https://ukraina.ru/20261029/emu-konets-za-prognoz-zelenskomu-teper-vnosyat-v-mirotvorets-khronika-sobytiy-na-utro-29-oktyabrya--1084144616.html

"Ему конец!": за прогноз Зеленскому теперь вносят в "Миротворец". Хроника событий на утро 29 октября

"Ему конец!": за прогноз Зеленскому теперь вносят в "Миротворец". Хроника событий на утро 29 октября - 29.10.2026 Украина.ру

"Ему конец!": за прогноз Зеленскому теперь вносят в "Миротворец". Хроника событий на утро 29 октября

Тамару Глобу внесли в "Миротворец" за прогноз об отставке Зеленского. Москва исключила Европу из переговоров по Украине, Пентагон отказался расследовать сбои Starlink, а Брюссель отверг возможность возвращения российского газа

2026-10-29T09:00

2026-10-29T09:00

2026-10-29T09:02

эксклюзив

хроники

европа

россия

киев

дональд трамп

владимир путин

александр стубб

вооруженные силы украины

пентагон

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Прогноз об отставке Зеленского привел в "Миротворец"Российская астролог и телеведущая Тамара Глоба оказалась в базе украинского сайта "Миротворец" после прогноза о политическом будущем Владимира Зеленского. Как выяснило РИА Новости, ее данные внесли в ресурс в среду. Авторы сайта обвинили Глобу в поддержке России и посягательстве на территориальную целостность Украины.Поводом стал прогноз, согласно которому западные партнеры Зеленского могут обвинить его в разрушительной политике. Кроме того, сайт вспомнил предсказание Глобы, сделанное в 2023 году, о печальной судьбе главы киевского режима и его возможной отставке.Вашингтон оставляет Киев без ответовПентагон отказался расследовать обстоятельства перебоев в работе спутниковых систем Starlink и Starshield на Украине. Как сообщает Associated Press, генеральный инспектор ведомства ответил отказом на запрос девяти американских сенаторов — четырех республиканцев и пяти демократов, предложив направить вопросы в Военно-воздушные силы США.Законодатели просили установить, кто распорядился ограничить работу систем и повлияло ли это на обмен разведданными и предупреждения о воздушных угрозах. Киев утверждал, что снижение скорости связи мешало перехватывать российские ударные беспилотники. Сенатор-демократ Джин Шахин заявила AP, что администрация президента США Дональда Трампа и компания SpaceX представили разные объяснения причин сбоев, поэтому необходимо независимое расследование.Для Украины Starlink используется для связи между подразделениями, координации действий и управления беспилотниками. Зависимость от американской инфраструктуры означает, что решения Вашингтона способны непосредственно влиять на возможности ВСУ.Ранее Киев заявлял, что администрация Трампа приостановила обмен разведданными с Киевом на фоне давления на украинское руководство с целью добиться его участия в мирных переговорах. Маск охладел к Киеву Илон Маск перешел от поддержки Украины к открытой критике Киева, утверждают колумнисты The Atlantic со ссылкой на источники. В 2022 году предприниматель передал украинским больницам, электростанциям и госучреждениям тысячи терминалов Starlink, которые позднее стали использовать и военные.По данным журнала, кадры атак с применением Starlink вызвали серьезную обеспокоенность внутри SpaceX. Сам Маск заявлял, что система не создавалась для ведения боевых действий.Недавние перебои в работе спутниковой связи вновь обострили вопрос о зависимости Киева от американских технологий. В середине октября украинские власти сообщили об ограничениях работы Starlink для ВСУ. Маск настаивал, что система предназначена для обороны и гражданских задач, а ограничения Starshield определяют военные США и президент страны. При этом The Wall Street Journal утверждала, что именно Маск распорядился ограничить Украине доступ к Starshield.Европа боится, что лидеры начнут звонить ПутинуНа фоне обсуждения возможного урегулирования внутри Европы проявляются разногласия по поводу прямого диалога с Россией. Как пишет The Telegraph, телефонные переговоры президента России Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре вызвали беспокойство у части европейских чиновников. Один из собеседников газеты выразил опасение, что теперь лидеры европейских стран начнут звонить российскому президенту "направо и налево".Реакция неназванного европейского чиновника показывает, что в Европе опасаются не только возможных уступок России, но и самостоятельных дипломатических инициатив отдельных лидеров. Однако сами контакты не означают, что Европа получит место за столом переговоров. Накануне помощник президента России Юрий Ушаков заявил в интервью ИС "Вести", что договоренность касается возобновления трёхсторонних переговоров с участием России, Украины и США. Европейских представителей приглашать не планируют. Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что европейская позиция не изменилась, а сами европейцы стремятся включиться в переговорный процесс. При этом, по его словам, остаётся вопрос, с какими именно предложениями они собираются участвовать.Во время разговоров со Стуббом и Стёре Путин подчеркнул, что долгосрочное соглашение возможно только при полном учёте законных интересов Москвы. Он также обратил внимание на конфронтационную политику стран ЕС и НАТО, которая, по оценке российской стороны, способствует затягиванию боевых действий.Вашингтон предлагает вернуть газ, Брюссель упираетсяЭнергетический вопрос стал еще одним пунктом расхождения между европейской политикой и обсуждаемыми американскими инициативами по урегулированию. Россия заявляет о готовности возобновить поставки газа в Европу при наличии соответствующего запроса. Вице-премьер Александр Новак отмечал, что "Северные потоки" могут оказаться востребованными в перспективе, если европейские страны пересмотрят свою позицию.По данным The Economist со ссылкой на украинских чиновников, обсуждаемый мирный план США может предусматривать возобновление поставок российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему и уцелевшую часть "Северного потока". В качестве посредника, как сообщалось, могла бы выступить американская сторона. The New York Times также писала, что Трамп рассматривает возвращение российских энергоресурсов на европейский рынок как один из возможных элементов соглашения.Однако Евросоюз не намерен отказываться от курса на энергетическое размежевание с Россией. Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо заявила, что "Северный поток" не возобновит работу даже после окончания конфликта на Украине. По ее словам, отказ от российского газа продолжится независимо от развития событий. Краткосрочные контракты на поставки российского СПГ уже прекращены, долгосрочные должны завершиться к январю 2027 года, а отказ от трубопроводного газа запланирован на сентябрь того же года.Удары по портам УкраиныМинувшей ночью российские беспилотники нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, которые, по данным российской стороны, задействованы в интересах ВСУ. На переходе морем поражён сухогруз, доставлявший в порт Одессы военные грузы и товары двойного назначения для украинской армии.Московский регион под ударом: сотни беспилотников за ночьВ ночь на 29 октября Московский регион подвергся одной из крупнейших с начала года атак беспилотников. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, с 20:30 28 октября до 07:00 29 октября в направлении региона летели 613 БПЛА. На подлете к столице были уничтожены 231 беспилотник.

https://ukraina.ru/20261029/kto-pozvonit-putinu-v-evrope-raskol-i-net-deneg-dlya-ukrainy-chto-pishut-zapadnye-smi-o-konflikte-1084134630.html

https://ukraina.ru/20261027/severnye-potoki-mogut-byt-vostrebovany-novak-dal-evrope-shans-1084099846.html

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