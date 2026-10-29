https://ukraina.ru/20261029/oruzhie-dengi-i-nikakikh-ambitsiy-pochemu-zelenskiy-ne-mozhet-nayti-posla-v-ssha-1084162414.html

Оружие, деньги и никаких амбиций: почему Зеленский не может найти посла в США

Оружие, деньги и никаких амбиций: почему Зеленский не может найти посла в США - 29.10.2026 Украина.ру

Оружие, деньги и никаких амбиций: почему Зеленский не может найти посла в США

Должность посла Украины в США вакантная, но никто из рассматриваемых кандидатов не хочет её занять, пожаловался журналистам 28 октября Владимир Зеленский

2026-10-29T18:15

2026-10-29T18:15

2026-10-29T18:15

эксклюзив

украина

сша

владимир зеленский

богдан безпалько

ольга стефанишина

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Главу киевского режима попросили прокомментировать слухи о назначении новым послом в США Арсения Яценюка. Он ответил, что конкретной кандидатуры на эту должность пока нет, так как никто не стремится её занять. По словам Зеленского, обсуждались кандидатуры первого вице-премьера Юлии Свириденко, экс-министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и бригадного генерала и заместителя главы Офиса Зеленского Павла Палисы, у которого есть американское образование, знание языка, и которого, помимо всего прочего, знает Трамп."Палиса был бы хорошим послом, но не хочет. Сказал: "На фронт меня, верните меня срочно в бригаду. Я никуда из Украины не уеду". Будем продолжать консультации по этому поводу", — цитирует слова Зеленского издание Страна.ua.По словам украинского дипломата, бывшего посла в США и при ООН Владимира Ельченко, из-за отсутствия главы дипломатической миссии в Вашингтоне Украина теряет возможность передавать важные сигналы американским властям на самом высоком уровне.В интервью РБК-Украина он отметил, что украинское посольство в США одно из самых больших по количеству персонала. И отсутствие посла ограничивает определенные возможности украинской дипломатии в Америке."По протоколу только посол может иметь определенные встречи на очень высоком уровне. На таком уровне не посла принимать не будут. А тем более если нет желания у нынешней администрации общаться с украинскими дипломатическими кругами, то есть "отмазка". Хотя, я ещё раз повторяю, на техническом, рабочем уровне эти все контакты происходят", — заявил Ельченко.При этом он подчеркнул, что посол Украины в США представляет не только государство, но и президента. Поэтому важно, чтобы это была фигура, которая пользуется доверием Зеленского и может доносить высшему руководству страны пребывания определенные конфиденциальные сигналы, крайне важные во время войны, считает украинский дипломат.Почему никто не хочет?Предыдущий посол Украины Ольга Стефанишина, назначенная на эту должность в августе 2025-го, покинула Вашингтон, не проработав там и года. Через день после увольнения Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) вручило ей уведомление о том, что она подозревается в незаконном обогащении на 13,9 млн гривен.В середине октября Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершила досудебное расследование по делу Стефанишиной, сообщив о том, что подозрения в незаконном обогащении и недостоверном декларировании подтвердились.По данным следствия в 2024-2025 годах подозреваемая приобрела две квартиры в элитном жилом комплексе стоимостью 6,9 млн гривен, оформив их на близкую подругу. На ремонт этих квартир было потрачено 7 млн гривен, отмечается в сообщении прокуратуры.САП сравнила доходы и расходы Стефанишиной и утвердила, что при наличии дохода около 3,7 млн гривен за период с начала 2024 по середину 2025 года только с ее банковских счетов было потрачено около 4,2 млн гривен.По информации украинских СМИ, после ухода Стефанишиной должность главы дипломатической миссии Украины в США должна была занять только что снятая с премьерской должности Юлия Свириденко. Однако она отказалась покинуть Украину, сославшись на семейные обстоятельства.Потом местные издания сватали на эту должность бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова. Также обсуждалась в СМИ кандидатура Палисы. Среди его преимуществ отмечалось то, что он военный, занимается сектором обороны, а Трамп его ранее называл своим "любимым солдатом" на Украине.Причину того, что у украинского дипломатического представительства в США всё ещё нет главы, украинские СМИ видят прежде всего в дефиците кадров у нынешней президентской команды. По мнению авторов РБК-Украина, если туда поедет кто-то из действующих чиновников, это "повлечет за собой перестройку всей структуры дипломатического трека".Сам Зеленский заявлял, что эта должность очень ответственная, и её должен занять человек на уровне как минимум министра. Потом он скорректировал требования к потенциальной кандидатуре и решил, что на эту должность нужен "опытный человек", который в американскую предвыборную кампанию сделает так, чтобы об Украине не забывали.Ищут, но не находятПричин на самом деле несколько, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько."Во-первых, Зеленский не хочет, чтобы в США находился человек, обладающий субъектностью, который вел бы переговоры с американцами без контроля с его стороны. Все переговоры со Штатами Зеленский хочет контролировать сам. Поэтому и посол ему особо не нужен", — считает политолог.Второе – Зеленский не может найти достойную кандидатуру, которая была бы лояльна к нему, но при этом не обладала бы амбициями, отметил Безпалько."И третье – те люди, которым предлагали данную должность, не рассматривают её в качестве привлекательной. У них на Украине позиции куда сильнее или лучше, чем должность посла в США, которого могут в любой момент отозвать и, соответственно, лишить статуса", — добавил он.По словам Безпалько, все три варианта могут работать одновременно — поэтому всё ещё нет человека на этом посту.Что касается требований к будущему послу, в США он должен прежде всего лоббировать интересы самого Зеленского – получать деньги, оружие, поддержку, продолжил Безпалько.С формальной точки зрения задача посла — представлять интересы Украины в США и налаживать украино-американские отношения для взаимных выгод, отметил эксперт. Но сейчас все функции внешнеполитических контактов взял на себя Зеленский сам."Он везде ездит, везде просит, везде выступает, он везде требует. Так что в этом отношении, может быть, посол ему особенно и не нужен", — подытожил собеседник Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261028/pervaya-krasnaya-liniya-zelenskogo-podzhigatel-ne-tronet-suda-rf-s-dizelem-dlya-ssha-1084138971.html

https://ukraina.ru/20261029/polumir-na-troikh-kak-radi-svoey-vlasti-zelenskiy-gotov-na-slovakh-obmanut-i-predat-evropu-1084159501.html

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эксклюзив, украина, сша, владимир зеленский, богдан безпалько, ольга стефанишина