"Картинка зеркально поменялась": эксперт о прорыве ВС РФ, который ломает планы ВСУ - 29.10.2026 Украина.ру
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"Картинка зеркально поменялась": эксперт о прорыве ВС РФ, который ломает планы ВСУ
"Картинка зеркально поменялась": эксперт о прорыве ВС РФ, который ломает планы ВСУ - 29.10.2026 Украина.ру
"Картинка зеркально поменялась": эксперт о прорыве ВС РФ, который ломает планы ВСУ
Доброполье стало передовой базой, которая надежно прикрывает западный фланг для удара в район Александровки. Украинская "операция Вивальди" под Красным Лиманом уже выдыхается. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2026-10-29T19:30
2026-10-29T19:30
новости
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Продолжая разговор о ситуации после освобождения Доброполья, эксперт объяснил, как этот плацдарм встраивается в комбинированное наступление ВС РФ."Доброполье мы рассматриваем как передовую базу, которая надежно прикрывает наш западный фланг для удара в район Александровки, чтобы перерезать одну из трех оставшихся дорог к Славянску-Краматорску", — заявил Анпилогов.По словам эксперта, Доброполье в этой схеме играет роль не конечной цели, а плацдарма, с которого открывается путь к перерезанию одной из трех оставшихся дорог к Славянску-Краматорску. При этом он подчеркнул, что это вопрос комбинированного наступления — и с юга, и с севера, то есть давления с двух направлений."Тем более, в районе Красного Лимана украинская "операция Вивальди" выдыхается", — добавил Анпилогов."В общем, этот главный их укрепрайон снова под угрозой. Только теперь картинка зеркально поменялась. Раньше над ним нависал наш северный фланг, а сейчас врагу угрожает наш прорыв на юге", — констатировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Алексей Анпилогов: Маск наказал ВСУ за подкручивание "Старлинка", а Россия уничтожает артерии Запорожья" на сайте Украина.ру.Про ситуацию на разных направлениях СВО и перспективах дальнейшего наступления ВС РФ — в материале "Борис Рожин: У России есть несколько месяцев, чтобы нанести Украине огромные потери в беспилотной войне" на сайте Украина.ру.
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доброполье
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новости, россия, доброполье, александровка (азовский район), алексей анпилогов, украина.ру, доброполье донецкая область, днр, сво, дзен сво, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво россия, новости сво, новости сво сейчас, главные новости, главное, война, дзен, украина.ру дзен, славянск, славянско-краматорская агломерация
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"Картинка зеркально поменялась": эксперт о прорыве ВС РФ, который ломает планы ВСУ

19:30 29.10.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" в Курской области
Боевая работа РСЗО Град в Курской области - РИА Новости, 1920, 29.10.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Доброполье стало передовой базой, которая надежно прикрывает западный фланг для удара в район Александровки. Украинская "операция Вивальди" под Красным Лиманом уже выдыхается. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Продолжая разговор о ситуации после освобождения Доброполья, эксперт объяснил, как этот плацдарм встраивается в комбинированное наступление ВС РФ.
"Доброполье мы рассматриваем как передовую базу, которая надежно прикрывает наш западный фланг для удара в район Александровки, чтобы перерезать одну из трех оставшихся дорог к Славянску-Краматорску", — заявил Анпилогов.
По словам эксперта, Доброполье в этой схеме играет роль не конечной цели, а плацдарма, с которого открывается путь к перерезанию одной из трех оставшихся дорог к Славянску-Краматорску. При этом он подчеркнул, что это вопрос комбинированного наступления — и с юга, и с севера, то есть давления с двух направлений.
"Тем более, в районе Красного Лимана украинская "операция Вивальди" выдыхается", — добавил Анпилогов.
"В общем, этот главный их укрепрайон снова под угрозой. Только теперь картинка зеркально поменялась. Раньше над ним нависал наш северный фланг, а сейчас врагу угрожает наш прорыв на юге", — констатировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Алексей Анпилогов: Маск наказал ВСУ за подкручивание "Старлинка", а Россия уничтожает артерии Запорожья" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию на разных направлениях СВО и перспективах дальнейшего наступления ВС РФ — в материале "Борис Рожин: У России есть несколько месяцев, чтобы нанести Украине огромные потери в беспилотной войне" на сайте Украина.ру.
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