https://ukraina.ru/20261029/pervaya-zachistka-dobropolya-anpilogov-rasskazal-chto-skryvaet-seraya-zona-1084150937.html

Первая зачистка Доброполья: Анпилогов рассказал, что скрывает "серая зона"

Первая зачистка Доброполья: Анпилогов рассказал, что скрывает "серая зона" - 29.10.2026 Украина.ру

Первая зачистка Доброполья: Анпилогов рассказал, что скрывает "серая зона"

Освобождение населенного пункта — не единовременный процесс: нельзя быть уверенным в полном контроле, даже если один раз пройти через все дома, а у городов сейчас нет крепостных стен. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2026-10-29T18:30

2026-10-29T18:30

2026-10-29T18:30

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Комментируя ситуацию после освобождения Доброполья, эксперт объяснил, почему первая зачистка освобожденного города от ВСУ — это только начало и что нужно для полного контроля.Анпилогов подчеркнул, что освобождение любого населенного пункта — не единовременный процесс. По его словам, нельзя быть уверенным в полном контроле над городом, даже если один раз пройти через все дома: крепостных стен у городов сейчас нет, а контролировать их невозможно, пока не обеспечен внешний периметр.Он напомнил, что в случае с Красноармейском серая зона существовала еще порядка двух месяцев — пока не были освобождены населенные пункты в следующем предполье: Родинское и Гришино."То есть только новый слой населенных пунктов обеспечит нам достаточный контроль. Поэтому в случае с Добропольем мы стараемся взять Белозерское и Криворожье", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Анпилогов: Маск наказал ВСУ за подкручивание "Старлинка", а Россия уничтожает артерии Запорожья" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты спецоперации на Украине — в материале Игоря Гомольского "Мы уничтожали всё": командир "Спарты" "Малыш" об освобождении Доброполья" на сайте Украина.ру.

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