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Трамп пообещал попытаться помочь Киеву вернуть "как можно больше" территорий
Трамп пообещал попытаться помочь Киеву вернуть "как можно больше" территорий - 27.02.2025 Украина.ру
Трамп пообещал попытаться помочь Киеву вернуть "как можно больше" территорий
Президент США Дональд Трамп на своем первом заседании кабинета министров заявил, что его администрация будет стремиться к тому, чтобы Украина в рамках возможного мирного соглашения с Россией вернула себе "как можно больше", несмотря на то, что ранее сам заявлял, что считает маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года
2025-02-27T07:33
2025-02-27T07:33
2025-02-27T07:54
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"Мы сделаем все возможное, чтобы заключить наилучшее соглашение для обеих сторон. Но что касается Украины – мы постараемся очень сильно, чтобы они смогли вернуть как можно больше", - сказал Трамп.Он не стал уточнять, какие именно территории могут быть включены в возможное соглашение.На этом же заседании Трамп отметил, что российскому лидеру Владимиру Путину "придется пойти на уступки" в рамках возможного соглашения по урегулированию конфликта.При этом он охарактеризовал Путина как "очень умного человека" и выразил надежду на достижение договоренности по Украине.Он отметил, что рассчитывает на сделку с Путиным по урегулированию конфликта на Украине, но не может гарантировать ее успешное заключение.Ранее и Трамп, и глава Пентагона Пит Хегсет заявляли, что считают маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года.Подробнее о позиции РФ по новым регионам - в материале Россия не торгует своими территориями и готова к мирным переговорам по Украине - Песков на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Россия, Киев, Дональд Трамп, Владимир Путин, Пит Хегсет, Пентагон
Трамп пообещал попытаться помочь Киеву вернуть "как можно больше" территорий
07:33 27.02.2025 (обновлено: 07:54 27.02.2025)
Президент США Дональд Трамп на своем первом заседании кабинета министров заявил, что его администрация будет стремиться к тому, чтобы Украина в рамках возможного мирного соглашения с Россией вернула себе "как можно больше", несмотря на то, что ранее сам заявлял, что считает маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года
"Мы сделаем все возможное, чтобы заключить наилучшее соглашение для обеих сторон. Но что касается Украины – мы постараемся очень сильно, чтобы они смогли вернуть как можно больше", - сказал Трамп.
Он не стал уточнять, какие именно территории могут быть включены в возможное соглашение.
На этом же заседании Трамп отметил, что российскому лидеру Владимиру Путину
"придется пойти на уступки" в рамках возможного соглашения по урегулированию конфликта.
При этом он охарактеризовал Путина как "очень умного человека" и выразил надежду на достижение договоренности по Украине.
Он отметил, что рассчитывает на сделку с Путиным по урегулированию конфликта на Украине, но не может гарантировать ее успешное заключение.
Ранее и Трамп, и глава Пентагона Пит Хегсет
заявляли, что считают маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года.