первого заседания кабинета министров, Трамп заявил, что его администрация будет стремиться к тому, чтобы Украина в рамках возможного мирного соглашения с Россией вернула себе "как можно больше".
Он добавил, что российский лидер Владимир Путин "очень умный человек", но ему "придется пойти на уступки". В то же время Трамп отметил, что рассчитывает на сделку с российским президентом по урегулированию конфликта на Украине, но не может гарантировать ее успешное заключение.
Интересно, что ранее и сам Трамп, и глава Пентагона Пит Хегсет заявляли, что считают маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года.
Эксперты сходятся во мнении, что заявление Трампа о том, что он поможет Киеву вернуть "как можно больше" территорий - лишь попытка сторговаться с Москвой о цене редкоземельных металлов. Ведь взять минералы из земель, принадлежащих Украине, он может в счет долга киевского режима, а у России их нужно покупать.
Автор издания Украина.ру Павел Котов отметил, что озвученное ранее российским лидером Владимиром Путиным намерение о готовности к совместной работе с американцами по ресурсам в новых регионах - это не только приглашение США к снятию санкций, но и признанию Вашингтоном новых российских территорий: Путин продемонстрировал Трампу, чем США выгодно признание новых регионов.