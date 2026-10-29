https://ukraina.ru/20261029/kartinka-zerkalno-pomenyalas-ekspert-o-proryve-vs-rf-kotoryy-lomaet-plany-vsu-1084152288.html

"Картинка зеркально поменялась": эксперт о прорыве ВС РФ, который ломает планы ВСУ

"Картинка зеркально поменялась": эксперт о прорыве ВС РФ, который ломает планы ВСУ - 29.10.2026 Украина.ру

"Картинка зеркально поменялась": эксперт о прорыве ВС РФ, который ломает планы ВСУ

Доброполье стало передовой базой, которая надежно прикрывает западный фланг для удара в район Александровки. Украинская "операция Вивальди" под Красным Лиманом уже выдыхается. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2026-10-29T19:30

2026-10-29T19:30

2026-10-29T19:30

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Продолжая разговор о ситуации после освобождения Доброполья, эксперт объяснил, как этот плацдарм встраивается в комбинированное наступление ВС РФ."Доброполье мы рассматриваем как передовую базу, которая надежно прикрывает наш западный фланг для удара в район Александровки, чтобы перерезать одну из трех оставшихся дорог к Славянску-Краматорску", — заявил Анпилогов.По словам эксперта, Доброполье в этой схеме играет роль не конечной цели, а плацдарма, с которого открывается путь к перерезанию одной из трех оставшихся дорог к Славянску-Краматорску. При этом он подчеркнул, что это вопрос комбинированного наступления — и с юга, и с севера, то есть давления с двух направлений."Тем более, в районе Красного Лимана украинская "операция Вивальди" выдыхается", — добавил Анпилогов."В общем, этот главный их укрепрайон снова под угрозой. Только теперь картинка зеркально поменялась. Раньше над ним нависал наш северный фланг, а сейчас врагу угрожает наш прорыв на юге", — констатировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Алексей Анпилогов: Маск наказал ВСУ за подкручивание "Старлинка", а Россия уничтожает артерии Запорожья" на сайте Украина.ру.Про ситуацию на разных направлениях СВО и перспективах дальнейшего наступления ВС РФ — в материале "Борис Рожин: У России есть несколько месяцев, чтобы нанести Украине огромные потери в беспилотной войне" на сайте Украина.ру.

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