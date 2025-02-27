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Захарова: территориальная позиция Трампа соотносится со словами Лаврова

Захарова: территориальная позиция Трампа соотносится со словами Лаврова - 27.02.2025 Украина.ру

Захарова: территориальная позиция Трампа соотносится со словами Лаврова

Президент США Дональд Трамп понимает, что будет трудно требовать территориальных уступок на Украине со стороны России, и в этом его позиция напрямую соотносится со словами министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о невозможности остановки конфликта по линии соприкосновения

2025-02-27T12:51

2025-02-27T12:51

2025-02-27T12:51

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Такое заявление в четверг, 27 февраля, сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова приводит "Комсомольская правда".Ранее Лавров заявил, что остановки боевых действий по линии соприкосновения не будет. Он также подчеркнул, что Россия не рассматривает какие-либо пути завершения конфликта, включающие присутствие на Украине миротворцев из стран Евросоюза.В четверг, во время своего первого заседания кабинета министров, Трамп заявил, что его администрация будет стремиться к тому, чтобы Украина в рамках возможного мирного соглашения с Россией вернула себе "как можно больше".Он добавил, что российский лидер Владимир Путин "очень умный человек", но ему "придется пойти на уступки". В то же время Трамп отметил, что рассчитывает на сделку с российским президентом по урегулированию конфликта на Украине, но не может гарантировать ее успешное заключение.Эксперты сходятся во мнении, что заявление Трампа о том, что он поможет Киеву вернуть "как можно больше" территорий - лишь попытка сторговаться с Москвой о цене редкоземельных металлов. Ведь взять минералы из земель, принадлежащих Украине, он может в счет долга киевского режима, а у России их нужно покупать.Автор издания Украина.ру Павел Котов отметил, что озвученное ранее российским лидером Владимиром Путиным намерение о готовности к совместной работе с американцами по ресурсам в новых регионах - это не только приглашение США к снятию санкций, но и признанию Вашингтоном новых российских территорий: Путин продемонстрировал Трампу, чем США выгодно признание новых регионов.

https://ukraina.ru/20250226/1061364923.html

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