https://ukraina.ru/20261029/sammit-rossiya--afrika-globalnye-vyzovy-lubinets-v-rossii-itogi-29-oktyabrya-1084165060.html

Саммит Россия – Африка: глобальные вызовы, украинский омбудсмен Лубинец в России. Итоги 29 октября

Саммит Россия – Африка: глобальные вызовы, украинский омбудсмен Лубинец в России. Итоги 29 октября - 29.10.2026 Украина.ру

Саммит Россия – Африка: глобальные вызовы, украинский омбудсмен Лубинец в России. Итоги 29 октября

Президент России Владимир Путин рассказал на первом заседании пленарной сессии саммита Россия — Африка о глобальных вызовах, ситуации на Украине и развитии отношений со странами континента. Украинский обмудсмен Дмитрий Лубинец приехал в Россию

2026-10-29T18:00

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Заседание пленарной сессии саммита Россия – Африка состоялось в Большом Кремлёвском дворце. В нём вместе с президентом России Владимиром Путиным приняли участие президент Бурунди, действующий глава Африканского союза (АС) Эварист Ндайишимийе, председатель комиссии АС Махмуд Али Юсуф, а также лидеры государств и правительств стран континента.В своём выступлении Путин коснулся сотрудничества с Африкой. По его словам, Москва заинтересована в переносе в Африку части производств."Это полностью соответствует интересам России, особенно в условиях сегодняшнего дня, когда к российской экономике, предприятиям применяются многочисленные санкции", – заявил Путин.По его словам, доля рубля в коммерческих операциях сторон уже составляет до 85%, а взаимный товарооборот в прошлом году превысил $27 млрд."С нашего предыдущего саммита этот показатель увеличился в полтора раза. Динамика хорошая, но истинный потенциал нашего взаимодействия, конечно, значительно больше. Дополнительные возможности для наращивания встречных потоков товаров и капиталов обеспечивает сопряжение интеграционных форматов, имею в виду в первую очередь Евразийский экономический союз, участником которого является Россия, и Африканскую зону свободной торговли", – отметил Путин.По его словам, действующая в Евразэс единая система тарифных преференций предоставляет африканским экспортёрам значительные льготы при ввозе товаров на евразийский рынок. На льготы могут претендовать 47 стран континента, причём для 32 из них таможенные пошлины полностью обнулены."Многие российские компании давно и успешно реализуют в Африке крупные инвестиционные проекты. Речь идёт о таких отраслях, как энергетика и мирный атом, горнорудная промышленность и добыча полезных ископаемых, производственная кооперация, логистика, туризм и некоторые другие направления", – отметил Путин.Он указал, что российские компании ведут бизнес на континенте на равных, не выкачивают ресурсы, а реализуют крупные инвестпроекты."Наши деловые круги всегда относятся к сотрудничеству с африканскими партнёрами честно, уважительно, добросовестно и ведут бизнес на равных, не выкачивают прибыль в духе колониальных практик бывших метрополий, а наоборот, инвестируют, вкладывают полученные доходы в развитие экономик ваших стран, охотно передают собственные продвинутые технологии и компетенции, широко привлекают местных субподрядчиков, создавая новые производства и рабочие места. И это не просто пустые слова. Я говорю с полной ответственностью об этом", – подчеркнул Путин.Он также отметил, что проведении крупных российских проектов в Африке привлекаются местные подрядные организации и так далее."И, что немаловажно, российский бизнес действует в Африке социально ответственно, заботится о благополучии работников и их семей, финансирует и участвует в реализации значимых гуманитарных программ, внимательно относится к вопросам экологии и окружающей среды, с уважением относится к внутриполитическим процессам", – рассказал Путин.Кроме того, по его словам, Москва также вносит весомый вклад в продовольственную безопасность, будучи надёжным поставщиком продовольствия и агропродукции."Российские поставки минеральных удобрений в прошлом году составили порядка полутора миллионов тонн, а в нынешнем уже превысили 2,2 миллиона", – указал президент России.Также Путин указал, что роль африканских стран в мире растёт и Россия настаивает на их более справедливом присутствии в Совбезе ООН."Как постоянный член Совбеза ООН наша страна вносит весомый вклад в урегулирование текущих и предотвращение новых конфликтов на Африканском континенте. При этом неизменно отталкиваемся от фундаментального принципа, который вы сами и провозгласили – "Африканским проблемам – африканские решения". Россия многое делает, помогая африканским государствам в поддержании внутренней стабильности и безопасности, в укреплении оборонного и силового потенциала", – указал Путин.Он также отметил расширение российского дипломатического присутствия в Африке."С предыдущего саммита в 2023 году в африканских государствах начали работу восемь новых посольств России. Их общее число достигло 48. Параллельно выстраивается и сеть торговых представительств. Пока таковых только шесть, но их деятельность охватывает 16 африканских стран", – отметил Путин.