Первая зачистка Доброполья: Анпилогов рассказал, что скрывает "серая зона"
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое дежурство МОГ группировки войск "Центр" на Добропольском направлении СВО
Освобождение населенного пункта — не единовременный процесс: нельзя быть уверенным в полном контроле, даже если один раз пройти через все дома, а у городов сейчас нет крепостных стен. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Комментируя ситуацию после освобождения Доброполья, эксперт объяснил, почему первая зачистка освобожденного города от ВСУ — это только начало и что нужно для полного контроля.
Анпилогов подчеркнул, что освобождение любого населенного пункта — не единовременный процесс. По его словам, нельзя быть уверенным в полном контроле над городом, даже если один раз пройти через все дома: крепостных стен у городов сейчас нет, а контролировать их невозможно, пока не обеспечен внешний периметр.
"Пока мы только провели первую зачистку Доброполья. Но там еще не протянуты линии связи. И это пока еще огромная серая зона", — рассказал эксперт.
Он напомнил, что в случае с Красноармейском серая зона существовала еще порядка двух месяцев — пока не были освобождены населенные пункты в следующем предполье: Родинское и Гришино.
"То есть только новый слой населенных пунктов обеспечит нам достаточный контроль. Поэтому в случае с Добропольем мы стараемся взять Белозерское и Криворожье", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Анпилогов: Маск наказал ВСУ за подкручивание "Старлинка", а Россия уничтожает артерии Запорожья" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты спецоперации на Украине — в материале Игоря Гомольского "Мы уничтожали всё": командир "Спарты" "Малыш" об освобождении Доброполья" на сайте Украина.ру.
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