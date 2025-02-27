Обещал дать еще Байдену: почему Зеленский "сливается" с редкоземельных клятв
16:00 27.02.2025 (обновлено: 18:05 27.02.2025)
Подписать заключение соглашения по добыче редкоземельных металлов киевскому режиму прошлой осенью предлагала еще предыдущая американская администрация под управлением Джо Байдена
Такую информацию со ссылкой на анонимные источники во власти обнародовала американская газета The New York Times (NYT). Издание подчеркнуло, что и тогда Киев фактически "слился".
"Украинские официальные лица заявили американским дипломатам, что предпочтут выждать и подписать соглашение с приходящей администрацией", - уточнил NYT.
Издание также заострило внимание на том, что первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко должна была подписать соответствующий договор о добыче минералов на территории Украины с заместителем госсекретаря США Хосе Фернандесом еще в октябре, однако просто не прилетела в Вашингтон.
В следующий раз подписание соглашения по минералам страны планировали на ноябрь. Ожидалось, что сделать это удастся на конференции в Варшаве, но и эта попытка не увенчалась успехом.
СМИ тогда сообщали, что по условиям договора, украинские власти должны будут заранее оповещать американские компании о новых проектах по разработке редкоземельных металлов, а США в свою очередь обещали помогать с геологоразведкой и юридическим сопровождением.
Это поведение представителей киевского режима можно было бы назвать непоследовательным, однако у него есть вполне прозаические основания, пояснил в комментарии изданию Украина.ру историк, политолог Руслан Калинчук.
Он отметил, что история с редкоземельными металлами больше похожа на отвлекающий маневр как минимум по нескольким причинам. Во-первых, геологическая разведка на территории нынешней Украины велась еще во времена Советского Союза, а значит, что именно и в каком количестве содержится в этой земле - никто не знает.
Во-вторых, половина территорий, которыми "торгует" Зеленский, принадлежат России. А украинской частью владеют местные олигархи, то есть ископаемые фактически придется у них отбирать, а это незаконно, долго и малоприбыльно.
Наконец, отметил Калинчук, рынок редкоземов очень узкий, объем его доходов оценивается примерно в 12-12,5 млрд долларов, "то есть не баснословная прибыль".
"Соответственно, не думаю, что там речь идет о редкоземельных металлах на самом деле. Возможно, американцы хотели бы отхватить электростанции, остатки неприватизированной земли, порты. Но фокус в том, что Зеленский это уже не раз продал. Вся украинская инфраструктура продана Великобритании в рамках столетнего договора. Более того, Зеленский еще раз продал это все [американской международной инвестиционной компании] BlackRock. То есть он носится с этим всем, как дурень с торбой, кто больше даст, с тем и будут дружить. То есть что ему надо? Денег, оружия и сохранить власть", - сказал политолог.
Он добавил, что Зеленский ждет от Трампа подтверждения статуса ненастоящего президента и американского оружия, ведь при всей воинственности Европы, ей вооружения взять негде, кроме как у того же Вашингтона. "Без Америки Украина падет максимум к лету", - уверен Калинчук.
"Тут можно привести аналогию. Банкрот, который заложил дом, кредит отдать не может и продолжает закладывать его по кругу. Это Зеленский. Но ситуация любопытная, если интересы США и Британии на Украине пересекутся, будет очень интересно. Завтра в США полетит настоящий хозяин Зеленского - премьер Британии Кир Стармер, тогда и можно будет сделать окончательные выводы, что на самом деле происходит", - подытожил собеседник издания.
В начале февраля новый президент США Дональд Трамп потребовал от Киева права на использование редкоземельных металлов страны в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.
Владимир Зеленский пообещал, что соответствующий документ будет подписан, однако с тех пор это так и не было сделано. Сначала главарь киевского режима лег спать, когда с соответствующим документом к нему прилетел американский министр финансов Скотт Бессент в Киев. Потом Зеленский требовал пересмотреть условия сделки, так как оказалось, что в финальной версии документа не прописаны никакие гарантии безопасности со стороны США, а также выяснилось, что речь идет о покрытии долга за уже оказанную помощь, а не потенциальную.
В четверг, 27 февраля, британское издание Economist сообщило, что Зеленский не планирует подписывать экономическое соглашение с США, касающееся сделки по редкоземельным металлам, если текст не будет пересмотрен.
Ранее Трамп анонсировал подписание соглашения по редкоземельным металлам с Украиной на 28 февраля, когда Владимир Зеленский прилетит в Вашингтон. Американский лидер уточнил, что сделка ожидается "на триллион долларов", а значит, американские налогоплательщики получат свои деньги обратно с лихвой: Киев отдаст так, а у России купим. Трамп решил вопрос с Зеленским и нацелился на российские редкозёмы.
Тем временем Франция тоже захотела получить свою часть репараций с Украины: Париж заявил свои права на кусок "редкоземельного пирога" Киева.