Кроме того, с 45 странами Африки у России действуют межправительственные соглашения о военном и военно-техническом сотрудничестве. В российских учебных заведениях ведётся подготовка африканских военнослужащих и сотрудников органов правопорядка.Путин отметил, что Россия всегда оказывала содействие в борьбе африканских народов против колониального гнёта. Россия бескорыстно поддерживала их в стремлении к свободе и подлинной независимости.Москва, указал Путин, заинтересована в том, чтобы государства АС защищали суверенитет, суверенно росли, укрепляли экономику и социальную сферу.Также Путин заявил, что Россия и страны Африки являются естественными союзниками в построении многополярного мира."Важно, что Россию и Африку объединяют по-настоящему прочные узы дружбы и тесного партнёрства. Мы естественные союзники в построении многополярного, подлинно демократического миропорядка – миропорядка, свободного от диктата и двойных стандартов, основанного на уважении норм международного права и базовых принципов устава ООН, причём во всей их полноте и взаимосвязи", – заявил Путин.Примечательно, что в своей речи Путин коснулся не только Африки, но и гуманитарной миссии в Алешках. Путин подчеркнул, что к сложной ситуации в этом городе привели действия Киева. ВСУ минировали подходы к населенному пункту, создавая там практически гуманитарную катастрофу."Сегодня-завтра намечена операция при поддержке первой леди Соединённых Штатов [Мелании Трамп] по оказанию помощи именно гражданскому населению", – заявил Путин.Он отметил, что Россия занимается вопросами урегулирования украинского кризиса.Лубинец в РоссииУкраинский омбудсмен Дмитрий Лубинец прокомментировал информацию о том, что он находится на территории России."Я сейчас все ещё в пути в Алешки. Наша гуманитарная миссия продолжается. Вижу, что в соцсетях уже пишут, что я нахожусь на территории РФ. Появляется множество вопросов и провокативных сообщений. Поэтому хочу объяснить: я еду туда, чтобы лично находиться и видеть, что происходит. Информировать вас о ходе миссии. Прошу доверять официальным источникам и не делать выводы из непроверенных сообщений", – указывалось в публикации Лубинца в соцсетях.Он заявил, что украинцы "даже не представляют, насколько сложны были эти переговоры"."И как долго они продолжались, чтобы я был тем, где я сейчас нахожусь. Но мы преодолели всего полпути к задуманному: поэтому прошу — давайте оставим все вопросы до того, как я вернусь домой", – призвал украинский омбудсмен.Он в очередной раз поблагодарил тех, кто сделал эту миссию возможной. В частности, он поблагодарил "граждан Соединённых Штатов Америки, которые присоединились к этому процессу", не назвав, впрочем, американцев по именам."Спасибо и всем украинцам: выходившим на акции за границей, которые не давали пропасть вопросу Алешек с повестки дня. Всем, кто приложил усилия к этому", – указал Лубинец.Он также ответил на вопрос, почему поехал в Россию лично."Потому что, когда речь идёт о спасении людей, важно быть рядом. Важно понимать, что происходит на месте, и прилагать все усилия, чтобы достигнутые договоренности работали. И если бы мне пришлось уехать ради одного человека – я бы поехал снова. Я считаю, что это моя обязанность как омбудсмена. Когда есть люди, наши люди, нуждающиеся в помощи — им нужно помогать и спасать. Точка", – подытожил Лубинец.Почти за два часа до его заметки Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что десятки тонн гуманитарной помощи для жителей Алешек в пути."Гуманитарный груз для жителей Алешек собран силами аппарата Уполномоченного по правам человека при поддержке банка ПСБ. Часть помощи передал Российский Красный Крест. Будем передавать её вместе с Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом", – отметила Лантратова.Она указала, что при подготовке груза ориентировались на конкретные просьбы жителей."В первую очередь людям нужны продукты: мука, крупы, сахар, мясные и рыбные консервы, растительное масло. Также необходимы средства гигиены и топливо для генераторов. Отдельная заявка поступила от центральной районной больницы — на лекарства, в том числе антибиотики и инсулин. Всего в Алешки мы везем несколько десятков тонн гуманитарной помощи", – рассказала Лантратова.Она поблагодарила всех, кто откликнулся и помог собрать необходимое. Лантратова подчеркнула, что важно, чтобы жители получили поддержку, которой так ждут, а врачи могли продолжать помогать людям.Подробнее о ситуации в Алешках – в статье Павла Волкова "С может ли локальное перемирие в Алёшках стать прологом устойчивого мир".

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эксклюзив, хроники, россия, африка, алешки, павел волков, владимир путин, мелания трамп, оон, вооруженные силы украины, российский красный крест