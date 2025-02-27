https://ukraina.ru/20250227/1061405496.html

Обещал дать еще Байдену: почему Зеленский "сливается" с редкоземельных клятв

Обещал дать еще Байдену: почему Зеленский "сливается" с редкоземельных клятв - 27.02.2025 Украина.ру

Обещал дать еще Байдену: почему Зеленский "сливается" с редкоземельных клятв

Подписать заключение соглашения по добыче редкоземельных металлов киевскому режиму прошлой осенью предлагала еще предыдущая американская администрация под управлением Джо Байдена

2025-02-27T16:00

2025-02-27T16:00

2025-02-27T18:05

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Такую информацию со ссылкой на анонимные источники во власти обнародовала американская газета The New York Times (NYT). Издание подчеркнуло, что и тогда Киев фактически "слился".Издание также заострило внимание на том, что первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко должна была подписать соответствующий договор о добыче минералов на территории Украины с заместителем госсекретаря США Хосе Фернандесом еще в октябре, однако просто не прилетела в Вашингтон.В следующий раз подписание соглашения по минералам страны планировали на ноябрь. Ожидалось, что сделать это удастся на конференции в Варшаве, но и эта попытка не увенчалась успехом.СМИ тогда сообщали, что по условиям договора, украинские власти должны будут заранее оповещать американские компании о новых проектах по разработке редкоземельных металлов, а США в свою очередь обещали помогать с геологоразведкой и юридическим сопровождением.Это поведение представителей киевского режима можно было бы назвать непоследовательным, однако у него есть вполне прозаические основания, пояснил в комментарии изданию Украина.ру историк, политолог Руслан Калинчук.Он отметил, что история с редкоземельными металлами больше похожа на отвлекающий маневр как минимум по нескольким причинам. Во-первых, геологическая разведка на территории нынешней Украины велась еще во времена Советского Союза, а значит, что именно и в каком количестве содержится в этой земле - никто не знает.Во-вторых, половина территорий, которыми "торгует" Зеленский, принадлежат России. А украинской частью владеют местные олигархи, то есть ископаемые фактически придется у них отбирать, а это незаконно, долго и малоприбыльно.Наконец, отметил Калинчук, рынок редкоземов очень узкий, объем его доходов оценивается примерно в 12-12,5 млрд долларов, "то есть не баснословная прибыль".Он добавил, что Зеленский ждет от Трампа подтверждения статуса ненастоящего президента и американского оружия, ведь при всей воинственности Европы, ей вооружения взять негде, кроме как у того же Вашингтона. "Без Америки Украина падет максимум к лету", - уверен Калинчук.В начале февраля новый президент США Дональд Трамп потребовал от Киева права на использование редкоземельных металлов страны в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.Владимир Зеленский пообещал, что соответствующий документ будет подписан, однако с тех пор это так и не было сделано. Сначала главарь киевского режима лег спать, когда с соответствующим документом к нему прилетел американский министр финансов Скотт Бессент в Киев. Потом Зеленский требовал пересмотреть условия сделки, так как оказалось, что в финальной версии документа не прописаны никакие гарантии безопасности со стороны США, а также выяснилось, что речь идет о покрытии долга за уже оказанную помощь, а не потенциальную.В четверг, 27 февраля, британское издание Economist сообщило, что Зеленский не планирует подписывать экономическое соглашение с США, касающееся сделки по редкоземельным металлам, если текст не будет пересмотрен.Ранее Трамп анонсировал подписание соглашения по редкоземельным металлам с Украиной на 28 февраля, когда Владимир Зеленский прилетит в Вашингтон. Американский лидер уточнил, что сделка ожидается "на триллион долларов", а значит, американские налогоплательщики получат свои деньги обратно с лихвой: Киев отдаст так, а у России купим. Трамп решил вопрос с Зеленским и нацелился на российские редкозёмы.Тем временем Франция тоже захотела получить свою часть репараций с Украины: Париж заявил свои права на кусок "редкоземельного пирога" Киева.

https://ukraina.ru/20250227/1061393780.html

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Марина Полякова

новости, украина, киев, сша, владимир зеленский, дональд трамп, редкоземельные металлы, джо байден, эксклюзив