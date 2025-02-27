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Трамп пообещал попытаться помочь Киеву вернуть "как можно больше" территорий

Трамп пообещал попытаться помочь Киеву вернуть "как можно больше" территорий - 27.02.2025 Украина.ру

Трамп пообещал попытаться помочь Киеву вернуть "как можно больше" территорий

Президент США Дональд Трамп на своем первом заседании кабинета министров заявил, что его администрация будет стремиться к тому, чтобы Украина в рамках возможного мирного соглашения с Россией вернула себе "как можно больше", несмотря на то, что ранее сам заявлял, что считает маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года

2025-02-27T07:33

2025-02-27T07:33

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"Мы сделаем все возможное, чтобы заключить наилучшее соглашение для обеих сторон. Но что касается Украины – мы постараемся очень сильно, чтобы они смогли вернуть как можно больше", - сказал Трамп.Он не стал уточнять, какие именно территории могут быть включены в возможное соглашение.На этом же заседании Трамп отметил, что российскому лидеру Владимиру Путину "придется пойти на уступки" в рамках возможного соглашения по урегулированию конфликта.При этом он охарактеризовал Путина как "очень умного человека" и выразил надежду на достижение договоренности по Украине.Он отметил, что рассчитывает на сделку с Путиным по урегулированию конфликта на Украине, но не может гарантировать ее успешное заключение.Ранее и Трамп, и глава Пентагона Пит Хегсет заявляли, что считают маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года.Подробнее о позиции РФ по новым регионам - в материале Россия не торгует своими территориями и готова к мирным переговорам по Украине - Песков на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, киев, дональд трамп, владимир путин, пит хегсет, пентагон